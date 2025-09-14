NFL: St. Brown führt Lions zum Kantersieg

Amon-Ra St. Brown kommt ins Rollen, und die Detroit Lions melden sich mit Nachdruck in der neuen Saison an: Das Team um den deutsch-amerikanischen Football-Profi hat am Sonntag seinen ersten Sieg in der noch jungen Spielzeit der NFL gefeiert, gegen die Chicago Bears gelang ein spektakuläres 52:21. Starspieler St. Brown war Mann des Abends, steuerte drei Touchdowns bei, der Wide Receiver fing insgesamt 9 Pässe für 115 Yards.

Damit zeigte nicht nur er sich stark verbessert im Vergleich zur Auftaktniederlage bei den Green Bay Packers (13:27), bei der St. Brown ohne Touchdown geblieben war. Überhaupt war die Offensive, in der Vorsaison mit einem Rekord von 33,2 Punkten im Schnitt, gegen Chicago glänzend aufgelegt.

St. Brown musste zunächst bis kurz vor der Halbzeit auf sein erstes Erfolgserlebnis warten, dann profitierte er von einem Fehler der Referees, die fälschlicherweise die Uhr angehalten hatten. So blieben den Lions noch sechs Sekunden aus aussichtsreicher Position, Quarterback Jared Goff fand St. Brown - für das Duo war es nur der Auftakt, der Deutsche fing in der zweiten Spielhälfte noch zwei weitere Touchdown-Pässe Goffs. St. Brown spielt seine fünfte NFL-Saison, Ziel mit den Lions ist der Super-Bowl-Triumph.

Die Cincinnati Bengals bangen indes um Joe Burrow. Der Quarterback musste im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars im zweiten Viertel vom Feld, die erste Diagnose ergab eine Zehenverletzung. Er verließ gestützt den Platz, wurde durch Jake Browning ersetzt - am Ende gewannen die Bengals ein umkämpftes Spiel mit 31:27. Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel für Cincinnati.