Die NFL International Games 2025 in Berlin, Dublin Madrid haben gezeigt: Europa hat sich noch mehr NFL-Spiele verdient. Ein Kommentar. Aus Madrid berichtet Sebastian Kratzer Sao Paulo. Dublin. London. London. London. Berlin. Madrid. Sieben International Games hat die NFL in der Saison 2025 austragen lassen. Wer meint, damit hätte man das Maximum an nicht in den USA ausgetragenen Partien erreicht: Weit gefehlt! Der langfristige Plan der Liga, pro Saison 16 International Games stattfinden zu lassen, ist längst in vollem Gange. DIE HIGHLIGHTS ALLER NFL-SPIELE AUF JOYN Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Zum einen maximale Chancengleichheit - alle 32 Teams müssten ein Spiel in einem anderen Land austragen -, auf der anderen Seite maximale Internationalisierung auf wirtschaftlicher Ebene. "Das ist ein offener Markt für uns", sagte NFL Commissioner Roger Goodell im Juli. In nur fünf Jahren könnte der ferne Traum bereits Realität sein.

Doch hätte die NFL überhaupt genug ausländische Städte, den Plan umzusetzen?

NFL International Games: Die Grenzen nach oben sind offen Kurz gesagt: Ja! Ausführlich mit etwas Abstand: Auf jeden Fall! Mit dem Wechsel zwischen Sao Paulo und Rio de Janeiro spielt die NFL seit zwei Jahren das zweite Saisonspiel jeder Spielzeit in Südamerika. Im kommenden Jahr soll Melbourne neu hinzukommen, Mexico City als regelmäßiger Austragungsort zurückkehren. Dass in Kürze auch der asiatische Markt erschlossen werden dürfte, bedarf keiner großen Vorstellungskraft. Fans retten müdes Madrid Game mit Mega-Stimmung

NFL: Kris Boyd von den New York Jets nach Schussverletzung in kritischem Zustand Und dann gibt es ja noch ein für die Auslandsvermarktung der NFL nicht ganz unbedeutendes Fleckchen namens Europa. Genauer gesagt: Mittel- und Westeuropa. Was für viele Amerikaner ein großes Land ist, hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten als große Chance für die NFL herausgestellt.

