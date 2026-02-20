Die Seattle Seahawks werden bald einen neuen Besitzer haben. Doch was bedeutet das für das Team? Und werden die Seahawks bald in einer neuen Stadt auftauchen? Von Kai Esser Weniger als zwei Wochen nach dem Sieg im Super Bowl LX haben die Seattle Seahawks den Verkaufsprozess eingeleitet. Die Firma von Paul G. Allen, die das Team seit dem Tod des Eigentümers Paul Allen im Jahr 2018 verwaltet, hat den Verkauf am 18. Februar 2026 angekündigt.

ran klärt die wichtigsten Fragen zum Verkauf des zweifachen Super Bowl Champions.

Warum werden die Seahawks nach dem Super-Bowl-Sieg verkauft? Der Verkauf steht im Einklang mit dem letzten Willen von Paul Allen, der 2018 verstarb. Allen, Mitgründer von Microsoft, hatte festgelegt, dass seine Sportbeteiligungen - einschließlich der Seahawks und der Portland Trail Blazers aus der NBA - verkauft werden sollen, um die Erlöse philanthropischen Zwecken zuzuführen. Der Zeitpunkt unmittelbar nach dem Super-Bowl-Sieg (29:13-Sieg gegen die New England Patriots) war geplant, um den Verkauf nach Ablauf einer Klausel im Stadionvertrag zu starten. Diese Klausel hätte zuvor zehn Prozent der Erlöse an den Staat Washington abgeführt. Der Verkauf ist somit keine Reaktion auf den Titelgewinn, sondern Teil einer langfristigen Strategie. Auch bei einer Niederlage in der Divisional Round wären die "Hawks" verkauft worden.

Wie viel Geld bringt der Verkauf der Seattle Seahawks ein? Die Seahawks gelten als eine der wertvollsten NFL-Franchises. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Verkaufspreis zwischen sieben und acht Milliarden US-Dollar aus, wobei einige Experten sogar neun bis elf Milliarden prognostizieren. Forbes bewertete das Team im August 2025 mit 6,7 Milliarden Dollar (Rang 14 in der NFL). Der Super-Bowl-Sieg könnte den Wert um bis zu 25 Prozent steigern, vergleichbar mit früheren Fällen wie den Philadelphia Eagles. Paul Allen hatte das Team 1997 für 194 Millionen Dollar erworben, ein enormer Wertzuwachs.

Werden die Seahawks das teuerste Team der NFL-Historie? Der Verkauf der Seahawks wird voraussichtlich den Rekord für den teuersten NFL-Team-Verkauf brechen. Der aktuelle Höchstwert liegt bei 6,05 Milliarden Dollar für die Washington Commanders im Jahr 2023. Experten erwarten für die Seahawks einen Preis "nördlich von sieben Milliarden", was den Verkauf nicht nur zum teuersten in der NFL, sondern potenziell zu einem der wertvollsten Sportteam-Deals überhaupt machen würde. Dies ist der erste Verkauf eines Teams unmittelbar nach einem Super-Bowl-Sieg, was den Wert zusätzlich steigert.

Seahawks-Verkauf: Was passiert mit dem Geld? Die gesamten Erlöse aus dem Verkauf fließen in philanthropische Projekte, wie es Paul Allens Testament vorschreibt. Es wurde betont, dass kein Cent an die Familie geht, sondern alles für wohltätige Zwecke verwendet wird. Ein Vermächtnis, das Allen explizit festgelegt hat. Ähnlich wurde bei den Trail Blazers verfahren, die für über vier Milliarden Dollar verkauft wurden. Der Verkauf wird von Allen & Company und Latham & Watkins geleitet und soll bis Ende der 2026 Offseason abgeschlossen sein.