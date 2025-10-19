Bei den Philadelphia Eagles läuft es seit einigen Wochen nicht mehr rund. Vor allem A.J. Brown ist in der Offensive kaum noch eingebunden. Nachdem Trade-Gerüchte die Runde machten, hat die Franchise offenbar eine Entscheidung getroffen.

von Julian Erbs

Bei den Philadelphia Eagles ist die Stimmung nach zwei Niederlagen in Folge derzeit etwas angespannt.

Während das Team nach Lösungen sucht, um wieder in die Erfolgsspur zu finden, steht eine Personalie aber wohl nicht zur Diskussion. Der amtierende Super-Bowl-Champion plant offenbar keinen Trade von Star-Receiver A.J. Brown.

Wie "The Athletic" berichtet, haben die Eagles interessierten Teams mitgeteilt, dass Brown "derzeit nicht abgegeben wird".

Die Zukunft des Passempfängers in Philadelphia sorgte schon seit einiger Zeit für Spekulationen. Vor allem nach einem Social-Media-Post von Brown, in dem er nach dem 31:25-Sieg über die Tampa Bay Buccaneers in Woche vier einen Bibelvers zitierte.

Daraufhin erklärte der Offense-Star, der Beitrag habe sich weder auf Quarterback Jalen Hurts noch auf das Trainerteam bezogen. Er habe lediglich seine Frustration zum Ausdruck gebracht.