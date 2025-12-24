NFL: Sperre von DK Metcalf bleibt - Pittsburgh Steelers Receiver verliert wohl Mega-Summe

DK Metcalf hat nach seiner Sperre von zwei Spielen Einspruch gegen die Strafe eingelegt. Dieser wurde nun abgewiesen. Das bedeutet auch, dass der Receiver wohl dutzende Millionen Dollar verliert. Die NFL hat die Zwei-Spiele-Sperre gegen Wide Receiver DK Metcalf von den Pittsburgh Steelers nach einer erfolglosen Berufung endgültig bestätigt. Der 28-Jährige verpasst damit die entscheidenden letzten beiden Regular-Season-Partien - mit wohl verheerenden finanziellen Konsequenzen für den Star-Spieler. Highlights und ausgewählte Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Metcalf, der vor dieser Saison zu den Steelers getradet wurde, verliert durch die Sperre zunächst rund 555.556 US-Dollar an Gehalt für die verpassten Spiele in Week 17 bei den Cleveland Browns und Week 18 gegen die Baltimore Ravens.

NFL: Metcalf droht Verlust von 45 Millionen Dollar Weitaus gravierender ist jedoch die Auswirkung auf seinen Vertrag: Die Strafe wegen "conduct detrimental to the league" führt laut mehreren Berichten zum Erlöschen von 45 Millionen US-Dollar an zukünftigen garantierten Zahlungen. Playoff-Szenarien vor Week 17: Steelers sind "Win and In" Insgesamt könnte Metcalf somit bis zu 45,5 Millionen Dollar einbüßen - eine der höchsten finanziellen Strafen in der NFL-Geschichte aufgrund einer solchen Vertragsregelung. Die Steelers haben bislang keine offiziellen Aussagen getroffen, ob sie die Klauseln im Vertrag aktivieren und die Garantien streichen werden. Intern wird jedoch signalisiert, dass das Team weiterhin zu Metcalf steht, der in seiner ersten Saison in Pittsburgh 59 Pässe für 850 Yards und sechs Touchdowns gefangen hat.

Metcalf liefert sich Auseinandersetzung mit Lions-Fan Die Strafe resultiert aus einer Auseinandersetzung mit einem Fan während des Spiels gegen die Detroit Lions am vergangenen Sonntag. Metcalf geriet in eine physische Konfrontation, die von der Liga als Verstoß gegen die Verhaltensrichtlinien gewertet wurde. Die Berufung wurde abgewiesen, sodass die Sperre unverändert bleibt. "Er hat mir erklärt, warum er so gehandelt hat. Ich billige das Verhalten sicher nicht, aber ich unterstütze DK. Er ist ein toller Kerl, ein guter Teamkollege und arbeitet extrem hart“, so Head Coach Mike Tomlin.

NFL - Injury Update 2025: Saison-Aus für Justin Fields – Jets zahlen Millionen ohne Quarterback-Einsatz 1 / 14 © Getty Images Justin Fields (New York Jets)

Wie Jets-Coach Aaron Glenn verkündet hat, ist die Saison für Quarterback Justin Fields vorzeitig beendet. Fields wird wegen einer Knieverletzung auf die Injured Reserve gesetzt und fällt damit für den Rest der Spielzeit aus. An seiner Stelle übernimmt Brady Cook die Rolle des Starting Quarterbacks. Für die kommende Saison stehen noch 20 Millionen Dollar Gehalt für Fields im Raum, von denen zehn Millionen garantiert sind. Ob Fields 2026 noch Teil des Jets-Kaders sein wird, ist offen, parallel dürfte die Franchise erneut nach einer langfristigen Quarterback-Lösung suchen. © Icon Sportswire Jordan Love (Green Bay Packers)

Der Quarterback der Green Bay Packers, Jordan Love, hat sich im Auswärtsspiel bei den Chicago Bears eine Gehirnerschütterung zugezogen und musste ausgewechselt werden. Im zweiten Viertel traf Chicagos Defensive End Austin Booker Love bei einem Sack am Helm. Love blieb anschließend mehrere Minuten am Boden liegen, wurde vom medizinischen Personal untersucht und in das blaue Medical Tent begleitet. Jordan Love trainiert laut Coach LaFleur eingeschränkt, befindet sich aber noch im Concussion-Protocol. Auch sein Backup Malik Willis trainiert nur in begrenztem Umfang. © Imagn Images Deshaun Watson (Cleveland Browns)

Feiert Deshaun Watson in dieser Saison noch sein Comeback? Offenbar nicht. Browns-Coach Kevin Stefanski bestätigte, dass der Quarterback nicht zurückkehren wird und seine Saison damit beendet ist. Watson hatte sich in der vergangenen Saison die Achillessehne gerissen und musste seitdem pausieren. © IMAGO/Imagn Images Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Im Sunday Night Game des 16. NFL-Spieltags gegen die New England Patriots wurde Ravens-Quarterback Lamar Jackson im zweiten Viertel verletzt ausgewechselt. Backup Tyler Huntley übernahm in der Folge. Später teilte Head Coach John Harbaugh mit, dass der Spielmacher eine Prellung am Rücken erlitten habe. Wie schwerwiegend diese ist, werde sich in den kommenden Tagen zeigen. © Icon Sportswire Quinshon Judkins (Cleveland Browns)

Die Rookiesaison von Quinshon Judkins ist beendet. Der Running Back der Cleveland Browns verletzte sich im Spiel gegen die Buffalo Bills in Week 16 schwer am rechten Bein und musste mit sichtbar großen Schmerzen vom Platz gefahren werden. Head Coach Kevin Stefanski erklärte später gegenüber Reportern, dass sich Judkins das Wadenbein gebrochen und den Knöchel ausgerenkt habe. © ZUMA Press Wire Bernhard Raimann (Indianapolis Colts)

Die Indianapolis Colts müssen im wichtigen Monday Night Game gegen die San Francisco 49ers auf Offensive Tackle Bernhard Raimann verzichten. Der Österreicher kann aufgrund einer Ellbogenverletzung nicht mitwirken. Raimann hatte sich die Blessur in der vergangenen Woche im Spiel bei den Seattle Seahawks zugezogen. Für den 28-Jährigen, der in der Offensive Line der Colts eine zentrale Stütze ist, ist es der erste Ausfall in dieser Saison. © ZUMA Press Wire Brandon Coleman (Washington Commanders)

Gerade erst durfte er erstmals wieder zum Einsatz kommen, da erwischte es den Deutsch-Amerikaner schon wieder: Brandon Coleman verließ das Spiel gegen die Eagles im vierten Viertel mit einer Schienbeinverletzung und kehrte nicht mehr zurück. Der als Vertreter von Laremy Tunsil eingesetzte Left Tackle gilt als angeschlagen, sein Einsatz in Woche 17 hängt von seinem Trainingsstatus ab. Aus dem Playoff-Rennen haben sich die Commanders schon vor einigen Wochen verabschiedet. © Imagn Images John FitzPatrick (Green Bay Packers)

Im zweiten Spiel in Folge müssen die Packers einen Tight End ersetzen. Beim 16:22 nach Verlängerung gegen die Bears zog sich John FitzPatrick ohne Fremdeinwirkung eine Achillessehnenverletzung zu und musste vom Feld gefahren werden. Bereits eine Woche zuvor war Tight End Josh Whyle im Spiel gegen die Broncos mit einer Gehirnerschütterung ausgefallen. Auch die Dauer seines Ausfalls ist noch offen, auch wenn vieles auf eine saisonbeendende Verletzung hindeutet. © IMAGO/Newscom World Robert Spillane (New England Patriots)

Linebacker Robert Spillane stand den Patriots in Woche 16 gegen die Baltimore Ravens nicht zur Verfügung. Der 30-Jährige, der das Team mit 97 Tackles anführt, fiel aufgrund einer Verletzung am linken Knöchel aus. In der Vorwoche war er bei der Pleite gegen die Bills zwar aktiv, kam aber ebenfalls nicht zum Einsatz. © IMAGO/Icon Sportswire Christian Darrisaw (Minnesota Vikings)

Ende einer seltsamen Saison für Christian Darrisaw. Die Vikings haben den Offensive Tackle auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Der Sportler konnte sich nie vollständig von einer Verletzung im linken Knie (u.a. Kreuzbandriss) erholen, die er sich bereits vor 14 Monaten zugezogen hatte. Da die Franchise bereits aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden ist, wird er nun nicht weiter belastet. © IMAGO/ZUMA Press Wire Anthony Richardson (Indianapolis Colts)

Die Colts können sich langsam Hoffnung machen, dass sich ihre Quarterback-Situation verbessert. Anthony Richardson kehrt nach seiner Augenverletzung Schritt für Schritt ins Training zurück. Der 23-Jährige hatte sich in Woche 6 die Augenhöhle gebrochen. Trainer Shane Steichen erklärte, dass Richardson noch leichte Seh-Einschränkungen hat, aber schrittweise wieder auf das Spielfeld zurückkehrt. © ZUMA Press Wire T.J. Watt (Pittsburgh Steelers)

Sorgen um T.J. Watt: Der Star-Verteidiger der Steelers musste wegen einer teilweise kollabierten Lunge ins Krankenhaus eingeliefert werden und sich dort einem Eingriff unterziehen. Der Pass Rusher konnte mittlerweile zwar das Krankenhaus wieder verlassen. Eine Rückkehr in Woche 16 gelang aber nicht. © IMAGO/Imagn Images Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Defensive End Trey Hendrickson von den Cincinnati Bengals hat sich einer Operation an der Rumpfmuskulatur unterzogen und fällt mehrere Wochen aus. Die Verletzung zog er sich bereits in Woche 6 gegen Green Bay zu. Zwei Wochen später spielte er gegen die Jets. Trotz empfohlener Pause und Reha trat keine Besserung ein, weshalb die OP nötig wurde. © Imagn Images Jalen Carter (Philadelphia Eagles)

Die Philadelphia Eagles müssen wohl mehrere Wochen auf Defensiv-Star Jalen Carter verzichten. Der Defensive Tackle unterzog sich einem Eingriff an beiden Schultern und soll von Woche zu Woche neu bewertet werden. Gegen die Commanders am Samstag fiel er definitiv aus. Auf die Injured Reserve List wird er bislang aber nicht gesetzt.