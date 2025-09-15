NFL: Star-Quarterback Burrow droht lange Pause

Star-Quarterback Joe Burrow von den Cincinnati Bengals droht in der National Football League (NFL) eine lange Zwangspause. ESPN zufolge muss der 28-Jährige wegen einer Verletzung des Großzehengelenks ("turf toe") möglicherweise operiert werden und könnte drei Monate lang ausfallen.

Burrow war beim 31:27 gegen die Jacksonville Jaguars am Sonntag im zweiten Viertel zu Fall gebracht worden, mehrere Spieler stürzten danach auf ihn. Burrow humpelte zunächst und legte sich dann auf den Boden. Später musste er auf dem Weg in die Kabine gestützt werden, er verließ das Stadion schließlich auf Krücken.

Bereits 2020 und 2023 hatten Verletzungen Burrows Saison vorzeitig beendet.