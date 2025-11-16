NFL - Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals: Ja'Marr Chase soll Jalen Ramsey angespuckt haben

Hat Ja’Marr Chase seinen Gegenspieler angespuckt? Das behauptet Jalen Ramsey, der Chase auf dem Platz einen Faustschlag versetzte.

Es war der Aufreger des NFL-Spiels zwischen den Pittsburgh Steelers und den Cincinnati Bengals: Scheinbar aus heiterem Himmel schlug Steelers-Cornerback Jalen Ramsey im letzten Viertel Bengals-Receiver Ja'Marr Chase ins Gesicht.

Ramsey flog für die Aktion sofort vom Platz.

Während es bei der Übertragung unklar blieb, warum Ramsey zuschlug, während sich beide gegenüberstanden und offenbar Nettigkeiten austauschten, sorgte Ramsey nach dem 34:12-Sieg der Steelers für Klarheit.

"Er hat mich angespuckt – damit war’s für mich vorbei", sagte Ramsey. "Ab da war mir Football scheißegal. Ganz ehrlich."

Ein Video im Netz lässt zumindest den Rückschluss zu, dass es tatsächlich dazu gekommen sein könnte.