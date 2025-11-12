American Football
NFL-Sperre aufgehoben: Comeback? Justin Tucker darf wieder kicken
- Veröffentlicht: 12.11.2025
- 08:03 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Justin Tucker hat seine Sperre abgesessen und könnte theoretisch wieder als NFL-Kicker eingesetzt werden.
Justin Tucker darf wieder kicken. Zumindest offiziell. Auch wenn es nicht allen gefällt.
Laut "NFL Network" ist er jetzt ein offizieller Free Agent, nachdem er seine Sperre über zehn Spiele abgesessen hat.
Tucker stand von 2012 bis 2025 bei den Baltimore Ravens unter Vertrag. Im Mai wurde er entlassen.
Die Franchise bestand darauf, dass es sich dabei um eine rein sportliche Entscheidung handelte. Zumal die Ravens mit Tyler Loop zuletzt einen Kicker als Tucker-Ersatz drafteten.
Im Juni wurde er seitens der NFL aufgrund schwerer Vorwürfe gesperrt.
Es ging um das sexuell unangemessene Verhalten gegenüber zahlreicher Massagetherapeuten, welche öffentlich gegen den 35-Jährigen vorgingen.
Nach Sex-Vorwürfen: Tucker wieder spielberechtigt
Der siebenmalige Pro Bowler zählt zu den besten Kickern der Geschichte. Seine Trefferquote von 89,1 Prozent bei Field Goals bedeutet den historischen vierten Platz in der Bestenliste.
Jedoch war 2024 seine schwächste Saison. Er verpasste acht von 30 FG-Versuchen und zwei von 62 Extrapunkten.
Der sportliche Trend gekoppelt mit dem Imageschaden wird eine erneute Anstellung bei einem NFL-Team deutlich erschweren.
Laut "CBS Sports" werden die Los Angeles Rams, Atlanta Falcons sowie Green Bay Packers als mögliche Interessenten gehandelt.