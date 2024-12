NFL: St. Brown und die Lions wahren Chance auf Platz eins

Football-Profi Amon-Ra St. Brown bleibt mit den Detroit Lions auf Kurs, eine bereits historisch gute reguläre Saison auf Platz eins der NFL-Conference NFC abzuschließen. Die Lions gewannen einen offenen Schlagabtausch bei den San Francisco 49ers in der Nacht zu Dienstag (MEZ) mit 40:34 und nahmen damit erfolgreich Revanche für die Niederlage im Halbfinale der Play-offs im Januar. Der Deutsch-Amerikaner St. Brown steuerte seinen zwölften Touchdown der Saison bei.

Die Lions bewahrten damit ihre weiße Auswärtsweste. Acht Siege auf fremdem Platz gelangen der Franchise in einer Saison noch nie, ebenso wie 14 Siege insgesamt. Nun kommt es in der Nacht zu Montag (2.20 Uhr MESZ) in Detroit zum Showdown um die Spitzenposition in der NFC North mit den ebenfalls bei 14 Siegen und zwei Niederlagen stehenden Minnesota Vikings.

Der Gewinner der Partie überspringt die erste Play-off-Runde und hat anschließend in jedem der möglichen K.o.-Spiele bis zum Super Bowl in Las Vegas im Februar Heimrecht. Lions-Coach Dan Campbell schonte seine Stars trotz der bereits sicheren Play-off-Teilnahme daher auch in San Francisco nicht. St. Brown fing insgesamt acht von zehn Pässen für 60 Yards.