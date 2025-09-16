Last-Minute-Sieg für die Tampa Bay Buccaneers im Monday Night Game gegen die Houston Texans, für die Fullback Jakob Johnson einen Punt blockt. Außerdem schlagen die Los Angeles Chargers die Las Vegas Raiders.

Trotz einer spektakulären Aktion des deutschen Fullbacks Jakob Johnson haben die Houston Texans in der NFL auch ihr zweites Saisonspiel verloren.

Der aus dem Practice Squad hochgezogene Stuttgarter blockte in der Nacht zum Dienstag einen Punt der Tampa Bay Buccaneers und eröffnete seiner Mannschaft damit die Siegchance, letztlich verloren die Texans allerdings zu Hause mit 19:20.

Johnson empfahl sich überdies mit einem wichtigen Block, doch ein Touchdown mit nur noch sechs Sekunden auf der Uhr rettete den Buccaneers eine erstaunliche Serie. Die Bucs sind zum fünften Mal in Folge mit zwei Siegen in die Saison gestartet.

Rachaad White besiegelte dies mit einem Run über zwei Yards in die Endzone. Quarterback Baker Mayfield führte sein Team mit 215 Pass-Yards an (25/38 Pässe, zwei Touchdowns, keine Interception). Die Texans hingegen stehen bei 0:2, weil gut zwei Minuten vor dem Ende eine Two-Point-Conversion beim Stand von 19:14 misslang. Es folgte der entscheidende Bucs-Drive über elf Plays und 80 Yards.