Vollmer hätte Patriots nicht im Super Bowl erwartet ran: Für viele war es eine Überraschung, dass die Seahawks und die Patriots im Super Bowl stehen. Das war vor der Saison so nicht zu erwarten. Wann konnten Sie absehen, dass es eine realistische Möglichkeit ist, dass die Patriots da landen? Vollmer: Zum einen beim ersten Spiel in Buffalo, da hat man gesehen, dass sie schon ein gutes Team sind. Und dann haben sie natürlich die AFC East gewonnen und einen Playoff-Run hingelegt. Sie haben die besten Defenses geschlagen, nicht immer schön, aber am Ende geht es darum, wer gewinnt. Vor der Saison habe ich schon gesagt, dass ich glaube, dass sie ein Playoff-Team sind. Ich hätte nicht gedacht, dass sie in den Super Bowl kommen, das muss ich ehrlich sagen. Aber ich dachte schon, dass sie gut genug sind – von den Spielern, die sie haben, dazu kommen Head Coach Mike Vrabel und der Coaching Staff. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie besser sein werden als die Bills.

NFL - Sebastian Vollmer exklusiv über den Super Bowl und das Belichick-Drama

ran: Bei den Seahawks konnte man vom Team viel erwarten. Allerdings glaubten viele wegen Quarterback Sam Darnold nicht an einen Erfolg. Wie konnte diese Cinderella-Story passieren? Vollmer: Manchmal sind es die Umstände, in denen sich ein Spieler befindet. Dass Sam Darnold spielen kann, hat er ja jetzt bewiesen. Manchmal ist das System, das gecoacht wird, unverständlich – oder es passt nicht zu den Eigenschaften des Spielers. Oder man kann es athletisch nicht ausüben, es ist zu kompliziert, oder nicht kompliziert genug. Vielleicht hat man nicht genug Receiver, was auch immer die Umstände sein sollten. Ich glaube, es ist eine sehr gute Lektion, dass es, wenn ein Spieler irgendwo nicht funktioniert, nicht immer am Spieler liegt. Darnold hat schon am College gezeigt, dass er spielen kann. Sonst wäre er ja nicht so hoch gedraftet worden. Kommentar: Hall of Fame ohne Belichick und Kraft ist sinnlos

