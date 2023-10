NFL: Star-Receiver Jefferson fehlt mindestens vier Spiele

Anzeige

Die beste Football-Liga der Welt muss mindestens vier Wochen auf spektakuläre Catches eines ihrer besten Passfänger verzichten: Die Minnesota Vikings haben ihren Superstar Justin Jefferson am Mittwoch auf die Verletztenliste der amerikanischen Profiliga NFL gesetzt. Der 24-Jährige ist damit laut Regelwerk frühestens in Woche neun am 5. November gegen die Atlanta Falcons wieder spielberechtigt, sofern er dann gesund ist.

Der Wide Receiver hatte sich am vergangenen Wochenende im Spiel gegen den amtierenden Champion Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes (20:27) am hinteren Oberschenkel verletzt. Ein bitterer Schlag für die Vikings um Quarterback Kirk Cousins, die mit nur einem Sieg und vier Niederlagen in die Saison gestartet sind. "Es gibt keinen besseren Teamplayer in der Umkleide", sagte Head-Coach Kevin O'Connell. Und auch kaum einen besseren Passfänger in der NFL.

Jefferson wurde in der vergangenen Saison von der NFL als bester Offensivspieler der Saison ausgezeichnet. Mit 128 gefangenen Pässen für 1809 Yards führte er die Liga in beiden Statistiken an und stellte jeweils neue Franchise-Rekorde für die Vikings auf.