NFL Week 6

NFL: Star der San Francisco 49ers spielt gegen Tampa Bay Buccaneers mit fünf gebrochenen Rippen

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 17:33 Uhr
  • ran.de

Die San Francisco 49ers sind vom Verletzungspech geplagt. Zahlreiche Stars fallen bereits langfristig aus. Ein Wide Receiver spielt aktuell mit fünf gebrochenen Rippen.

Es ist nicht die Saison der San Francisco 49ers – zumindest was das Verletzungspech angeht. Mit einer aktuellen NFL-Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen schlägt sich die Franchise fast schon überragend gut.

Denn mit Quarterback Brock Purdy, Defensive End Nick Bosa oder Tight End George Kittle verletzten sich bereits zahlreiche Stars der Franchise in dieser Saison, unter anderem Bosa und Kittle stehen aktuell auf der IR-Liste.

Brandon Aiyuk ist bereits seit Längerem mit einem Kreuzbandriss außen vor. Auch Receiver Ricky Pearsall verpasste zuletzt zwei Partien verletzungsbedingt. Und am Wochenende traf es nun auch noch Fred Warner, der für die restliche Spielzeit mit einem gebrochenen und ausgekugelten Knöchel ausfallen wird.

49ers-Receiver Jauan Jennings spielt verletzt gegen die Buccaneers

Dazu kommt nun auch noch Wide Receiver Jauan Jennings, der am Wochenende nach der 19:30-Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers der Presse verriet, dass er aktuell mit fünf gebrochenen Rippen und einer Knöchelverletzung spielt.

Bereits unter der Woche konnte der 28-Jährige nur limitiert trainieren. Für die Partie gegen die Buccaneers wurde er als "fraglich" eingestuft, lief dann allerdings doch auf.

Seinen Stempel konnte Jennings der Partie allerdings nicht aufdrücken. Am Ende fing er einen der drei Pässe in seine Richtung für sieben Yards.

