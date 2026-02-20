Fragen und Antworten zum Verkauf
NFL: Verkauf der Seattle Seahawks - Folgt der Umzug an einen anderen Standort?
- Veröffentlicht: 20.02.2026
- 14:15 Uhr
- Kai Esser
Die Seattle Seahawks werden bald einen neuen Besitzer haben. Doch was bedeutet das für das Team? Und werden die Seahawks bald in einer neuen Stadt auftauchen?
Von Kai Esser
Weniger als zwei Wochen nach dem Sieg im Super Bowl LX haben die Seattle Seahawks den Verkaufsprozess eingeleitet. Die Firma von Paul G. Allen, die das Team seit dem Tod des Eigentümers Paul Allen im Jahr 2018 verwaltet, hat den Verkauf am 18. Februar 2026 angekündigt.
ran klärt die wichtigsten Fragen zum Verkauf des zweifachen Super Bowl Champions.
Warum werden die Seahawks nach dem Super-Bowl-Sieg verkauft?
Der Verkauf steht im Einklang mit dem letzten Willen von Paul Allen, der 2018 verstarb. Allen, Mitgründer von Microsoft, hatte festgelegt, dass seine Sportbeteiligungen - einschließlich der Seahawks und der Portland Trail Blazers aus der NBA - verkauft werden sollen, um die Erlöse philanthropischen Zwecken zuzuführen.
Der Zeitpunkt unmittelbar nach dem Super-Bowl-Sieg (29:13-Sieg gegen die New England Patriots) war geplant, um den Verkauf nach Ablauf einer Klausel im Stadionvertrag zu starten. Diese Klausel hätte zuvor zehn Prozent der Erlöse an den Staat Washington abgeführt.
Der Verkauf ist somit keine Reaktion auf den Titelgewinn, sondern Teil einer langfristigen Strategie. Auch bei einer Niederlage in der Divisional Round wären die "Hawks" verkauft worden.
Wie viel Geld bringt der Verkauf der Seattle Seahawks ein?
Die Seahawks gelten als eine der wertvollsten NFL-Franchises. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Verkaufspreis zwischen sieben und acht Milliarden US-Dollar aus, wobei einige Experten sogar neun bis elf Milliarden prognostizieren.
Forbes bewertete das Team im August 2025 mit 6,7 Milliarden Dollar (Rang 14 in der NFL). Der Super-Bowl-Sieg könnte den Wert um bis zu 25 Prozent steigern, vergleichbar mit früheren Fällen wie den Philadelphia Eagles. Paul Allen hatte das Team 1997 für 194 Millionen Dollar erworben, ein enormer Wertzuwachs.
Werden die Seahawks das teuerste Team der NFL-Historie?
Der Verkauf der Seahawks wird voraussichtlich den Rekord für den teuersten NFL-Team-Verkauf brechen. Der aktuelle Höchstwert liegt bei 6,05 Milliarden Dollar für die Washington Commanders im Jahr 2023.
Experten erwarten für die Seahawks einen Preis "nördlich von sieben Milliarden", was den Verkauf nicht nur zum teuersten in der NFL, sondern potenziell zu einem der wertvollsten Sportteam-Deals überhaupt machen würde. Dies ist der erste Verkauf eines Teams unmittelbar nach einem Super-Bowl-Sieg, was den Wert zusätzlich steigert.
NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren
NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)
Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.963.869 US-Dollar
Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar
Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar
Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.334.443 US-Dollar
Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar
Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar
Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar
Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar
Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.387.142 US-Dollar
Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar
Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9.814,036 US-Dollar
Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar
Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar
Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar
Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar
Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar
Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar
Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar
Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar
Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar
Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar
Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.097.972 US-Dollar
Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar
Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar
Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar
Seahawks-Verkauf: Was passiert mit dem Geld?
Die gesamten Erlöse aus dem Verkauf fließen in philanthropische Projekte, wie es Paul Allens Testament vorschreibt. Es wurde betont, dass kein Cent an die Familie geht, sondern alles für wohltätige Zwecke verwendet wird. Ein Vermächtnis, das Allen explizit festgelegt hat.
Ähnlich wurde bei den Trail Blazers verfahren, die für über vier Milliarden Dollar verkauft wurden. Der Verkauf wird von Allen & Company und Latham & Watkins geleitet und soll bis Ende der 2026 Offseason abgeschlossen sein.
Werden die Seahawks Seattle nun verlassen?
Ein Umzug der Seahawks ist unwahrscheinlich. Das Team hat einen Mietvertrag für das Lumen Field bis 2031 oder 2032, und es gibt keine Hinweise auf Pläne für eine Verlegung. Auch das hatte Allen in seinem Vermächtnis festgelegt.
Experten betonen, dass der Verkauf den täglichen Betrieb nicht beeinträchtigt und der neue Eigentümer wahrscheinlich in Seattle bleibt, da das Stadion modernisiert wird (unter anderem für die WM 2026) und die Fanbasis stark ist. Spekulationen über einen Umzug, z.B. nach Oklahoma City, werden als unrealistisch abgetan, solange der Mietvertrag läuft.