NFL

NFL - Tampa Bay Buccaneers: Baker Mayfield schießt gegen die New Orleans Saints

  • Veröffentlicht: 23.10.2025
  • 18:51 Uhr
  • Andreas Reiners

Die Tampa Bay Buccaneers müssen in Week 8 zum Rivalen nach New Orleans. Quarterback Baker Mayfield stimmt sich schon mal verbal ein.

Wie reagieren die Tampa Bay Buccaneers auf die empfindliche Pleite gegen die Detroit Lions? Und wie auf den Ausfall von Mike Evans? Am Sonntag müssen die Bucs im Rahmen von Week 8 der NFL beim Division-Rivalen New Orleans Saints ran.

Quarterback Baker Mayfield hat schon jetzt die richtige Tonalität gefunden.

"Es war ehrlich gesagt nie ein sauberes Spiel von deren Seite, wenn wir gegen sie spielen", sagte Mayfield. "Es ist ein körperliches Spiel, das ist einfach so. Man erwartet das in einem Divisionsduell. Ja, viel mehr gibt’s dazu nicht zu sagen, außer dass ich sie nicht mag."

Dass er nach dem Ausfall von Chris Godwin (Wadenbeinbruch) in Evans nach dessen Schlüsselbeinbruch den nächsten Top-Receiver verloren hat, kümmert den Spielmacher nicht groß. Auch nicht, dass Running Back Bucky Irving (Fuß-, Schulterprobleme) noch nicht trainieren konnte.

Ausfälle sind Alltag in der NFL.

"Bis wir jetzt verloren haben, hat sich keiner beschwert oder gejammert", sagte Mayfield. "Das ist nun mal die Natur dieses Spiels. Du weißt, dass du jede Woche ein Spiel hast, bis deine Bye-Week kommt. Also musst du dich anpassen und weitermachen."

Für die Buccaneers geht es darum, in der Erfolgsspur zu bleiben. Mit der aktuellen 5:2-Bilanz steht das Team gut da, an der Spitze der NFC South. Die Panthers (4:3) und Falcons (3:3) sind aber auf Tuchfühlung. Ein Sieg bei den Saints, die 1:6 stehen, ist daher doppelt Pflicht.

"Wenn du verlierst, willst du so schnell wie möglich wieder raus auf den Platz, um das aus dem System zu kriegen", sagte Mayfield. "Vor allem mit einer Truppe wie unserer, die genau versteht, was wir tun müssen, um Spiele zu gewinnen. Unsere Jungs werden das richtig angehen, sich so schnell wie möglich erholen und dann greifen wir wieder an."

