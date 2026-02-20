- Anzeige -
- Anzeige -
Fragen und Antworten zum Verkauf

NFL: Verkauf der Seattle Seahawks - Folgt der Umzug an einen anderen Standort?

  • Veröffentlicht: 20.02.2026
  • 14:15 Uhr
  • Kai Esser
Article Image Media
© AFP/GETTY IMAGES/SID/STEPH CHAMBERS

Die Seattle Seahawks werden bald einen neuen Besitzer haben. Doch was bedeutet das für das Team? Und werden die Seahawks bald in einer neuen Stadt auftauchen?

Von Kai Esser

Weniger als zwei Wochen nach dem Sieg im Super Bowl LX haben die Seattle Seahawks den Verkaufsprozess eingeleitet. Die Firma von Paul G. Allen, die das Team seit dem Tod des Eigentümers Paul Allen im Jahr 2018 verwaltet, hat den Verkauf am 18. Februar 2026 angekündigt.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Seahawks zeigen Locker Room! Pokemonkarten und Superman

- Anzeige -

ran klärt die wichtigsten Fragen zum Verkauf des zweifachen Super Bowl Champions.

- Anzeige -

Warum werden die Seahawks nach dem Super-Bowl-Sieg verkauft?

Der Verkauf steht im Einklang mit dem letzten Willen von Paul Allen, der 2018 verstarb. Allen, Mitgründer von Microsoft, hatte festgelegt, dass seine Sportbeteiligungen - einschließlich der Seahawks und der Portland Trail Blazers aus der NBA - verkauft werden sollen, um die Erlöse philanthropischen Zwecken zuzuführen.

Der Zeitpunkt unmittelbar nach dem Super-Bowl-Sieg (29:13-Sieg gegen die New England Patriots) war geplant, um den Verkauf nach Ablauf einer Klausel im Stadionvertrag zu starten. Diese Klausel hätte zuvor zehn Prozent der Erlöse an den Staat Washington abgeführt.

Der Verkauf ist somit keine Reaktion auf den Titelgewinn, sondern Teil einer langfristigen Strategie. Auch bei einer Niederlage in der Divisional Round wären die "Hawks" verkauft worden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wie viel Geld bringt der Verkauf der Seattle Seahawks ein?

Die Seahawks gelten als eine der wertvollsten NFL-Franchises. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Verkaufspreis zwischen sieben und acht Milliarden US-Dollar aus, wobei einige Experten sogar neun bis elf Milliarden prognostizieren.

Forbes bewertete das Team im August 2025 mit 6,7 Milliarden Dollar (Rang 14 in der NFL). Der Super-Bowl-Sieg könnte den Wert um bis zu 25 Prozent steigern, vergleichbar mit früheren Fällen wie den Philadelphia Eagles. Paul Allen hatte das Team 1997 für 194 Millionen Dollar erworben, ein enormer Wertzuwachs.

Werden die Seahawks das teuerste Team der NFL-Historie?

Der Verkauf der Seahawks wird voraussichtlich den Rekord für den teuersten NFL-Team-Verkauf brechen. Der aktuelle Höchstwert liegt bei 6,05 Milliarden Dollar für die Washington Commanders im Jahr 2023.

Experten erwarten für die Seahawks einen Preis "nördlich von sieben Milliarden", was den Verkauf nicht nur zum teuersten in der NFL, sondern potenziell zu einem der wertvollsten Sportteam-Deals überhaupt machen würde. Dies ist der erste Verkauf eines Teams unmittelbar nach einem Super-Bowl-Sieg, was den Wert zusätzlich steigert.

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren

1 / 33
<em><strong>NFL: Cap Space aller 32 Teams</strong><br>Für die Saison 2026 liegt der&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.ran.de/sports/american-football/nfl/news/salary-cap-cap-space-und-dead-cap-so-funktionieren-vertraege-in-der-nfl-122775">Salary Cap</a>&nbsp;der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? <strong>ran</strong> gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)</em>
© Getty Images

NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)

<strong>Platz 32: Kansas City Chiefs<br></strong>Cap Space: -57.963.869 US-Dollar
© Getty Images

Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.963.869 US-Dollar

<strong>Platz 31: New Orleans Saints<br></strong>Cap Space:&nbsp;-41.774.364 US-Dollar
© 2018 Wesley Hitt

Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar

<strong>Platz 30: Minnesota Vikings<br></strong>Cap Space:&nbsp;-40.632.414 US-Dollar
© imago

Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar

<strong>Platz 29: Dallas Cowboys<br></strong>Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar

<strong>Platz 28: Miami Dolphins<br></strong>Cap Space:&nbsp;-23.334.443 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.334.443 US-Dollar

<strong>Platz 27: Cleveland Browns<br></strong>Cap Space:&nbsp;-19.541.898 US-Dollar
© UPI Photo

Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar

<strong>Platz 26: Chicago Bears<br></strong>Cap Space:&nbsp;-10.688.349 US-Dollar
© Getty Images

Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar

<strong>Platz 25: Buffalo Bills<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.882.073 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar

<strong>Platz 24: Jacksonville Jaguars<br></strong>Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar

<strong>Platz 23: Detroit Lions<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.151.960 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar

<strong>Platz 22: Houston Texans<br></strong>Cap Space:&nbsp;-5.387.142 US-Dollar
© ZUMA Wire

Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.387.142 US-Dollar

<strong>Platz 21: Green Bay Packers<br></strong>Cap Space:&nbsp;-4.344.831 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar

<strong>Platz 20: New York Giants<br></strong>Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
© Getty Images

Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar

<strong>Platz 19: Philadelphia Eagles<br></strong>Cap Space:&nbsp;9.814,036 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9.814,036 US-Dollar

<strong>Platz 18: Carolina Panthers<br></strong>Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar

<strong>Platz 17: Tampa Bay Buccaneers<br></strong>Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
© Getty Images

Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar

<strong>Platz 16: Baltimore Ravens</strong><br>Cap Space:&nbsp;22.673.001 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar

<strong>Platz 15: San Francisco 49ers<br></strong>Cap Space:&nbsp;25.538.414 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar

<strong>Platz 14: Denver Broncos<br></strong>Cap Space:&nbsp;26.033.090 Dollar
© Getty Images

Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar

<strong>Platz 13: Atlanta Falcons</strong><br>Cap Space:&nbsp;27.718.601 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar

<strong>Platz 12: New England Patriots<br></strong>Cap Space:&nbsp;33.175.816 US-Dollar
© Icon Sportswire

Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar

<strong>Platz 11: Arizona Cardinals<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.823.790 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar

<strong>Platz 10: Indianapolis Colts<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.952.488 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar

<strong>Platz 9: Pittsburgh Steelers<br></strong>Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
© NurPhoto

Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar

<strong>Platz 8: Los Angeles Rams<br></strong>Cap Space:&nbsp;46.762.912 US-Dollar
© getty

Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar

<strong>Platz 7: Cincinnati Bengals</strong><br>Cap Space:&nbsp;53.750.496 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar

<strong>Platz 6: Washington Commanders<br></strong>Cap Space:&nbsp;67.994.031 US-Dollar
© Getty Images

Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar

<strong>Platz 5: Seattle Seahawks<br></strong>Cap Space:&nbsp;75.097.972 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.097.972 US-Dollar

<strong>Platz 4: Los Angeles Chargers<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.100.325 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar

<strong>Platz 3: New York Jets<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.530.889 US-Dollar
© IMAGO/Newscom World

Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar

<strong>Platz 2: Las Vegas Raiders</strong><br>Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar

<strong>Platz 1: Tennessee Titans<br></strong>Cap Space:&nbsp;99.041.638 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar

- Anzeige -
- Anzeige -

Seahawks-Verkauf: Was passiert mit dem Geld?

Die gesamten Erlöse aus dem Verkauf fließen in philanthropische Projekte, wie es Paul Allens Testament vorschreibt. Es wurde betont, dass kein Cent an die Familie geht, sondern alles für wohltätige Zwecke verwendet wird. Ein Vermächtnis, das Allen explizit festgelegt hat.

Ähnlich wurde bei den Trail Blazers verfahren, die für über vier Milliarden Dollar verkauft wurden. Der Verkauf wird von Allen & Company und Latham & Watkins geleitet und soll bis Ende der 2026 Offseason abgeschlossen sein.

Werden die Seahawks Seattle nun verlassen?

Ein Umzug der Seahawks ist unwahrscheinlich. Das Team hat einen Mietvertrag für das Lumen Field bis 2031 oder 2032, und es gibt keine Hinweise auf Pläne für eine Verlegung. Auch das hatte Allen in seinem Vermächtnis festgelegt.

Experten betonen, dass der Verkauf den täglichen Betrieb nicht beeinträchtigt und der neue Eigentümer wahrscheinlich in Seattle bleibt, da das Stadion modernisiert wird (unter anderem für die WM 2026) und die Fanbasis stark ist. Spekulationen über einen Umzug, z.B. nach Oklahoma City, werden als unrealistisch abgetan, solange der Mietvertrag läuft.

Mehr News und Videos
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL Scouting Combine 2026: Alle Infos zum Event vor dem Draft

  • 20.02.2026
  • 15:42 Uhr
imago images 1049934399
News

Neues Bears-Stadion: Umzug in anderen Bundesstaat rückt näher

  • 20.02.2026
  • 15:34 Uhr

NFL: Sanders stürzt schwer beim Snowboarden

  • Video
  • 01:54 Min
  • Ab 0
Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) USA, Pittsburgh Steelers vs Houston Texans, NFL, American Football Herren, USA Playoffs, Wild Card Round, 2025 2026 Season, 12.01.2026 USA, Pittsburgh Steeler...
News

Rodgers-Zukunft bei den Steelers? Tendenz offenbar klar

  • 20.02.2026
  • 11:49 Uhr

NFL: Entsteht hier neues Mega-Stadion?

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Washington Commanders at Kansas City Chiefs Oct 27, 2025; Kansas City, Missouri, USA; Washington Commanders cornerback Marshon Lattimore (2) celebrates an interce...
News

NFL: Commanders entlassen Star-Cornerback

  • 20.02.2026
  • 10:28 Uhr

NFL: Tom Brady schockt Fußballfans mit Aussage zu Zlatan Ibrahimovic

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0

NFL: Die Stadien der Zukunft

  • Video
  • 02:00 Min
  • Ab 0
imago images 1061339616
News

"Enttäuscht" - NFL-Analyst kritisiert Draft-Klasse 2025

  • 19.02.2026
  • 22:48 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Chicago Bears at San Francisco 49ers Dec 28, 2025; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers head coach Kyle Shanahan looks on before the game against the...
News

Kommentar: Der 49ers-Spielplan ergibt keinen Sinn

  • 19.02.2026
  • 17:50 Uhr