NFL - Tampa Bay Buccaneers: Baker Mayfield schießt gegen die New Orleans Saints

Die Tampa Bay Buccaneers müssen in Week 8 zum Rivalen nach New Orleans. Quarterback Baker Mayfield stimmt sich schon mal verbal ein.

Wie reagieren die Tampa Bay Buccaneers auf die empfindliche Pleite gegen die Detroit Lions? Und wie auf den Ausfall von Mike Evans? Am Sonntag müssen die Bucs im Rahmen von Week 8 der NFL beim Division-Rivalen New Orleans Saints ran.

Quarterback Baker Mayfield hat schon jetzt die richtige Tonalität gefunden.

"Es war ehrlich gesagt nie ein sauberes Spiel von deren Seite, wenn wir gegen sie spielen", sagte Mayfield. "Es ist ein körperliches Spiel, das ist einfach so. Man erwartet das in einem Divisionsduell. Ja, viel mehr gibt’s dazu nicht zu sagen, außer dass ich sie nicht mag."

Dass er nach dem Ausfall von Chris Godwin (Wadenbeinbruch) in Evans nach dessen Schlüsselbeinbruch den nächsten Top-Receiver verloren hat, kümmert den Spielmacher nicht groß. Auch nicht, dass Running Back Bucky Irving (Fuß-, Schulterprobleme) noch nicht trainieren konnte.

Ausfälle sind Alltag in der NFL.