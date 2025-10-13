Nach sechs Spieltagen hat das erste Team die Konsequenzen gezogen: Die Tennessee Titans trennen sich von ihrem Head Coach. Das Team war mit nur einem Sieg und fünf Niederlagen in die Saison gestartet.

Die Tennessee Titans reagieren auf ihren katastrophalen Saisonstart und entlassen Head Coach Brian Callahan.

Trotz Nummer-1-Pick Cam Ward gelang dem Team nur ein Sieg aus den ersten sechs Spielen.

Grundsätzlich war seine Zeit bei den Titans alles andere als erfolgreich: In 23 Spielen während seiner Amtszeit kam er auf eine Bilanz von vier Siegen und 19 Niederlagen. Das war für Tennessee Grund genug, die Reißleine zu ziehen.

