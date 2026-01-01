- Anzeige -
- Anzeige -
3 Spiele, 3 Niederlagen

NFL-Quarterback Philip Rivers von den Indianapolis Colts gibt wichtige Karriereentscheidung bekannt

  • Aktualisiert: 05.01.2026
  • 15:54 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© Icon Sportswire

Zur Überraschung der ganzen Liga kam Philip Rivers Anfang Dezember aus dem Ruhestand um wieder für die Indianapolis Colts zu spielen. Nun gab er sein erneutes Karriereende bekannt - und zwar ohne Aussicht auf Comeback.

Philip Rivers hat nach der Verletzung von Daniel Jones bei den Indianapolis Colts versucht, das Team noch in die Playoffs zu führen. Trotz beachtlicher Leistungen verlor Rivers jedes seiner drei Spiele. Im letzten Saisonspiel gegen die Houston Texans wird Rookie Riley Leonard auflaufen.

Nun hat der 44-Jährige sein erneutes Karriereende verkündet und ein weiteres Comeback gleichzeitig ausgeschlossen. Rivers, der 2021 nach einer 17-jährigen NFL-Karriere in den Ruhestand ging, kehrte 2025 kurzzeitig zu den Colts zurück. Nun plant er, im Jahr 2026 das High-School-Football-Team seiner Söhne zu coachen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Philip RIvers: Zurück zur Familie an die High School

Im Gespräch mit der NFL-Journalistin Kay Adams sagte Rivers: "Ich habe einen Sohn, der in seinem letzten Jahr vor dem College sein wird."

Weiter: "Er ist Senior und ich freue mich darauf. Mein zweiter Sohn wird in der 9. Klasse sein, also werden sie im selben Team spielen, das wird mir sehr viel Spaß machen."

Zu seinem kurzen Comeback bei den Colts erklärte Rivers, dass die Umstände einzigartig gewesen seien: "Es gibt keine Chance auf ein weiteres Comeback. Es war ein Ort, an dem ich schon war, ein Team, das ich kannte, das Offense-System war genau dasselbe, ein Coach, den ich kannte, unsere Football-Saison war vorbei, all diese Dinge haben die perfekten Umstände erzeugt."

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Seine Entscheidung bereut der 44-Jährige nicht: "Das war ein lustiges Abenteuer für drei Wochen, das niemand kommen sah, mich eingeschlossen. Und das war's." Rivers war sogar Halbfinalist für die diesjährige Klasse der Hall of Fame. Durch seine drei Einsätze muss er nun wieder mindestens fünf Jahre auf einen Einzug warten.

Mehr News und Videos
Chicago Bears v Green Bay Packers - NFL 2025
News

Micah Parsons erhebt neue Vorwürfe gegen Jerry Jones

  • 05.01.2026
  • 15:55 Uhr
imago images 1070351080
News

Verrät Tom Brady hier den kommenden Nummer-1-Pick?

  • 05.01.2026
  • 15:53 Uhr
NFL Playoff Picture 2026 Wild Card
News

Playoff Picture: Hammerlos für Steelers - Top-Duell in Philly

  • 05.01.2026
  • 15:33 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Buffalo Bills Jan 4, 2026; Orchard Park, New York, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) runs onto the field before the game against the...
News

Chance seines Lebens: Jetzt muss Josh Allen liefern!

  • 05.01.2026
  • 14:59 Uhr
Pittsburghs Quarterback Aaron Rodgers
News

NFL-Playoffs 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 05.01.2026
  • 14:28 Uhr
Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) signals to his right against the Baltimore Ravens during the second quarter at Acrisure Stadium on Sunday, January 4, 2026 in Pittsburgh. PUBLICATI...
News

Kicker-Drama entscheidet Playoff-Endspiel in Pittsburgh

  • 05.01.2026
  • 13:51 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New England Patriots at New York Jets Dec 28, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New England Patriots wide receiver Efton Chism III (86) makes a touchdown ca...
News

Jets werden nach unglaublichem Negativ-Rekord zur Lachnummer

  • 05.01.2026
  • 13:50 Uhr
Miami Dolphins v New England Patriots - NFL 2025
News

Wild Card Round: Prime Time für Maye und Rodgers

  • 05.01.2026
  • 13:46 Uhr
CHARLOTTE, NC - DECEMBER 21: Tampa Bay Buccaneers quarter back Baker Mayfield (6) looks to throw a pass as Carolina Panthers defensive end A Shawn Robinson (94) is held by Tampa Bay Buccaneers offe...
News

Kommentar: Diese NFL-Regel ist eine einzige Farce

  • 05.01.2026
  • 13:45 Uhr
Will nach Deutschland: Amon-Ra St. Brown
News

Woche der Deutschen: Starker Abschluss für St. Brown

  • 05.01.2026
  • 13:28 Uhr