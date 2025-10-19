American Football
NFL: Star-Wide Receiver A.J. Brown vor Abschied? Philadelphia Eagles treffen wohl Entscheidung
- Veröffentlicht: 19.10.2025
- 14:18 Uhr
- Julian Erbs
Bei den Philadelphia Eagles läuft es seit einigen Wochen nicht mehr rund. Vor allem A.J. Brown ist in der Offensive kaum noch eingebunden. Nachdem Trade-Gerüchte die Runde machten, hat die Franchise offenbar eine Entscheidung getroffen.
von Julian Erbs
Bei den Philadelphia Eagles ist die Stimmung nach zwei Niederlagen in Folge derzeit etwas angespannt.
Während das Team nach Lösungen sucht, um wieder in die Erfolgsspur zu finden, steht eine Personalie aber wohl nicht zur Diskussion. Der amtierende Super-Bowl-Champion plant offenbar keinen Trade von Star-Receiver A.J. Brown.
Wie "The Athletic" berichtet, haben die Eagles interessierten Teams mitgeteilt, dass Brown "derzeit nicht abgegeben wird".
Die Zukunft des Passempfängers in Philadelphia sorgte schon seit einiger Zeit für Spekulationen. Vor allem nach einem Social-Media-Post von Brown, in dem er nach dem 31:25-Sieg über die Tampa Bay Buccaneers in Woche vier einen Bibelvers zitierte.
Daraufhin erklärte der Offense-Star, der Beitrag habe sich weder auf Quarterback Jalen Hurts noch auf das Trainerteam bezogen. Er habe lediglich seine Frustration zum Ausdruck gebracht.
Eagles-Offense hakt unter neuem Offensive Coordinator
Nach dem Sieg über Tampa standen die Eagles noch bei einer makellosen Bilanz von 4:0. Seitdem folgten allerdings zwei Niederlagen in Serie gegen die Denver Broncos und die New York Giants, in denen die Offensive insgesamt nur 34 Punkte erzielte.
Laut "Sports Illustrated" sehen die Eagles Browns Verhalten als Teil seines Charakters. Auch wenn andere Teams bereits versucht haben sollen, sich nach einem möglichen Trade zu erkundigen, stehe die Franchise zu dem Spieler.
- NFL: Aaron Glenn sitzt bei New York Jets trotz Pleiten-Serie offenbar fest im Sattel
- NFL: Nach Entlassung bei den San Francisco 49ers findet Kilian Zierer ein neues Team in der AFC
Unter dem neuen Offensive Coordinator Kevin Patullo steht die Offensive der Eagles ohnehin in der Kritik. Selbst in den Wochen, in denen das Team erfolgreich war, blieb das Angriffsspiel sowohl strategisch als auch in der Ausführung hinter den Erwartungen zurück.
Zu den Problemen tragen mehrere Faktoren bei: Verletzungen in der Offensive Line, ein weniger explosiver Saquon Barkley im Vergleich zu 2024 und eine schwächelnde Passoffensive.
A.J. Brown: Niedrigster Yard pro Catch-Schnitt seiner Karriere
Ein Trade von Brown wäre für die Eagles ein drastischer Schritt. Der 28-Jährige verlängerte erst im April 2024 seinen Vertrag um drei Jahre bis 2029 – für insgesamt 96 Millionen Dollar. Brown wurde in den vergangenen drei Jahren jeweils ins All-Pro Second Team berufen.
Zwar liegt sein aktueller Schnitt bei nur 11,0 Yards pro Reception, dem niedrigsten seiner Karriere, doch seine bisherigen Leistungen lassen erwarten, dass er im weiteren Saisonverlauf wieder stärker wird.
Trotz der jüngsten Rückschläge führen die Eagles mit einer Bilanz von 4:2 weiterhin die NFC East weiter an. Sie sind aktuell das einzige Team der Division mit einer positiven Bilanz.
Auch interessant: NFL: Chicago Bears - Kann Caleb Williams den 4.000-Yards-Fluch endlich brechen?