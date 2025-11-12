NFL-Sperre aufgehoben: Comeback? Justin Tucker darf wieder kicken

Justin Tucker hat seine Sperre abgesessen und könnte theoretisch wieder als NFL-Kicker eingesetzt werden.

von Mike Stiefelhagen

Justin Tucker darf wieder kicken. Zumindest offiziell. Auch wenn es nicht allen gefällt.

Laut "NFL Network" ist er jetzt ein offizieller Free Agent, nachdem er seine Sperre über zehn Spiele abgesessen hat.

Tucker stand von 2012 bis 2025 bei den Baltimore Ravens unter Vertrag. Im Mai wurde er entlassen.

Die Franchise bestand darauf, dass es sich dabei um eine rein sportliche Entscheidung handelte. Zumal die Ravens mit Tyler Loop zuletzt einen Kicker als Tucker-Ersatz drafteten.