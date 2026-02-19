Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL-Team sucht Ort für neues Stadion - Umzug wohl in anderen US-Bundesstaat
- Aktualisiert: 22.02.2026
- 12:05 Uhr
ran.de
Die Chicago Bears wollen ein neues Stadion bauen. Ein Umzug in einen anderen US-Bundesstaat wird immer wahrscheinlicher.
Haben die Indianapolis Colts schon bald einen neuen NFL-Rivalen innerhalb ihres Bundesstaates? Die Chicago Bears planen den Bau eines neuen Stadions – und die Chancen für den US-Bundesstaat Indiana, sich gegen den bisherigen Standort Illinois durchzusetzen, scheinen immer größer zu werden.
Wie der Gouverneur von Indiana, Mike Braun, in einem Beitrag bei Social Media schrieb, sei sein Bundesstaat dafür durchaus offen.
"Indiana ist offen für Geschäfte, und unser wachstumsfreundliches Umfeld zieht weiterhin große Möglichkeiten an, wie diese Partnerschaft mit den Chicago Bears", formulierte er.
"Wir haben einen vielversprechenden Standort in der Nähe von Wolf Lake in Hammond gefunden und einen umfassenden Rahmen für die Aushandlung einer endgültigen Vereinbarung geschaffen."
Ziehen die Chicago Bears von Illinois nach Indiana?
Sollte der Änderungsantrag zum Gesetzentwurf im Senat abgenommen werden, sei der Rahmen für eine Partnerschaft geschaffen – vorbehaltlich einer reibungslosen Standortprüfung.
"Der Bundesstaat Indiana bewegt sich mit der Geschwindigkeit der Wirtschaft, und das haben wir durch unsere schnelle Koordination zwischen staatlichen Behörden, Kommunalverwaltungen und der Legislative unter Beweis gestellt, um die Voraussetzungen für einen großen Gewinn für alle Einwohner Indianas zu schaffen", so Braun.
"Wir haben eine starke Beziehung zur Bears-Organisation aufgebaut, die als Grundlage für eine öffentlich-private Partnerschaft dienen wird."
Externer Inhalt
NFL: Bears-Verantwortliche begeistert
Auch das NFL-Team selbst veröffentlichte eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Senats von Indiana: "Die Verabschiedung wäre der bislang bedeutendste Fortschritt in unseren Bemühungen um die Stadionplanung", hieß es von den Bears.
So sei man entschlossen, die Standortprüfungen abzuschließen, um die "Vision vom Bau eines Weltklasse-Stadion in der Nähe des Wolf Lake in Hammond, Indiana, zu verwirklichen."
Demnach wolle man einen "erstklassigen Veranstaltungsort für ganz Chicagoland und ein Ziel für Bears-Fans und Besucher aus aller Welt" schaffen. Laut "Pro Football Talk" würde Indiana den Bears ein "staatseigenes Stadion bereitstellen, in dem die Bears spielen würden."
Aktuell spielen die Bears im Soldier Field in Chicago.