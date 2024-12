NFL: Seahawks wahren Chance auf die Play-offs

Die Seattle Seahawks haben mit einem Sieg am zweiten Weihnachtstag ihre Chance auf die Play-offs in der Football-Liga NFL gewahrt. Der Super-Bowl-Champion von 2013 bezwang in einer von den Defensivreihen geprägten Partie die Chicago Bears mit 6:3 und behauptete mit dem neunten Sieg im 16. Saisonspiel den zweiten Platz in der NFC West. Im letzten Spiel der Regular Season kommt es am 5. Januar zum direkten Duell mit Divisionsspitzenreiter Los Angeles Rams.

Die seit vier Spielen ungeschlagenen Rams könnten allerdings bereits zuvor mit einem Erfolg gegen die Arizona Cardinals Platz eins in der Division klarmachen, dieses Spiel findet am Sonntag statt. Kicker Jason Myers hielt mit zwei Field Goals die Play-off-Chancen von Seattle am Leben, zudem fing Riq Woolen elf Sekunden vor Schluss entscheidend einen Pass von Chicagos Quarterback Caleb Williams ab.

"Die Verteidigung war großartig", sagte Seattles Quarterback Geno Smith, der bei 160 Yards ohne Touchdown-Pass oder Interception blieb: "Es war ein hart umkämpftes Spiel. Unsere Verteidigung war hervorragend. Am Ende haben sie das große Spiel gemacht." Die Bears hatten bei einer Bilanz von vier Siegen und zwölf Niederlagen keine Chance mehr auf die Play-offs.