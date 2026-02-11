NFL: Super-Bowl-Champion Derick Hall hatte nur eine Ein-Prozent-Überlebenschance

Linebacker Derick Hall darf sich Super Bowl Champion nennen. Doch beinahe wäre es gar nicht dazu gekommen. Nicht, weil er den Roster Cut nicht geschafft hätte - sondern weil er fast gar nicht gelebt hätte. Es ist ein wahrhaftiges Märchen, das die NFL geschrieben hat. Als Derick Hall zur Welt kam, gaben ihm die Ärzte nur eine Überlebenschance von einem Prozent. 25 Jahre später steht der Linebacker der Seattle Seahawks als Super-Bowl-Sieger auf dem Rasen. Derick Hall wurde im März 2001 als extremes Frühchen in der 23. Schwangerschaftswoche geboren - fast vier Monate zu früh und ohne Herzschlag. Er wog bei der Geburt nur rund 1,16 Kilogramm. Die Ärzte reanimierten das Kind, warnten die Mutter Stacy Gooden-Crandle jedoch: Selbst bei einem Überleben sei mit einem dauerhaften vegetativen Zustand zu rechnen. Super Bowl offenbart ganz klare Schwachstelle der Patriots

Mutter kämpfte für ihren Sohn: "Ich musste ihm eine Chance geben" Sie weigerte sich, ihren Sohn aufzugeben. "Ich musste ihm eine Chance geben zu leben. Eine Chance, jemand zu werden, der die Welt verändern kann", sagte sie später. Hall verbrachte die ersten fünf Monate seines Lebens auf der Intensivstation, an Beatmungsmaschinen und Schläuchen angeschlossen. Er erlitt eine schwere Hirnblutung und kämpfte mit einem extrem geschwächten Immunsystem. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus blieb das Leben für die Familie eine Herausforderung: ständige Krankenhausaufenthalte, Isolation und die Sorge, ob der kleine Junge jemals ein normales Leben führen könnte. Mit vier Jahren empfahlen die Ärzte Flag Football, um seine Lungenfunktion zu verbessern. Aus der therapeutischen Maßnahme wurde schnell eine Leidenschaft. "Was immer nötig war, ich habe es getan", erinnerte sich Hall später. Football gab ihm das Gefühl, ein normales Kind zu sein. Es wurde zum Sprungbrett für eine außergewöhnliche Karriere.

Seattle Seahawks: Hall als Stütze zum Super-Bowl-Sieg Über die Auburn University schaffte Hall 2023 den Sprung in die NFL. Die Seattle Seahawks drafteten ihn in der zweiten Runde. In der Saison 2025 etablierte er sich als zuverlässiger Linebacker und Edge Rusher. Im Super Bowl LX gegen die New England Patriots lieferte er eine starke Leistung ab und trug mit einem Forced Fumble maßgeblich zum zweiten Super-Bowl-Titel der Seahawks-Franchise bei.

