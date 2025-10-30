NFL - Houston Texans: Jakob Johnson feiert Comeback

Nachdem Fullback Jakob Johnson nach Woche drei auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wurde, feierte der Stuttgarter jetzt sein Comeback.

Jakob Johnson ist zurück: Der deutsche Fullback ist von den Houston Texans von der Injured-Reserve-Liste geholt und für Week 11 in den aktiven Kader berufen worden. Bei den Tennessee Titans feierte er am Sonntag sein Comeback in der NFL.

Johnson hatte zuletzt nach seiner Oberschenkel-Verletzung wieder voll trainiert, für ein Comeback in Week 10 war es aber noch zu früh.

Die Texans hatten zuvor das 21-Tage-Fenster gestartet. Johnson durfte seitdem wieder mittrainieren, musste aber innerhalb einer bestimmten Zeit zum aktiven Kader dazustoßen. Wäre das aus irgendeinem Grund nicht passiert, wäre Johnsons NFL-Saison automatisch beendet gewesen. Doch für Johnson geht es mit den Texans weiter, und das erfolgreich.

Denn bei den Titans gelang ein 16:13-Sieg, es war der zweite in Folge und der dritte in den letzten vier Spielen.