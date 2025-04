NFL: Steelers-Boss schürt Hoffnung auf Rodgers-Verpflichtung

Der Wechsel von Star-Quarterback Aaron Rodgers zu den Pittsburgh Steelers nimmt Formen an - wenn auch nur langsam. "Wir hören immer wieder, dass er sich, so vermute ich, auf uns zubewegt", sagte Steelers-Präsident Art Rooney II am Dienstag bei der jährlichen NFL-Versammlung zu ESPN. "Und das", so der Funktionär, "deutet darauf hin, dass bisher alle Zeichen positiv sind." Rooney räumte allerdings auch ein, dass der Prozess der Verpflichtung des 41-Jährigen länger dauere als erwartet.

Steelers-Cheftrainer Mike Tomlin hatte am Sonntag gesagt, es gebe "keinen Zeitplan" für eine Entscheidung zwischen Rodgers und der Franchise. Man werde "nicht ewig" auf Rodgers warten, "aber noch ein bisschen", betonte Rooney nun. Immerhin: Rodgers hat sich bereits mit Steelers-Receiver DK Metcalf zu einem Wurftraining getroffen.

Der viermalige Liga-MVP Rodgers hatte seine ersten 18 NFL-Spielzeiten bei den Green Bay Packers verbracht, in den vergangenen beiden Jahren spielte er für die New York Jets, fand auch wegen eines Achillessehnenrisses aber nicht so recht Fuß.

Die Steelers, die zuletzt 2008 den Super Bowl gewannen, haben vor wenigen Tagen ihren Star-Quarterback Russell Wilson an die New York Giants abgegeben.