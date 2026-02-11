- Anzeige -
- Anzeige -
Ohne Herzschlag auf die Welt gekommen

NFL: Super-Bowl-Champion Derick Hall hatte nur eine Ein-Prozent-Überlebenschance

  • Veröffentlicht: 11.02.2026
  • 10:47 Uhr
  • ran.de

Linebacker Derick Hall darf sich Super Bowl Champion nennen. Doch beinahe wäre es gar nicht dazu gekommen. Nicht, weil er den Roster Cut nicht geschafft hätte - sondern weil er fast gar nicht gelebt hätte.

Es ist ein wahrhaftiges Märchen, das die NFL geschrieben hat.

Als Derick Hall zur Welt kam, gaben ihm die Ärzte nur eine Überlebenschance von einem Prozent. 25 Jahre später steht der Linebacker der Seattle Seahawks als Super-Bowl-Sieger auf dem Rasen.

Derick Hall wurde im März 2001 als extremes Frühchen in der 23. Schwangerschaftswoche geboren - fast vier Monate zu früh und ohne Herzschlag. Er wog bei der Geburt nur rund 1,16 Kilogramm. Die Ärzte reanimierten das Kind, warnten die Mutter Stacy Gooden-Crandle jedoch: Selbst bei einem Überleben sei mit einem dauerhaften vegetativen Zustand zu rechnen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Mutter kämpfte für ihren Sohn: "Ich musste ihm eine Chance geben"

Sie weigerte sich, ihren Sohn aufzugeben. "Ich musste ihm eine Chance geben zu leben. Eine Chance, jemand zu werden, der die Welt verändern kann", sagte sie später.

Hall verbrachte die ersten fünf Monate seines Lebens auf der Intensivstation, an Beatmungsmaschinen und Schläuchen angeschlossen. Er erlitt eine schwere Hirnblutung und kämpfte mit einem extrem geschwächten Immunsystem.

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus blieb das Leben für die Familie eine Herausforderung: ständige Krankenhausaufenthalte, Isolation und die Sorge, ob der kleine Junge jemals ein normales Leben führen könnte.

Mit vier Jahren empfahlen die Ärzte Flag Football, um seine Lungenfunktion zu verbessern. Aus der therapeutischen Maßnahme wurde schnell eine Leidenschaft. "Was immer nötig war, ich habe es getan", erinnerte sich Hall später.

Football gab ihm das Gefühl, ein normales Kind zu sein. Es wurde zum Sprungbrett für eine außergewöhnliche Karriere.

- Anzeige -
- Anzeige -

Seattle Seahawks: Hall als Stütze zum Super-Bowl-Sieg

Über die Auburn University schaffte Hall 2023 den Sprung in die NFL. Die Seattle Seahawks drafteten ihn in der zweiten Runde. In der Saison 2025 etablierte er sich als zuverlässiger Linebacker und Edge Rusher.

Im Super Bowl LX gegen die New England Patriots lieferte er eine starke Leistung ab und trug mit einem Forced Fumble maßgeblich zum zweiten Super-Bowl-Titel der Seahawks-Franchise bei.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren

1 / 33
<em><strong>NFL: Cap Space aller 32 Teams</strong><br>Für die Saison 2026 liegt der&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.ran.de/sports/american-football/nfl/news/salary-cap-cap-space-und-dead-cap-so-funktionieren-vertraege-in-der-nfl-122775">Salary Cap</a>&nbsp;der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? <strong>ran</strong> gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 9. Februar 2026)</em>
© Getty Images

NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 9. Februar 2026)

<strong>Platz 32: Kansas City Chiefs<br></strong>Cap Space: -57.963.869 US-Dollar
© Getty Images

Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.963.869 US-Dollar

<strong>Platz 31: New Orleans Saints<br></strong>Cap Space:&nbsp;-41.774.364 US-Dollar
© 2018 Wesley Hitt

Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar

<strong>Platz 30: Minnesota Vikings<br></strong>Cap Space:&nbsp;-40.632.414 US-Dollar
© imago

Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar

<strong>Platz 29: Dallas Cowboys<br></strong>Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar

<strong>Platz 28: Miami Dolphins<br></strong>Cap Space:&nbsp;-23.334.443 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.334.443 US-Dollar

<strong>Platz 27: Cleveland Browns<br></strong>Cap Space:&nbsp;-19.541.898 US-Dollar
© UPI Photo

Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar

<strong>Platz 26: Chicago Bears<br></strong>Cap Space:&nbsp;-10.688.349 US-Dollar
© Getty Images

Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar

<strong>Platz 25: Buffalo Bills<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.882.073 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar

<strong>Platz 24: Jacksonville Jaguars<br></strong>Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar

<strong>Platz 23: Detroit Lions<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.151.960 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar

<strong>Platz 22: Houston Texans<br></strong>Cap Space:&nbsp;-5.387.142 US-Dollar
© ZUMA Wire

Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.387.142 US-Dollar

<strong>Platz 21: Green Bay Packers<br></strong>Cap Space:&nbsp;-4.344.831 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar

<strong>Platz 20: New York Giants<br></strong>Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
© Getty Images

Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar

<strong>Platz 19: Philadelphia Eagles<br></strong>Cap Space:&nbsp;9.814,036 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9.814,036 US-Dollar

<strong>Platz 18: Carolina Panthers<br></strong>Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar

<strong>Platz 17: Tampa Bay Buccaneers<br></strong>Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
© Getty Images

Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar

<strong>Platz 16: Baltimore Ravens</strong><br>Cap Space:&nbsp;22.673.001 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar

<strong>Platz 15: San Francisco 49ers<br></strong>Cap Space:&nbsp;25.538.414 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar

<strong>Platz 14: Denver Broncos<br></strong>Cap Space:&nbsp;26.033.090 Dollar
© Getty Images

Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar

<strong>Platz 13: Atlanta Falcons</strong><br>Cap Space:&nbsp;27.718.601 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar

<strong>Platz 12: New England Patriots<br></strong>Cap Space:&nbsp;33.175.816 US-Dollar
© Icon Sportswire

Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar

<strong>Platz 11: Arizona Cardinals<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.823.790 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar

<strong>Platz 10: Indianapolis Colts<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.952.488 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar

<strong>Platz 9: Pittsburgh Steelers<br></strong>Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
© NurPhoto

Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar

<strong>Platz 8: Los Angeles Rams<br></strong>Cap Space:&nbsp;46.762.912 US-Dollar
© getty

Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar

<strong>Platz 7: Cincinnati Bengals</strong><br>Cap Space:&nbsp;53.750.496 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar

<strong>Platz 6: Washington Commanders<br></strong>Cap Space:&nbsp;67.994.031 US-Dollar
© Getty Images

Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar

<strong>Platz 5: Seattle Seahawks<br></strong>Cap Space:&nbsp;75.097.972 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.097.972 US-Dollar

<strong>Platz 4: Los Angeles Chargers<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.100.325 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar

<strong>Platz 3: New York Jets<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.530.889 US-Dollar
© IMAGO/Newscom World

Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar

<strong>Platz 2: Las Vegas Raiders</strong><br>Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar

<strong>Platz 1: Tennessee Titans<br></strong>Cap Space:&nbsp;99.041.638 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar

Hall selbst bringt seine Geschichte immer wieder auf den Punkt: "Sie gaben mir eine Überlebenschance von einem Prozent. Die Ärzte hatten mich abgeschrieben, meine Mutter nicht."

Weiter: "Nur ein Prozent der Menschen schafft es in die NFL - und ich hatte eine Überlebenschance von einem Prozent. Das ist die Definition davon, die Wahrscheinlichkeiten zu schlagen."

Der Linebacker hat aus seiner Geschichte eine Mission gemacht und die "One Percent Foundation" gegründet, die Frühchen und deren Familien unterstützt.

Mehr News und Videos
imago images 1072333098
News

Bad Bunny: Halftime Show sorgt für Taco-Wahn und Toiletten-Phänomen

  • 11.02.2026
  • 10:12 Uhr
New England Patriots quarterback Drake Maye (10) looks to pass before a sack for a loss of 7 yards in the second quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, Feb...
News

Größte Patriots-Baustelle: Maye braucht Hilfe

  • 11.02.2026
  • 10:10 Uhr
imago images 1072309045
News

Sam Darnold: Erst sah er Geister – jetzt ist er Champion

  • 11.02.2026
  • 09:43 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Half Time Show at Super Bowl LX at at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. The Seattle Seahawks defeated the New England ...
News

SB-Quoten: Bad Bunny weit hinter Kendrick Lamars Rekord

  • 11.02.2026
  • 09:31 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Seattle Seahawks fans cheer before the game against New England Patriots...
News

Super-Bowl-Parade: Stadt Seattle als Spielverderber?

  • 11.02.2026
  • 09:14 Uhr
Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) celebrates after winning Super Bowl LX at at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. The Seattle Seahawks defeated the N...
News

Kommentar: Es braucht keine Superstar-QBs für den Titel

  • 11.02.2026
  • 08:59 Uhr
Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold left, embraces Super Bowl MVP Seattle Seahawks running back Kenneth Walker III, right, after the Seattle Seahawks defeated the New England Patriots to win S...
News

Super Bowl: Das kompletteste Team hat sich belohnt

  • 11.02.2026
  • 08:58 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP20260208458 DAVIDxTULIS
News

Kommentar: Bad Bunny liefert die beste Halftime Show seit Jahren

  • 11.02.2026
  • 08:56 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots US, Mexico & Canada customers only Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Recording artist Bad Bunny performs a...
News

Halftime Show: Die politischen Botschaften von Bad Bunny

  • 11.02.2026
  • 08:50 Uhr
Maxx Crosby
News

Raiders wollen Crosby unbedingt halten

  • 11.02.2026
  • 06:15 Uhr