NFL - Steelers at Jets: Kontakt zu Aaron Rodgers? Garrett Wilson spricht Klartext
- Veröffentlicht: 05.09.2025
- 10:43 Uhr
Aaron Rodgers trifft am ersten NFL-Spieltag mit den Pittsburgh Steelers auf sein Ex-Team. Jets-Receiver Garrett Wilson tätigt in diesem Zuge eine interessante Aussage.
Für Aaron Rodgers steht am Sonntag eine ganz besondere Partie auf dem Programm. Er wird nicht nur erstmals in einem NFL-Spiel als Starting Quarterback für die Pittsburgh Steelers auf dem Feld stehen, sondern auch direkt gegen sein Ex-Team New York Jets antreten (ab 19 Uhr im Liveticker).
Auf einer Pressekonferenz vor der Partie wurde der Spielmacher gefragt, ob er noch mit Spielern oder Trainern der Franchise aus dem Big Apple in Kontakt steht. Eine Antwort wollte A-Rod nicht geben.
Garrett Wilson, seines Zeichens Wide Receiver der Jets, zeigte sich nun aber deutlich weniger verschwiegen. Der Passempfänger harmonierte mit Rodgers einst sehr gut, was auch in der Dokuserie "Hard Knocks", die 2023 die Jets porträtierte, deutlich wurde.
Wilson und Rodgers nicht in Kontakt
Von Dauer war die Verbindung zwischen beiden aber offenbar nicht. "Ich habe seit seinem Weggang nicht mehr mit Aaron gesprochen", konstatierte Wilson nun vor US-Reportern: "Ich wünsche ihm alles Gute für diese Saison. Aber ja, wir haben seit seinem Weggang keinen Kontakt mehr."
In der zurückliegenden Saison hatte der Receiver unter Quarterback Rodgers mit 101 Catches für 1.104 Yards und sieben Touchdowns seine beste Spielzeit. Nach dem Ende der Saison und einer Zeit, die als Missverständnis angesehen werden kann, trennten sich die Jets schließlich von dem Quarterback-Superstar.