NFL spielt 2026 im Maracanã

Die National Football League (NFL) wird 2026 ein Saisonspiel im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro austragen. Das verkündete die Liga, die bereits Partien in Brasilien durchgeführt hat, in einem Statement am Freitag. "Aufbauend auf dem Erfolg der Spiele in São Paulo könnten wir nicht begeisterter sein, in einer der berühmtesten Städte der Welt – Rio de Janeiro – zu spielen", sagte Commissioner Roger Goodell.

Bereits in den beiden letzten beiden Jahren hatte jeweils eine Partie der Regular Season in Brasilien stattgefunden. Austragungsort war São Paulo, in den nächsten fünf Jahren sollen nun mindestens drei Spiele in Rio de Janeiro ausgetragen werden. Das Maracanã-Stadion zählt zu den berühmtesten Fußballstadien, bereits zweimal (1950, 2014) wurde dort der Weltmeister gekürt.

Die NFL will mit Spielen in anderen Ländern ihre Reichweite ausbauen, so gab es bereits Partien unter anderem in Mexiko-Stadt, London, Frankfurt und München. In Deutschland treffen am 9. November im Rahmen der "International Games 2025" im Berliner Olympiastadion die Indianapolis Colts auf die Atlanta Falcons.