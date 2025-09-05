Aaron Rodgers trifft am ersten NFL-Spieltag mit den Pittsburgh Steelers auf sein Ex-Team. Jets-Receiver Garrett Wilson tätigt in diesem Zuge eine interessante Aussage.

Für Aaron Rodgers steht am Sonntag eine ganz besondere Partie auf dem Programm. Er wird nicht nur erstmals in einem NFL-Spiel als Starting Quarterback für die Pittsburgh Steelers auf dem Feld stehen, sondern auch direkt gegen sein Ex-Team New York Jets antreten (ab 19 Uhr im Liveticker).

Auf einer Pressekonferenz vor der Partie wurde der Spielmacher gefragt, ob er noch mit Spielern oder Trainern der Franchise aus dem Big Apple in Kontakt steht. Eine Antwort wollte A-Rod nicht geben.

Garrett Wilson, seines Zeichens Wide Receiver der Jets, zeigte sich nun aber deutlich weniger verschwiegen. Der Passempfänger harmonierte mit Rodgers einst sehr gut, was auch in der Dokuserie "Hard Knocks", die 2023 die Jets porträtierte, deutlich wurde.