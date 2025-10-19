American Football
NFL: Chicago Bears - Kann Caleb Williams den 4.000-Yards-Fluch endlich brechen?
In der NFL gelten 4.000 Yards als Messlatte für eine starke Quarterback-Saison. Ausgerechnet die traditionsreichen Chicago Bears warten jedoch bis heute auf ihren ersten Quarterback, der diese Marke knackt.
Die Bears hatten lange keinen echten Franchise-Quarterback mehr – doch mit Caleb Williams könnte sich das ändern.
Nach fünf Spielen steht Williams bereits bei 1.179 Passing Yards, also im Schnitt 235,8 pro Partie. Hochgerechnet auf eine komplette 17-Spiele-Saison wären das rund 4.008 Yards.
Sollte er dieses Tempo halten, wäre Williams der erste Quarterback in der Geschichte der Chicago Bears, der die Marke von 4.000 Passing Yards in einer Saison knackt.
Damit sind die Bears, laut "Pro Football Talk" das einzige NFL-Team, das bislang keinen Quarterback mit über 4.000 Yards in einer Saison hatte – obwohl diese Marke in der NFL-Geschichte bereits 233 Mal erreicht wurde.
Chicago Bears Passing-Rekord: 3.838 Yards
Der Erste, dem das gelang, war Joe Namath, der 1967 für die New York Jets 4.007 Yards warf.
Der aktuelle Franchise-Rekord der Bears stammt von Erik Kramer, der 1995 3.838 Yards warf.
Als Nächstes trifft Caleb Williams mit seinen Chicago Bears auf die kriselnden New Orleans Saints, die nach sechs Spielen bereits fünf Niederlagen auf dem Konto haben.
Gute Chancen also für den 23-Jährigen, seine Aussichten zu verbessern, der erste Quarterback in der Geschichte der Bears zu werden, der die Marke von 4.000 Passing Yards erreicht.
