Brian Branch und JuJu Smith-Schuster geraten nach dem Spiel der Detroit Lions bei den Kansas City Chiefs aneinander. Nun nimmt sich die NFL der Auseinandersetzung an. Der Safety fällt nicht zum ersten Mal in dieser Saison negativ auf.

Der Nachschlag nach dem Sunday Night Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Detroit Lions könnte zu einem Nachspiel führen. Wie "ESPN"-Reporter Adam Schefter auf "X" schreibt, wird die NFL die Auseinandersetzung zwischen JuJu Smith-Schuster und Brian Branch untersuchen.

Zudem wird ein Funktionär zitiert, der betonte: "Auf dieser Grundlage werden disziplinarische Entscheidungen getroffen." Branch war er erst im September wegen eines Griffs in die Face-Maske und unsportlichen Verhaltens zu einer Strafe von 23.186 US-Dollar verurteilt worden.

Der Streit zwischen den beiden Profis war kurz nach dem letzten Snap des Spiels, das die Chiefs mit 30:17 gewannen, ausgebrochen. Branch hatte den Handschlag mit Patrick Mahomes verweigert. Der Safety der Lions ging dann auf Smith-Schuster zu und schubste diesen zu Boden.

Während der Chiefs-Receiver dem Übeltäter nachlief, griffen auch andere Profis ein. Im Laufe der weiteren Auseinandersetzung verlor Smith-Schuster sogar seinen Helm. Letztlich gelang es auch mit Hilfe herbeigeeilter Coaches, die Streithähne zu trennen.