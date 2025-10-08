Die reguläre NFL-Saison ist beendet, der letzte Spieltag absolviert. Damit stehen die endgültigen Playoff-Partien fest. ran zeigt, wie das Playoff Picture aussieht. Das Rennen um die Playoff-Plätze in der NFL ist entschieden. Am letzten Spieltag der Regular Season war pro Conference jeweils nur noch ein Playoff-Platz zu vergeben. Die Pittsburgh Steelers sicherten sich durch den 26:24-Sieg gegen die Baltimore Ravens den Titel in der AFC North und damit das letzte Ticket für die Postseason, bereits zuvor machten die Atlanta Falcons durch ihren Sieg gegen die New Orleans Saints den NFC-South-Titel für die Carolina Panthers sicher. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

Black Monday: Welche Coaches werden entlassen? In der AFC sicherten sich die Denver Broncos den Top Seed und haben in der ersten Playoff-Runde eine Bye Week, in der NFC haben die Seattle Seahawks nach ihrem Sieg bei den San Francisco 49ers eine Woche frei. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer trifft in der Postseason auf wen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche 18.

NFC Wild Card Round: #7 Green Bay Packers (9-7-1) at #2 Chicago Bears (11-6) Die Chicago Bears hatten durch die Niederlage der Green Bay Packers in Week 17 gegen die Baltimore Ravens den Spitzenplatz in der NFC North bereits sicher, der Traum vom Nummer-1-Seed platzte jedoch durch die eigene Niederlage bei den San Francisco 49ers. Weil die Eagles am letzten Spieltag ebenfalls patzten, behalten die Bears den zweiten Platz in der NFC – unabhängig von der eigenen Niederlage gegen die Detroit Lions. Die Packers können derweil froh sein, das Playoff-Ticket schon frühzeitig eingetütet zu haben. Die vielen Verletzungen haben Green Bay schwer getroffen, aktuell scheint das Team nicht konkurrenzfähig zu sein.

NFC Wild Card Round: #6 San Francisco 49ers (12-5) at #3 Philadelphia Eagles (11-6) Top-Duell in Philadelphia! Die Philadelphia Eagles empfangen in der ersten Runde die San Francisco 49ers. Brock Purdy und Co. feuerten zuletzt in der Offensive aus allen Rohren, während die Eagles am letzten Spieltag einige Starter schonen konnten. Die Fans können sich auf ein absolutes Spitzenspiel freuen, das Spannung pur verspricht.

NFC Wild Card Round: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #4 Carolina Panthers (8-9) Die Rams erledigten gegen die Arizona Cardinals ihre Pflichtaufgabe und werden mit dem vermeintlich leichtesten Playoff-Gegner belohnt, obwohl sie nur den 5. Platz in der NFC belegen. Die Panthers verloren zwar im so wichtigen Duell gegen die Tampa Bay Buccaneers knapp mit 14:16, holten sich aber dank der Atlanta Falcons dennoch zum ersten Mal seit 2015 den Divisionstitel in der NFC South.

Die Bucs hätten nur dann die Playoffs erreicht, wenn die Saints mindestens ein Remis gegen die Falcons geholt hätten.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Seattle Seahawks (14-3) Es ist vollbracht. Die Seattle Seahawks haben sich den Nummer-1-Seed in der NFC geschnappt. Im entscheidenden Spiel gegen die San Francisco 49ers gelang ein 13:3-Erfolg. Das Team um Quarterback Sam Darnold hat damit in der Wild Card Round ein Freilos und muss erst in der Divisional Round in die Playoffs einsteigen.

Die New England Patriots gewinnen erstmals seit 2019 die AFC East, nach dem eigenen 42:10-Sieg gegen die New York Jets in Week 17 machte die 12:13-Niederlage der Buffalo Bills gegen die Philadelphia Eagles den Deckel drauf. Weil die Broncos am letzten Spieltag ebenfalls gewannen, reichte es für die Patriots zwar trotz des abschließenden 38:10 über die Miami Dolphins nicht zum Nummer-1-Seed, die Pats dürfen sich aber über ein Heimspiel in der ersten Runde gegen die Chargers freuen. Los Angeles schonte am letzten Spieltag einen Großteil der Starter und dürfte mit viel Rückenwind zum spannenden Duell nach Foxborough fahren.

Playoff-Erfahrung gegen das heißeste Team der AFC. NFL-Fans dürfen sich in der ersten Runde auf ein absolutes Top-Duell freuen, wenn die Buffalo Bills nach Florida zu den Jacksonville Jaguars reisen. Trevor Lawrence und Co. gewannen zuletzt acht Spiele in Folge, während mit Josh Allen in den Playoffs immer zu rechnen ist - vor allem in Playoffs ohne Patrick Mahomes.

AFC Wild Card Round: #5 Houston Texans (12-5) at #4 Pittsburgh Steelers (10-7) Apropos nicht zu stoppen: Die Houston Texans haben die Regular Season gar mit neun Siegen in Folge abgeschlossen, gekrönt vom 38:30 gegen die Indianapolis Colts. Da die Jaguars aber auch gewonnen haben, verpassen die Texans den Divisionstitel.

In der Wild Card Round geht es für die Texans zu den Steelers nach Pittsburgh, für Aaron Rodgers gibt es also noch einmal ein Playoff-Spiel in seiner großartigen Karriere. Allerdings erwartet ihn das Kräftemessen mit einer der besten Defenses der Liga.

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Denver Broncos (14-3) Die Broncos sichern sich mit einem ungefährdeten Sieg gegen die Los Angeles Chargers (ohne Starter) den Nummer-1-Seed in der AFC und brauchen in der Theorie lediglich zwei Heimsiege, um in den Super Bowl zu kommen.

NFL Playoff Picture 2026 Wild Card © ran Joyn

