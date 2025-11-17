Anzeige
NFL: Shedeur Sanders zeigt, dass die Cleveland Browns alles richtig gemacht haben - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 17.11.2025
  • 15:46 Uhr
  • Sebastian Kratzer

Browns-Quarterback Shedeur Sanders gibt sein lang ersehntes Debüt in der NFL. Dabei zeigt er, warum dies so lange gedauert hat. Ein Kommentar.

von Sebastian Kratzer

13,5.

Nein, das sind nicht die Krankheitstage des ran-Praktikanten wegen Kater, sondern das Quarterback-Rating von Shedeur Sanders in seinem Debüt für die Cleveland Browns.

Gegen die Baltimore Ravens brachte der 23-Jährige lediglich vier von 16 Pässen an den eigenen Mitspieler. Zudem leistete er sich eine üble Interception, die das Spiel zugunsten der Ravens drehte.

Er kam überhaupt erst ins Spiel, da sich Starting-Quarterback Dillon Gabriel eine Gehirnerschütterung zuzog. Die Offense wirkte zugegebenermaßen auch vor Sanders' Einwechslung alles andere als stabil, doch wirklich retten konnte er sie nicht.

Dass ein Rookie-Quarterback, der ins kalte Wasser geworfen wird, in der NFL nicht auf Anhieb funktioniert, ist keine große Sache.

Wenn jener Quarterback und dessen Fanbase jedoch davon überzeugt waren, bereits für viel höhere Aufgaben berufen zu sein, dann ist diese Leistung ein Statement.

New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) scrambles with the ball during an NFL, American Football Herren, USA football game against the San Francisco 49ers, Sunday, Nov. 2, 2025, in East Rutherf...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

NFL: Shedeur Sanders trifft keine Schuld

Das Verrückte an der ganzen Geschichte ist: Den Quarterback selbst trifft für den Autritt gegen die Ravens keine Schuld.

Browns-Headcoach Kevin Stefanski gab zu, dass der Sohn von Cornerback-Legende Deion Sanders bislang wenig bis keine Trainingseinheiten mit der Starting-Offense absolvierte.

Schuld trifft Sanders aber für sein Auftreten während des Drafts, als er während der Team-Interviews großspurig und arrogant aufgetreten ist.

Schuld trifft Sanders (und seine Familie) dafür, ihn öffentlich als Jahrhundert-Talent präsentiert zu haben und seinen Fall in die 5. Runde des Drafts als Verschwörung der Team-Besitzer abgetan zu haben.

Das Wichtigste in Kürze

Selten polarisierte ein Rookie in seiner ersten NFL-Saison so stark wie er. Denn weil die Browns in der laufenden Saison offensiv zu den schlechtesten Teams der NFL zählen, übte seine nicht kleine Fangemeinschaft harte Kritik an den Browns ; forderte, ihrem Messias endlich eine Chance zu gegeben.

Diese hat er gegen die Ravens bekommen und (vorerst) nicht genutzt.

Bedeutet das, er bekommt nie wieder eine Chance bei den Browns?

Bedeutet das, dass er nie das Zeug zum NFL-Starter haben wird?

Bedeutet das, seine "Hater" hatten die ganze Zeit Recht?

Ja? Nein? Vielleicht!? All diese Fragen werden erst noch beantwortet. Welche Frage aber beantwortet wurde, ist, dass Sanders eben nicht das proklamierte Jahrhundert-Talent ist, dass eine Offensive ansatzlos auf ein neues Niveau hebt.

Heißt übersetzt: Die Cleveland Browns haben bei dem sportlichen Umgang mit Shedeur Sanders alles richtig gemacht.

