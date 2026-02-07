NFL-HIGHLIGHTS KOSTENLOS AUF JOYN
NFL - Sebastian Vollmer: Hall-of-Fame-Beben um Bill Belichick ist "menschliches Versagen"
- Aktualisiert: 07.02.2026
- 12:43 Uhr
- Dominik Kaiser
Vor dem Super Bowl hat ran mit Sebastian Vollmer über sein Ex-Team New England Patriots, die Cinderella-Story um Sam Darnold und die Nicht-Aufnahme von Bill Belichick in die Hall of Fame gesprochen.
Im Super Bowl LX treffen in der Nacht von Sonntag auf Montag die New England Patriots und die Seattle Seahawks aufeinander (ab 0:30 Uhr im Liveticker).
Von 2009 bis 2016 spielte mit Sebastian Vollmer ein Deutscher äußerst erfolgreich bei den Patriots, gewann mit der Franchise aus Foxborough zwei Super-Bowl-Titel.
Vor dem Mega-Spektakel hat ran mit dem 41-Jährigen über sein Ex-Team, Tom Brady, Seahawks-Quarterback Sam Darnold und die Nicht-Aufnahme von Bill Belichick in die NFL Hall of Fame gesprochen.
ran: Wem drücken Sie beim Super Bowl zwischen Patriots und Seahawks die Daumen?
Vollmer: Ich habe nur für die Patriots gespielt, mein Herz liegt definitiv bei ihnen.
ran: Tom Brady wurde kürzlich gefragt, wem er im Super Bowl die Daumen drückt. Er meinte, er drückt keinem die Daumen, er hofft einfach nur auf ein gutes Spiel. Wie kann das sein?
Vollmer: Wobei er im zweiten Satz gesagt hat: Es geht nicht um das Team, ich drücke den Menschen, die ich lieb habe, die Daumen. Ich glaube, er ist ein Mensch, der sehr emotional, sehr persönlich mit Freunden ist, darum geht es. Ich glaube auch, dass er durch seine Teil-Ownership bei den Raiders einen gewissen Grad an Neutralität offiziell behalten möchte. Seine Rolle als neutraler Broadcaster wird im Angesicht seiner Eigentümerschaft ohnehin schon angezweifelt.
Vollmer hätte Patriots nicht im Super Bowl erwartet
ran: Für viele war es eine Überraschung, dass die Seahawks und die Patriots im Super Bowl stehen. Das war vor der Saison so nicht zu erwarten. Wann konnten Sie absehen, dass es eine realistische Möglichkeit ist, dass die Patriots da landen?
Vollmer: Zum einen beim ersten Spiel in Buffalo, da hat man gesehen, dass sie schon ein gutes Team sind. Und dann haben sie natürlich die AFC East gewonnen und einen Playoff-Run hingelegt. Sie haben die besten Defenses geschlagen, nicht immer schön, aber am Ende geht es darum, wer gewinnt. Vor der Saison habe ich schon gesagt, dass ich glaube, dass sie ein Playoff-Team sind. Ich hätte nicht gedacht, dass sie in den Super Bowl kommen, das muss ich ehrlich sagen. Aber ich dachte schon, dass sie gut genug sind – von den Spielern, die sie haben, dazu kommen Head Coach Mike Vrabel und der Coaching Staff. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie besser sein werden als die Bills.
ran: Bei den Seahawks konnte man vom Team viel erwarten. Allerdings glaubten viele wegen Quarterback Sam Darnold nicht an einen Erfolg. Wie konnte diese Cinderella-Story passieren?
Vollmer: Manchmal sind es die Umstände, in denen sich ein Spieler befindet. Dass Sam Darnold spielen kann, hat er ja jetzt bewiesen. Manchmal ist das System, das gecoacht wird, unverständlich – oder es passt nicht zu den Eigenschaften des Spielers. Oder man kann es athletisch nicht ausüben, es ist zu kompliziert, oder nicht kompliziert genug. Vielleicht hat man nicht genug Receiver, was auch immer die Umstände sein sollten. Ich glaube, es ist eine sehr gute Lektion, dass es, wenn ein Spieler irgendwo nicht funktioniert, nicht immer am Spieler liegt. Darnold hat schon am College gezeigt, dass er spielen kann. Sonst wäre er ja nicht so hoch gedraftet worden.
Belichick nicht in die Hall of Fame? "Bullshit"
ran: Bill Belichick und Robert Kraft wurden nicht in die Hall of Fame aufgenommen. Hatten Sie seither Kontakt? Was haben Sie beiden geschrieben?
Vollmer: Ich hatte überlegt, Bill zu schreiben. Ich habe den Text bereits geschrieben, aber nicht abgeschickt. Was sagt man denn da?
ran: Was hätten Sie ihm denn schreiben wollen?
Vollmer: Er weiß es selbst, es ist Bullshit. Es ist unverständlich, es macht für mich einfach keinen Sinn. Für mich hat die Hall of Fame damit an Glaubwürdigkeit verloren. Du kannst den besten Coach der Welt nicht einfach nicht wählen. Wenn nicht er, dann keiner.
ran: Gibt es irgendeinen Grund, selbst wenn der falsch ist, den man sehen könnte, warum das nicht passiert ist? 50 Menschen müssen abstimmen, 40 müssen Ja sagen.
Vollmer: Es ist menschliches Versagen.