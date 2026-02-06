- Anzeige -
NFL: Hall of Fame wird ohne Bill Belichick und Robert Kraft entwertet - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 06.02.2026
  • 13:23 Uhr
  • Kai Esser

Bill Belichick und Robert Kraft sind 2026 nicht in die Hall of Fame gewählt worden. Damit wird der ganze Auswahl-Prozess entwertet. Und jeder, der das rechtfertigt, ebenso. Ein Kommentar.

Von Kai Esser

Eigentlich gibt es Namen in der NFL-Geschichte, bei denen es gar keine Diskussion sein sollte, ob sie in die Hall of Fame gehören.

Jerry Rice, Terry Bradshaw, Walter Payton, Jim Brown, Joe Montana, Vince Lombardi ... die Liste ist lang.

Und im Verständnis der Meisten gehören auch Bill Belichick und Robert Kraft auf diese Liste. Dennoch sind sie noch nicht in der Hall of Fame. Kraft wartet nun sogar schon satte 14 Jahre.

Während es bei Besitzern und Exekutiven immer so eine Sache ist, sollte der erstmalige Einzug von Belichick in die Ruhmeshalle keine Frage sein. Dass der ihm verwehrt wurde, ist ein Armutszeugnis für alle Votierenden - und am Ende für die HoF selbst.

Hall of Fame: Wie viele Super Bowls sollen es sein?

Als Head Coach hat Bill Belichick 302 Siege geholt, damit ist er auf Platz drei der All-Time-Liste. Von den Top sieben sind nur er und Chiefs-Coach Andy Reid nicht in der Hall of Fame.

Sechs Super-Bowl-Siege als Cheftrainer, acht insgesamt, dazu coachte Belichick mit Lawrence Taylor den wohl besten Verteidiger der Liga-Historie. Welchen Lebenslauf soll man denn vorweisen, um als First Ballot Hall of Famer zu gelten? Zweistellige Super-Bowl-Teilnahmen?

Die erreichte zumindest Owner Kraft. Der Einzug ins Endspiel in dieser Spielzeit mit den New England Patriots ist der elfte Einzug des 84-Jährigen in den Super Bowl. Und dabei ist die Coach-Quarterback-Kombination Mike Vrabel und Drake Maye bereits die dritte Konstellation in seiner Ära.

Was Viele nämlich vergessen: Bereits 1996 erreichten die Patriots den Super Bowl, damals mit Quarterback Drew Bledsoe und Head Coach Pete Carroll. Wer denkt, dass Ownership in der NFL nichts ausmacht, der liegt falsch. Man könnte ja mal bei den New York Jets oder Cleveland Browns nachfragen.

Bill Belichick wegen Skandalen nicht in Hall of Fame? Tom Brady droht böses Erwachen

Einige Experten und Persönlichkeiten gaben nach der Wahl an, dass sie es verstehen könnten, dass das Patriots-Duo nicht gewählt wurde. Schließlich glänzte die Franchise während ihrer beiden Dynastien nicht nur, sondern war auch in Skandale verwickelt.

Während die Verfehlungen nicht von der Hand zu weisen sind, ist es dennoch unstrittig, dass die Geschichte der NFL nicht ohne die Namen Kraft und Belichick geschrieben werden kann. Dass angeblich persönliche Interessen dafür gesorgt haben sollen, dass sie weiter warten müssen, ist nicht weniger als eine Farce.

Super Bowl 2026: Die Neuzugänge der Hall of Fame in der NFL

1 / 6
<em><strong>NFL: Hall of Fame Class of 2026</strong><br>Am Rande der NFL Honors wurden nicht nur die Auszeichnungen der aktuellen Saison verliehen, sondern gleichzeitig auch bekannt gegeben, welche Spieler neu in die Hall of Fame aufgenommen werden. Auch in diesem Jahr bekommen fünf Legenden die goldene Jacke. <strong>ran</strong> hat den Überblick.</em>
© UPI Photo

NFL: Hall of Fame Class of 2026
Am Rande der NFL Honors wurden nicht nur die Auszeichnungen der aktuellen Saison verliehen, sondern gleichzeitig auch bekannt gegeben, welche Spieler neu in die Hall of Fame aufgenommen werden. Auch in diesem Jahr bekommen fünf Legenden die goldene Jacke. ran hat den Überblick.

<strong>Luke Kuechly</strong><br>In der NFL aktiv: 2012 - 2019<br>Team(s): Carolina Panthers<br>Position: Linebacker
© imago images/Icon SMI

Luke Kuechly
In der NFL aktiv: 2012 - 2019
Team(s): Carolina Panthers
Position: Linebacker

<strong>Drew Brees</strong><br>In der NFL aktiv: 2001 - 2020<br>Team(s): San Diego Chargers, New Orleans Saints<br>Position: Quarterback
© Imagn Images

Drew Brees
In der NFL aktiv: 2001 - 2020
Team(s): San Diego Chargers, New Orleans Saints
Position: Quarterback

<strong>Larry Fitzgerald</strong><br>In der NFL aktiv: 2004 - 2021<br>Team(s): Arizona Cardinals<br>Position: Wide Receiver
© Imagn Images

Larry Fitzgerald
In der NFL aktiv: 2004 - 2021
Team(s): Arizona Cardinals
Position: Wide Receiver

<strong>Adam Vinatieri</strong><br>In der NFL aktiv: 1995 - 2021<br>Team(s): New England Patriots, Indianapolis Colts<br>Position: Kicker
© UPI Photo

Adam Vinatieri
In der NFL aktiv: 1995 - 2021
Team(s): New England Patriots, Indianapolis Colts
Position: Kicker

<strong>Roger Craig</strong><br>In der NFL aktiv: 1983 - 1993<br>Team(s): San Francisco 49ers, Oakland Raiders, Minnesota Vikings<br>Position: Running Back
© ZUMA Press Wire

Roger Craig
In der NFL aktiv: 1983 - 1993
Team(s): San Francisco 49ers, Oakland Raiders, Minnesota Vikings
Position: Running Back

Denn wenn man Belichick weiter warten lassen will, will man dann auch Tom Brady nicht in seinem ersten Jahr der Verfügbarkeit aufnehmen? Den relativ unbestritten besten Quarterback der Geschichte? Brady wurde sogar 2016 für vier Spiele gesperrt, Stichwort "Spygate".

Sollte das passieren, dann hat die Ruhmeshalle an dem Punkt ihre ganze Berechtigung verloren. Genau so wie diejenigen, die für ihre Kandidaten votieren.

Aber bis dahin sind es noch zwei Jahre. Womöglich bringt sie der aktuelle Aufschrei um die Personalie Belichick ja zur Besinnung.

