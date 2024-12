ran erklärt den Tiebreaker und warum die Rams schon jetzt in den Playoffs stehen.

Der Grund dafür, dass die Saison der Seahawks gelaufen ist und die Rams vielleicht ein paar Spieler schonen können, sind die Tiebreaker der NFL und in diesem speziellen Fall der "Strength of Victory"-Tiebreaker.

Die Seattle Seahawks hingegen haben vor dem direkten Duell mit dem Rams am Sonntag (22:25 Uhr im Liveticker auf ran.de) keine Chancen mehr auf die Playoffs - und das obwohl die Seahawks mit einem Sieg ebenfalls auf eine Bilanz von 10-7 kommen und zu den Rams aufschließen könnten.

Die Los Angeles Rams haben in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit die NFC West auf dem Sofa gewonnen.

Der Playoff-Kampf in der NFC West ist entschieden, die Los Angeles Rams haben den Divisions-Titel sicher, die Seattle Seahawks das Nachsehen. Entscheidend war der "Strength of Victory"-Tiebreaker. ran beantwortet alle Fragen dazu.

Das Wichtigste in Kürze

Was ist überhaupt der "Strength of Victory"-Tiebreaker?

Kann das finale Standing innerhalb einer Division nicht nur anhand der Bilanz festgelegt werden, werden Tiebreaker herangezogen. Die ersten fünf sind in absteigender Reihenfolge:

Bilanz im direkten Duell

Bilanz innerhalb der Division

Bilanz gegen die Teams, gegen die beide gespielt haben

Bilanz innerhalb der Conference

Strength of Victory

Beim Strength of Victory geht es im Endeffekt lediglich darum, wie viele Siege die Teams eingefahren haben, gegen die man in der Saison gespielt hat. Wessen Gegner mehr Partien gewonnen haben, der holt sich auch den Tiebreaker.

Die Rams brauchten vor Week 17 einen eigenen Sieg gegen die Cardinals und mindestens zwei Siege und ein Unentschieden von folgenden fünf Teams, um sich den Tiebreaker zu holen.

Minnesota Vikings (vs. Green Bay Packers)

Buffalo Bills (vs. New York Jets)

San Francisco 49ers (vs. Detroit Lions)

Washington Commanders (vs. Atlanta Falcons)

Cleveland Browns (vs. Miami Dolphins)

Die Rams gewannen knapp mit 13:9 gegen die Cardinals, der Sieg der Buffalo Bills über die New York Jets, der Sieg der Minnesota Vikings über die Green Bay Packers und der Sieg der Washington Commanders über die Atlanta Falcons am Sonntag brachten den Rams schließlich den "Strength of Victory"-Tiebreaker über die Seahawks.

Der alles andere als unterhaltsame 6:3-Sieg der Seahawks über die Chicago Bears ist somit bedeutungslos.