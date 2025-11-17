Browns-Quarterback Shedeur Sanders gibt sein lang ersehntes Debüt in der NFL. Dabei zeigt er, warum dies so lange gedauert hat. Ein Kommentar. von Sebastian Kratzer 13,5. Nein, das sind nicht die Krankheitstage des ran-Praktikanten wegen Kater, sondern das Quarterback-Rating von Shedeur Sanders in seinem Debüt für die Cleveland Browns. Gegen die Baltimore Ravens brachte der 23-Jährige lediglich vier von 16 Pässen an den eigenen Mitspieler. Zudem leistete er sich eine üble Interception, die das Spiel zugunsten der Ravens drehte. Alle NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

HIGHLIGHTS: Das Debüt von Shedeur Sanders im VIDEO Er kam überhaupt erst ins Spiel, da sich Starting-Quarterback Dillon Gabriel eine Gehirnerschütterung zuzog. Die Offense wirkte zugegebenermaßen auch vor Sanders' Einwechslung alles andere als stabil, doch wirklich retten konnte er sie nicht. Dass ein Rookie-Quarterback, der ins kalte Wasser geworfen wird, in der NFL nicht auf Anhieb funktioniert, ist keine große Sache. Wenn jener Quarterback und dessen Fanbase jedoch davon überzeugt waren, bereits für viel höhere Aufgaben berufen zu sein, dann ist diese Leistung ein Statement.

NFL: Shedeur Sanders trifft keine Schuld Das Verrückte an der ganzen Geschichte ist: Den Quarterback selbst trifft für den Auftritt gegen die Ravens keine Schuld. Browns-Headcoach Kevin Stefanski gab zu, dass der Sohn von Cornerback-Legende Deion Sanders bislang wenig bis keine Trainingseinheiten mit der Starting-Offense absolvierte. Schuld trifft Sanders aber für sein Auftreten während des Drafts, als er während der Team-Interviews großspurig und arrogant aufgetreten ist. Schuld trifft Sanders (und seine Familie) dafür, ihn öffentlich als Jahrhundert-Talent präsentiert zu haben und seinen Fall in die 5. Runde des Drafts als Verschwörung der Team-Besitzer abgetan zu haben.

