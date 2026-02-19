- Anzeige -
NFL-Team sucht Ort für neues Stadion - Umzug wohl in anderen US-Bundesstaat

  22.02.2026
  • 12:05 Uhr
  • ran.de
Die Bears wollen das Soldier Field verlassen
Die Bears wollen das Soldier Field verlassen© IMAGO/Icon Sportswire

Die Chicago Bears wollen ein neues Stadion bauen. Ein Umzug in einen anderen US-Bundesstaat wird immer wahrscheinlicher.

Haben die Indianapolis Colts schon bald einen neuen NFL-Rivalen innerhalb ihres Bundesstaates? Die Chicago Bears planen den Bau eines neuen Stadions – und die Chancen für den US-Bundesstaat Indiana, sich gegen den bisherigen Standort Illinois durchzusetzen, scheinen immer größer zu werden.

Wie der Gouverneur von Indiana, Mike Braun, in einem Beitrag bei Social Media schrieb, sei sein Bundesstaat dafür durchaus offen.

"Indiana ist offen für Geschäfte, und unser wachstumsfreundliches Umfeld zieht weiterhin große Möglichkeiten an, wie diese Partnerschaft mit den Chicago Bears", formulierte er.

"Wir haben einen vielversprechenden Standort in der Nähe von Wolf Lake in Hammond gefunden und einen umfassenden Rahmen für die Aushandlung einer endgültigen Vereinbarung geschaffen."

NFL - Head Coaches und Coordinators 2026: Früherer Falcons-Coordinator zu den Cleveland Browns

1 / 33
<em><em><strong>NFL: Head Coaches und Koordinatoren der Teams</strong></em><br>Die NFL-Saison ist fast vorbei, viele Teams blicken auf enttäuschende Ergebnisse zurück. Entsprechend mussten mehrere Head Coaches ihren Hut nehmen und sich auf neue Aufgaben vorbereiten. Es gab aber auch Fälle, in denen die Verträge mit den sportlichen Leitern verlängert wurden.&nbsp;<strong>ran</strong> blickt auf die aktuellen Trainerstäbe und Front Offices der NFL-Teams. (Stand: 16.2.2026)</em>
© Imagn Images

NFL: Head Coaches und Koordinatoren der Teams
Die NFL-Saison ist fast vorbei, viele Teams blicken auf enttäuschende Ergebnisse zurück. Entsprechend mussten mehrere Head Coaches ihren Hut nehmen und sich auf neue Aufgaben vorbereiten. Es gab aber auch Fälle, in denen die Verträge mit den sportlichen Leitern verlängert wurden. ran blickt auf die aktuellen Trainerstäbe und Front Offices der NFL-Teams. (Stand: 16.2.2026)

<strong>Cleveland Browns<br></strong>Der neue Defensive Coordinator der Cleveland Browns steht fest. Mike Rutenberg, bisheriger defensiver Pass Game Coordinator der Atlanta Falcons, beerbt den zurückgetretenen Jim Schwartz. Somit ist das Trainerteam von Todd Monken zumindest auf den wichtigsten Positionen fix.<br>• Head Coach: Todd Monken (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Travis Switzer<br>• Defensive Coordinator: Mike Rutenberg<br>• Special Teams Coordinator: Byron Storer<br>• General Manager: Andrew Berry
© IMAGO/Imagn Images

Cleveland Browns
Der neue Defensive Coordinator der Cleveland Browns steht fest. Mike Rutenberg, bisheriger defensiver Pass Game Coordinator der Atlanta Falcons, beerbt den zurückgetretenen Jim Schwartz. Somit ist das Trainerteam von Todd Monken zumindest auf den wichtigsten Positionen fix.
• Head Coach: Todd Monken (im Bild)
• Offensive Coordinator: Travis Switzer
• Defensive Coordinator: Mike Rutenberg
• Special Teams Coordinator: Byron Storer
• General Manager: Andrew Berry

<strong>Seattle Seahawks<br></strong>Die Seattle Seahawks haben einen Nachfolger für Klint Kubiak gefunden. Brian Fleury wechselt von den San Francisco 49ers nach Seattle und wird neuer Offensive Coordinator beim amtierenden Super-Bowl-Champion. Fleury war bei den 49ers zuletzt Tight Ends Coach im Trainerstab von Kyle Shanahan. Insgesamt arbeitete Fleury sieben Jahre bei den Niners.<br>• Head Coach: Mike Macdonald (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Brian Fleury<br>• Defensive Coordinator: Aden Durde<br>• Special Teams Coordinator: Jay Harbaugh<br>• General Manager: John Schneider
© Imagn Images

Seattle Seahawks
Die Seattle Seahawks haben einen Nachfolger für Klint Kubiak gefunden. Brian Fleury wechselt von den San Francisco 49ers nach Seattle und wird neuer Offensive Coordinator beim amtierenden Super-Bowl-Champion. Fleury war bei den 49ers zuletzt Tight Ends Coach im Trainerstab von Kyle Shanahan. Insgesamt arbeitete Fleury sieben Jahre bei den Niners.
• Head Coach: Mike Macdonald (im Bild)
• Offensive Coordinator: Brian Fleury
• Defensive Coordinator: Aden Durde
• Special Teams Coordinator: Jay Harbaugh
• General Manager: John Schneider

<strong>Las Vegas Raiders<br></strong>Unterdessen hat Kubiak bei den Las Vegas Raiders seine ersten wichtigen Entscheidungen getroffen. Rob Leonard wird intern zum Defensive Coordinator befördert, bislang war er Defensive Line Coach und Run Game Coordinator der Raiders. Neuer Offensive Coordinator wird Andrew Janocko, den Kubiak aus Seattle nach Nevada mitbringt. Bei den Seahawks war Janocko zuletzt Quarterbacks Coach.<br>• Head Coach: Klint Kubiak (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Andrew Janocko<br>• Defensive Coordinator: Rob Leonard<br>• Special Teams Coordinator: vakant<br>• General Manager: John Spytek
© Imagn Images

Las Vegas Raiders
Unterdessen hat Kubiak bei den Las Vegas Raiders seine ersten wichtigen Entscheidungen getroffen. Rob Leonard wird intern zum Defensive Coordinator befördert, bislang war er Defensive Line Coach und Run Game Coordinator der Raiders. Neuer Offensive Coordinator wird Andrew Janocko, den Kubiak aus Seattle nach Nevada mitbringt. Bei den Seahawks war Janocko zuletzt Quarterbacks Coach.
• Head Coach: Klint Kubiak (im Bild)
• Offensive Coordinator: Andrew Janocko
• Defensive Coordinator: Rob Leonard
• Special Teams Coordinator: vakant
• General Manager: John Spytek

<strong>New England Patriots<br></strong>Die New England Patriots besetzen ihren Defensive-Coordinator-Posten neu. Terrell Williams, der sich nach einer Krebserkrankung zuletzt zurückgemeldet hatte, wird künftig eine neue Rolle im Trainerstab von Mike Vrabel einnehmen. Wer neuer defensiver Playcaller wird, ist noch offen. Favorit ist aber Zak Kuhr, der den Posten bereits während Williams' Abwesenheit bekleidet hatte.<br>• Head Coach: Mike Vrabel (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Josh McDaniels<br>• Defensive Coordinator: vakant<br>• Special Teams Coordinator: Jeremy Springer<br>• General Manager: Eliot Wolf (de facto)
© Icon Sportswire

New England Patriots
Die New England Patriots besetzen ihren Defensive-Coordinator-Posten neu. Terrell Williams, der sich nach einer Krebserkrankung zuletzt zurückgemeldet hatte, wird künftig eine neue Rolle im Trainerstab von Mike Vrabel einnehmen. Wer neuer defensiver Playcaller wird, ist noch offen. Favorit ist aber Zak Kuhr, der den Posten bereits während Williams' Abwesenheit bekleidet hatte.
• Head Coach: Mike Vrabel (im Bild)
• Offensive Coordinator: Josh McDaniels
• Defensive Coordinator: vakant
• Special Teams Coordinator: Jeremy Springer
• General Manager: Eliot Wolf (de facto)

<strong>New York Jets</strong><br>Die New York Jets haben einen neuen Offensive Coordinator. Wie die Franchise mitteilte, wird Frank Reich neuer Playcaller der Offense. Zuvor hatten sich die Jets von Vorgänger Tanner Engstrand getrennt. Reich war zuletzt in der Saison 2023 als Head Coach der Carolina Panthers Teil der NFL.<br>• Head Coach: Aaron Glenn<br>• Offensive Coordinator: Frank Reich (im Bild)<br>• Defensive Coordinator: Brian Duker<br>• Special Teams Coordinator: Chris Banjo<br>• General Manager: Darren Mougey
© Imagn Images

New York Jets
Die New York Jets haben einen neuen Offensive Coordinator. Wie die Franchise mitteilte, wird Frank Reich neuer Playcaller der Offense. Zuvor hatten sich die Jets von Vorgänger Tanner Engstrand getrennt. Reich war zuletzt in der Saison 2023 als Head Coach der Carolina Panthers Teil der NFL.
• Head Coach: Aaron Glenn
• Offensive Coordinator: Frank Reich (im Bild)
• Defensive Coordinator: Brian Duker
• Special Teams Coordinator: Chris Banjo
• General Manager: Darren Mougey

<strong>Arizona Cardinals<br></strong>Der neue Head Coach Mike LaFleur hat Nathaniel Hackett als Offensive Coordinator zu den Arizona Cardinals geholt. Der frühere Head Coach der Denver Broncos und Offensive Coordinator der New York Jets arbeitete zuletzt unter LaFleurs Bruder Matt als Defensive Analyst bei den Green Bay Packers.<br>• Head Coach: Mike LaFleur (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Nathaniel Hackett<br>• Defensive Coordinator: Nick Rallis<br>• Special Teams Coordinator: Michael Ghobrial<br>• General Manager: Monti Ossenfort
© Imagn Images

Arizona Cardinals
Der neue Head Coach Mike LaFleur hat Nathaniel Hackett als Offensive Coordinator zu den Arizona Cardinals geholt. Der frühere Head Coach der Denver Broncos und Offensive Coordinator der New York Jets arbeitete zuletzt unter LaFleurs Bruder Matt als Defensive Analyst bei den Green Bay Packers.
• Head Coach: Mike LaFleur (im Bild)
• Offensive Coordinator: Nathaniel Hackett
• Defensive Coordinator: Nick Rallis
• Special Teams Coordinator: Michael Ghobrial
• General Manager: Monti Ossenfort

<strong>Pittsburgh Steelers</strong><br>Mike McCarthy hat seinen Offensive Coordinator für die Pittsburgh Steelers gefunden. Die Wahl fiel auf Brian Angelichio, zuletzt Passing Game Coordinator und Tight Ends Coach bei den Minnesota Vikings. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den Green Bay Packers. Allerdings kündigte McCarthy bereits an, selbst die offensiven Spielzüge ansagen zu wollen.<br>• Head Coach: Mike McCarthy (Foto)<br>• Offensive Coordinator: Brian Angelichio<br>• Defensive Coordinator: Patrick Graham<br>• Special Teams Coordinator: Danny Crossman<br>• General Manager: Omar Khan
© Imagn Images

Pittsburgh Steelers
Mike McCarthy hat seinen Offensive Coordinator für die Pittsburgh Steelers gefunden. Die Wahl fiel auf Brian Angelichio, zuletzt Passing Game Coordinator und Tight Ends Coach bei den Minnesota Vikings. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den Green Bay Packers. Allerdings kündigte McCarthy bereits an, selbst die offensiven Spielzüge ansagen zu wollen.
• Head Coach: Mike McCarthy (Foto)
• Offensive Coordinator: Brian Angelichio
• Defensive Coordinator: Patrick Graham
• Special Teams Coordinator: Danny Crossman
• General Manager: Omar Khan

<strong>Los Angeles Rams<br></strong>Die Franchise aus Kalifornien setzt weiterhin auf Kontinuität und verlängert die Verträge von Head Coach Sean McVay und GM Les Snead. Das Duo geht nun schon in seine zehnte gemeinsame Saison bei den Rams in Folge.<br>• Head Coach: Sean McVay (im Bild) &nbsp;<br>• Offensive Coordinator: vakant<br>• Defensive Coordinator: Chris Shula <br>• Special Teams Coordinator: Bubba Ventrone<br>• General Manager: Les Snead
© Icon Sportswire

Los Angeles Rams
Die Franchise aus Kalifornien setzt weiterhin auf Kontinuität und verlängert die Verträge von Head Coach Sean McVay und GM Les Snead. Das Duo geht nun schon in seine zehnte gemeinsame Saison bei den Rams in Folge.
• Head Coach: Sean McVay (im Bild)  
• Offensive Coordinator: vakant
• Defensive Coordinator: Chris Shula
• Special Teams Coordinator: Bubba Ventrone
• General Manager: Les Snead

<strong>Baltimore Ravens<br></strong>Neuer Cheftrainer für die Baltimore Ravens. Nach dem Ende von John Harbaugh übernimmt der bisherige Defensive Coordinator der Los Angeles Chargers, Jesse Minter, das Amt. Als OC kommt Declan Doyle nach Baltimore, um den abgewanderten Todd Monken zu ersetzen. Neuer DC wird Anthony Weaver.<br>• Head Coach: Jesse Minter<br>• Offensive Coordinator: Declan Doyle (im Bild)<br>• Defensive Coordinator: Anthony Weaver<br>• Special Teams Coordinator: Anthony Levine Sr.<br>• General Manager: Eric DeCosta
© IMAGO/Icon Sportswire

Baltimore Ravens
Neuer Cheftrainer für die Baltimore Ravens. Nach dem Ende von John Harbaugh übernimmt der bisherige Defensive Coordinator der Los Angeles Chargers, Jesse Minter, das Amt. Als OC kommt Declan Doyle nach Baltimore, um den abgewanderten Todd Monken zu ersetzen. Neuer DC wird Anthony Weaver.
• Head Coach: Jesse Minter
• Offensive Coordinator: Declan Doyle (im Bild)
• Defensive Coordinator: Anthony Weaver
• Special Teams Coordinator: Anthony Levine Sr.
• General Manager: Eric DeCosta

<strong>Tennessee Titans<br></strong>Brian Daboll ist neuer Offensive Coordinator der Tennessee Titans. Obwohl Daboll auch Bewerbungsgespräche als Head Coach hatte, entschied er sich zu der Zusammenarbeit mit Head Coach Robert Saleh und Quarterback Cam Ward.<br>• Head Coach: Robert Saleh<br>• Offensive Coordinator: Brian Daboll (im Bild)<br>• Defensive Coordinator: Gus Bradley<br>• Special Teams Coordinator: John Fassel<br>• General Manager: Mike Borgonzi
© Imagn Images

Tennessee Titans
Brian Daboll ist neuer Offensive Coordinator der Tennessee Titans. Obwohl Daboll auch Bewerbungsgespräche als Head Coach hatte, entschied er sich zu der Zusammenarbeit mit Head Coach Robert Saleh und Quarterback Cam Ward.
• Head Coach: Robert Saleh
• Offensive Coordinator: Brian Daboll (im Bild)
• Defensive Coordinator: Gus Bradley
• Special Teams Coordinator: John Fassel
• General Manager: Mike Borgonzi

<strong>Washington Commanders</strong><br>Die Commanders haben einen neuen Defensive Coordinator: Daronte Jones. Der 47-Jährige war zuvor Coach für die Passverteidiger bei den Vikings. Unter Defensive Coordinator Brian Flores stellte Minnesota eine der besten Passverteidigungen der Liga. Ob Head Coach Dan Quinn die defensiven Plays ansagt oder künftig Jones, ist noch offen.<br>• Head Coach: Dan Quinn<br>• Offensive Coordinator: David Blough<br>• Defensive Coordinator: Daronte Jones (Bild)<br>• Special Teams Coordinator: Larry Izzo<br>• General Manager: Adam Peters
© Icon Sportswire

Washington Commanders
Die Commanders haben einen neuen Defensive Coordinator: Daronte Jones. Der 47-Jährige war zuvor Coach für die Passverteidiger bei den Vikings. Unter Defensive Coordinator Brian Flores stellte Minnesota eine der besten Passverteidigungen der Liga. Ob Head Coach Dan Quinn die defensiven Plays ansagt oder künftig Jones, ist noch offen.
• Head Coach: Dan Quinn
• Offensive Coordinator: David Blough
• Defensive Coordinator: Daronte Jones (Bild)
• Special Teams Coordinator: Larry Izzo
• General Manager: Adam Peters

<strong>New York Giants<br></strong>Matt Nagy wird neuer Offensive Coordinator der New York Giants und damit Teil des Trainerstabes von John Harbaugh. Nagy war zuletzt in derselben Position bei den Kansas City Chiefs tätig, war dort allerdings kein Playcaller. In New York wird er die Spielzüge hingegen ansagen.<br>• Head Coach: John Harbaugh (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Matt Nagy<br>• Defensive Coordinator: Dennard Wilson<br>• Special Teams Coordinator: Chris Horton<br>• General Manager: Joe Schoen
© IMAGO/Icon Sportswire

New York Giants
Matt Nagy wird neuer Offensive Coordinator der New York Giants und damit Teil des Trainerstabes von John Harbaugh. Nagy war zuletzt in derselben Position bei den Kansas City Chiefs tätig, war dort allerdings kein Playcaller. In New York wird er die Spielzüge hingegen ansagen.
• Head Coach: John Harbaugh (im Bild)
• Offensive Coordinator: Matt Nagy
• Defensive Coordinator: Dennard Wilson
• Special Teams Coordinator: Chris Horton
• General Manager: Joe Schoen

<strong>Green Bay Packers<br></strong>Die Green Bay Packers haben Jonathan Gannon (r.) als neuen Defensive Coordinator verpflichtet und damit US-Medienberichte bestätigt. In den vergangenen drei Jahren war Gannon Head Coach der Arizona Cardinals. Nun koordiniert bei den Packers unter Head Coach Matt LaFleur (l.) die Abwehr und wird Nachfolger von Jeff Hafley, der als neuer Head Coach zu den Miami Dolphins wechselte.<br>• Head Coach: Matt LaFleur (im Bild links)<br>• Offensive Coordinator: Adam Stenavich<br>• Defensive Coordinator: Jonathan Gannon (im Bild rechts)<br>• Special Teams Coordinator: Rich Bisaccia<br>• General Manager: Brian Gutekunst
© 2025 Getty Images

Green Bay Packers
Die Green Bay Packers haben Jonathan Gannon (r.) als neuen Defensive Coordinator verpflichtet und damit US-Medienberichte bestätigt. In den vergangenen drei Jahren war Gannon Head Coach der Arizona Cardinals. Nun koordiniert bei den Packers unter Head Coach Matt LaFleur (l.) die Abwehr und wird Nachfolger von Jeff Hafley, der als neuer Head Coach zu den Miami Dolphins wechselte.
• Head Coach: Matt LaFleur (im Bild links)
• Offensive Coordinator: Adam Stenavich
• Defensive Coordinator: Jonathan Gannon (im Bild rechts)
• Special Teams Coordinator: Rich Bisaccia
• General Manager: Brian Gutekunst

<strong>San Francisco 49ers<br></strong>Der Nachfolger von Robert Saleh als Defensive Coordinator der San Francisco 49ers steht fest. Raheem Morris, Ex-Head-Coach der Atlanta Falcons, wird künftig die Defense der Niners verantworten.<br>• Head Coach: Kyle Shanahan (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Klay Kubiak<br>• Defensive Coordinator: Raheem Morris<br>• Special Teams Coordinator: Brant Boyer<br>• General Manager: John Lynch
© Imagn Images

San Francisco 49ers
Der Nachfolger von Robert Saleh als Defensive Coordinator der San Francisco 49ers steht fest. Raheem Morris, Ex-Head-Coach der Atlanta Falcons, wird künftig die Defense der Niners verantworten.
• Head Coach: Kyle Shanahan (im Bild)
• Offensive Coordinator: Klay Kubiak
• Defensive Coordinator: Raheem Morris
• Special Teams Coordinator: Brant Boyer
• General Manager: John Lynch

<strong>Denver Broncos<br></strong>Die Denver Broncos haben sich nach dem knapp verpassten Einzug in den Super Bowl von Offensive Coordinator Joe Lombardi getrennt. Zum Nachfolger beförderte Head Coach Sean Payton den vorherigen Passing Game Coordinator und Quarterbacks Coach Davis Webb.<br> • Head Coach: Sean Payton (im Bild) <br>• Offensive Coordinator: Davis Webb<br>• Defensive Coordinator: Vance Joseph <br>• Special Teams Coordinator: Daren Rizzi<br>• General Manager: George Paton
© USA TODAY Network

Denver Broncos
Die Denver Broncos haben sich nach dem knapp verpassten Einzug in den Super Bowl von Offensive Coordinator Joe Lombardi getrennt. Zum Nachfolger beförderte Head Coach Sean Payton den vorherigen Passing Game Coordinator und Quarterbacks Coach Davis Webb.
• Head Coach: Sean Payton (im Bild)
• Offensive Coordinator: Davis Webb
• Defensive Coordinator: Vance Joseph
• Special Teams Coordinator: Daren Rizzi
• General Manager: George Paton

<strong>Miami Dolphins<br></strong>Nach dem neuen Head Coach Jeff Hafley haben die Dolphins auch einen neuen Offensive Coordinator - und das aus den eigenen Reihen. Laut "NFL Network" wird Senior Passing Game Coordinator Bobby Sowik befördert. Der 38-Jährige kam in der Offseason 2025, nachdem er zuvor als OC bei den Houston Texans tätig gewesen war. Defensive Coordinator wird unterdessen Sean Duggan, der Hafley aus Green Bay folgt.<br>• Head Coach: Jeff Hafley<br>• Offensive Coordinator: Bobby Slowik (im Bild)<br>• Defensive Coordinator: Sean Duggan<br>• Special Teams Coordinator: Chris Tabor<br>• General Manager: Jon-Eric Sullivan
© Newscom World

Miami Dolphins
Nach dem neuen Head Coach Jeff Hafley haben die Dolphins auch einen neuen Offensive Coordinator - und das aus den eigenen Reihen. Laut "NFL Network" wird Senior Passing Game Coordinator Bobby Sowik befördert. Der 38-Jährige kam in der Offseason 2025, nachdem er zuvor als OC bei den Houston Texans tätig gewesen war. Defensive Coordinator wird unterdessen Sean Duggan, der Hafley aus Green Bay folgt.
• Head Coach: Jeff Hafley
• Offensive Coordinator: Bobby Slowik (im Bild)
• Defensive Coordinator: Sean Duggan
• Special Teams Coordinator: Chris Tabor
• General Manager: Jon-Eric Sullivan

<strong>Buffalo Bills<br></strong>Wie die Bills nach der bitteren Playoff-Niederlage bei den Denver Broncos mitteilten, wurde Sean McDermott nach neun Jahren als Head Coach von seinen Aufgaben entbunden. Offensive Coordinator Joe Brady wird in den Posten befördert. Ihm zur Seite wird ab jetzt Pete Carmichael stehen. Für die Defense zeichnet künftig Jim Leonhard verantwortlich.<br>• Head Coach: Joe Brady (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Pete Carmichael<br>• Defensive Coordinator: Jim Leonhard<br>• Special Teams Coordinator: Jeff Rodgers<br>• General Manager: Brandon Beane
© Imagn Images

Buffalo Bills
Wie die Bills nach der bitteren Playoff-Niederlage bei den Denver Broncos mitteilten, wurde Sean McDermott nach neun Jahren als Head Coach von seinen Aufgaben entbunden. Offensive Coordinator Joe Brady wird in den Posten befördert. Ihm zur Seite wird ab jetzt Pete Carmichael stehen. Für die Defense zeichnet künftig Jim Leonhard verantwortlich.
• Head Coach: Joe Brady (im Bild)
• Offensive Coordinator: Pete Carmichael
• Defensive Coordinator: Jim Leonhard
• Special Teams Coordinator: Jeff Rodgers
• General Manager: Brandon Beane

<strong>Minnesota Vikings</strong><br>Die Minnesota Vikings haben sich etwas überraschend von General Manager Kwesi Adofo-Mensah getrennt. Erst im vergangenen Jahr hatte der 44-Jährige eine langfristige Vertragsverlängerung unterschrieben. Rob Brzezinski wird den Posten interimsweise übernehmen.<br>• Head Coach: Kevin O'Connell<br>• Offensive Coordinator: Wes Phillips<br>• Defensive Coordinator: Brian Flores<br>• Special Teams Coordinator: Matt Daniels<br>• General Manager: Rob Brzezinski (interim)
© Imagn Images

Minnesota Vikings
Die Minnesota Vikings haben sich etwas überraschend von General Manager Kwesi Adofo-Mensah getrennt. Erst im vergangenen Jahr hatte der 44-Jährige eine langfristige Vertragsverlängerung unterschrieben. Rob Brzezinski wird den Posten interimsweise übernehmen.
• Head Coach: Kevin O'Connell
• Offensive Coordinator: Wes Phillips
• Defensive Coordinator: Brian Flores
• Special Teams Coordinator: Matt Daniels
• General Manager: Rob Brzezinski (interim)

<strong>Tampa Bay Buccaneers<br></strong>Neuer Playcaller für die Offense der Buccaneers: Zac Robinson wird Offensive Coordinator in Tampa. Robinson kommt von den Atlanta Falcons, wo er zuletzt in der identischen Position tätig war.<br>• Head Coach: Todd Bowles (im Bild) <br>• Offensive Coordinator: Zac Robinson<br>• Defensive Coordinator: n.v. (Todd Bowles sagt die Spielzüge an)<br>• Special Teams Coordinator: Danny Smith<br>• General Manager: Jason Licht
© ZUMA Press Wire

Tampa Bay Buccaneers
Neuer Playcaller für die Offense der Buccaneers: Zac Robinson wird Offensive Coordinator in Tampa. Robinson kommt von den Atlanta Falcons, wo er zuletzt in der identischen Position tätig war.
• Head Coach: Todd Bowles (im Bild)
• Offensive Coordinator: Zac Robinson
• Defensive Coordinator: n.v. (Todd Bowles sagt die Spielzüge an)
• Special Teams Coordinator: Danny Smith
• General Manager: Jason Licht

<strong>Los Angeles Chargers<br></strong>Nach der Entlassung von Greg Roman angeln sich die Chargers einen ganz großen Namen für die vakante Position des Offensive Coordinators: Mike McDaniel. Der Ex-Coach der Miami Dolphins galt auch als Kandidat für einen neuen Head-Coach-Posten bei einem anderen Team.<br>• Head Coach: Jim Harbaugh<br>• Offensive Coordinator: Mike McDaniel (im Bild)<br>• Defensive Coordinator: Chris O'Leary<br>• Special Teams Coordinator: Ryan Ficken<br>• General Manager: Joe Hortiz
© Icon Sportswire

Los Angeles Chargers
Nach der Entlassung von Greg Roman angeln sich die Chargers einen ganz großen Namen für die vakante Position des Offensive Coordinators: Mike McDaniel. Der Ex-Coach der Miami Dolphins galt auch als Kandidat für einen neuen Head-Coach-Posten bei einem anderen Team.
• Head Coach: Jim Harbaugh
• Offensive Coordinator: Mike McDaniel (im Bild)
• Defensive Coordinator: Chris O'Leary
• Special Teams Coordinator: Ryan Ficken
• General Manager: Joe Hortiz

<strong>Detroit Lions<br></strong>Nach einer enttäuschenden Saison und dem Fehlgriff mit John Morton haben die Detroit Lions einen neuen Offensive Coordinator verpflichtet. Drew Petzing, der dieselbe Position zuletzt bei den Arizona Cardinals begleitet hatte, wechselt nach Motown.<br>• Head Coach: Dan Campbell (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Drew Petzing<br>• Defensive Coordinator: Kelvin Sheppard<br>• Special Teams Coordinator: Dave Fipp <br>• General Manager: Brad Holmes
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Detroit Lions
Nach einer enttäuschenden Saison und dem Fehlgriff mit John Morton haben die Detroit Lions einen neuen Offensive Coordinator verpflichtet. Drew Petzing, der dieselbe Position zuletzt bei den Arizona Cardinals begleitet hatte, wechselt nach Motown.
• Head Coach: Dan Campbell (im Bild)
• Offensive Coordinator: Drew Petzing
• Defensive Coordinator: Kelvin Sheppard
• Special Teams Coordinator: Dave Fipp
• General Manager: Brad Holmes

<strong>Atlanta Falcons</strong><br>• Head Coach: Kevin Stefanski&nbsp;(im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Tommy Rees<br>• Defensive Coordinator: Jeff Ulbrich<br>• Special Teams Coordinator: Craig Aukerman<br>• General Manager: Ian Cunningham
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Atlanta Falcons
• Head Coach: Kevin Stefanski (im Bild)
• Offensive Coordinator: Tommy Rees
• Defensive Coordinator: Jeff Ulbrich
• Special Teams Coordinator: Craig Aukerman
• General Manager: Ian Cunningham

<strong>Carolina Panthers</strong><br>• Head Coach: Dave Canales (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Brad Idzik<br>• Defensive Coordinator: Ejiro Evero<br>• Special Teams Coordinator: Tracy Smith<br>• General Manager: Dan Morgan
© ZUMA Press Wire

Carolina Panthers
• Head Coach: Dave Canales (im Bild)
• Offensive Coordinator: Brad Idzik
• Defensive Coordinator: Ejiro Evero
• Special Teams Coordinator: Tracy Smith
• General Manager: Dan Morgan

<strong>Chicago Bears</strong><br>• Head Coach: Ben Johnson (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Press Taylor<br>• Defensive Coordinator: Dennis Allen<br>• Special Teams Coordinator: Richard Hightower<br>• General Manager: Ryan Poles
© Imagn Images

Chicago Bears
• Head Coach: Ben Johnson (im Bild)
• Offensive Coordinator: Press Taylor
• Defensive Coordinator: Dennis Allen
• Special Teams Coordinator: Richard Hightower
• General Manager: Ryan Poles

<strong>Cincinnati Bengals</strong><br>• Head Coach: Zac Taylor (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Dan Pitcher<br>• Defensive Coordinator: Al Golden<br>• Special Teams Coordinator: Darrin Simmons<br>• General Manager: Duke Tobin (de facto)
© IMAGO/Imagn Images

Cincinnati Bengals
• Head Coach: Zac Taylor (im Bild)
• Offensive Coordinator: Dan Pitcher
• Defensive Coordinator: Al Golden
• Special Teams Coordinator: Darrin Simmons
• General Manager: Duke Tobin (de facto)

<strong>Dallas Cowboys</strong><br>• &nbsp;Head Coach: Brian Schottenheimer (im Bild)<br>• &nbsp;Offensive Coordinator: Klayton Adams<br>• &nbsp;Defensive Coordinator: Christian Parker<br>• &nbsp;Special Teams Coordinator: Nick Sorensen<br>• &nbsp;General Manager: Jerry Jones
© Imagn Images

Dallas Cowboys
•  Head Coach: Brian Schottenheimer (im Bild)
•  Offensive Coordinator: Klayton Adams
•  Defensive Coordinator: Christian Parker
•  Special Teams Coordinator: Nick Sorensen
•  General Manager: Jerry Jones

<strong>Houston Texans</strong><br>• Head Coach: DeMeco Ryans (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Nick Caley<br>• Defensive Coordinator: Matt Burke<br>• Special Teams Coordinator: Frank Ross <br>• General Manager: Nick Caserio
© ZUMA Press Wire

Houston Texans
• Head Coach: DeMeco Ryans (im Bild)
• Offensive Coordinator: Nick Caley
• Defensive Coordinator: Matt Burke
• Special Teams Coordinator: Frank Ross
• General Manager: Nick Caserio

<strong>Indianapolis Colts</strong><br>• Head Coach: Shane Steichen (im Bild) &nbsp;<br>• Offensive Coordinator: Jim Bob Cooter<br>• Defensive Coordinator: Lou Anarumo<br>• Special Teams Coordinator: Brian Mason<br>• General Manager: Chris Ballard
© Icon Sportswire

Indianapolis Colts
• Head Coach: Shane Steichen (im Bild)  
• Offensive Coordinator: Jim Bob Cooter
• Defensive Coordinator: Lou Anarumo
• Special Teams Coordinator: Brian Mason
• General Manager: Chris Ballard

<strong>Jacksonville Jaguars</strong><br>• Head Coach: Liam Coen (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Grant Udinski<br>• Defensive Coordinator: Anthony Campanile<br>• Special Teams Coordinator: Heath Farwell <br>• General Manager: James Gladstone
© ZUMA Press Wire

Jacksonville Jaguars
• Head Coach: Liam Coen (im Bild)
• Offensive Coordinator: Grant Udinski
• Defensive Coordinator: Anthony Campanile
• Special Teams Coordinator: Heath Farwell
• General Manager: James Gladstone

<strong>Kansas City Chiefs</strong><br>• Head Coach: Andy Reid (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Eric Bieniemy<br>• Defensive Coordinator: Steve Spagnuolo <br>• Special Teams Coordinator: Dave Toub <br>• General Manager: Brett Veach
© 2024 Getty Images

Kansas City Chiefs
• Head Coach: Andy Reid (im Bild)
• Offensive Coordinator: Eric Bieniemy
• Defensive Coordinator: Steve Spagnuolo
• Special Teams Coordinator: Dave Toub
• General Manager: Brett Veach

<strong>New Orleans Saints</strong><br>• Head Coach: Kellen Moore (im Bild)<br>• Offensive Coordinator: Doug Nussmeier<br>• Defensive Coordinator: Brandon Staley<br>• Special Teams Coordinator: Phil Galiano<br>• General Manager: Mickey Loomis
© IMAGO/Imagn Images

New Orleans Saints
• Head Coach: Kellen Moore (im Bild)
• Offensive Coordinator: Doug Nussmeier
• Defensive Coordinator: Brandon Staley
• Special Teams Coordinator: Phil Galiano
• General Manager: Mickey Loomis

<strong>Philadelphia Eagles</strong><br>• Head Coach: Nick Sirianni&nbsp;<br>• Offensive Coordinator: Sean Mannion<br>• Defensive Coordinator: Vic Fangio<br>• Special Teams Coordinator: Michael Clay<br>• General Manager: Howie Roseman
© imago images/Icon SMI

Philadelphia Eagles
• Head Coach: Nick Sirianni 
• Offensive Coordinator: Sean Mannion
• Defensive Coordinator: Vic Fangio
• Special Teams Coordinator: Michael Clay
• General Manager: Howie Roseman

Ziehen die Chicago Bears von Illinois nach Indiana?

Sollte der Änderungsantrag zum Gesetzentwurf im Senat abgenommen werden, sei der Rahmen für eine Partnerschaft geschaffen – vorbehaltlich einer reibungslosen Standortprüfung.

"Der Bundesstaat Indiana bewegt sich mit der Geschwindigkeit der Wirtschaft, und das haben wir durch unsere schnelle Koordination zwischen staatlichen Behörden, Kommunalverwaltungen und der Legislative unter Beweis gestellt, um die Voraussetzungen für einen großen Gewinn für alle Einwohner Indianas zu schaffen", so Braun.

"Wir haben eine starke Beziehung zur Bears-Organisation aufgebaut, die als Grundlage für eine öffentlich-private Partnerschaft dienen wird."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL: Bears-Verantwortliche begeistert

Auch das NFL-Team selbst veröffentlichte eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Senats von Indiana: "Die Verabschiedung wäre der bislang bedeutendste Fortschritt in unseren Bemühungen um die Stadionplanung", hieß es von den Bears.

So sei man entschlossen, die Standortprüfungen abzuschließen, um die "Vision vom Bau eines Weltklasse-Stadion in der Nähe des Wolf Lake in Hammond, Indiana, zu verwirklichen."

Demnach wolle man einen "erstklassigen Veranstaltungsort für ganz Chicagoland und ein Ziel für Bears-Fans und Besucher aus aller Welt" schaffen. Laut "Pro Football Talk" würde Indiana den Bears ein "staatseigenes Stadion bereitstellen, in dem die Bears spielen würden."

Aktuell spielen die Bears im Soldier Field in Chicago.

