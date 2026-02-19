Der CEO und Präsident der Detroit Lions hat sein Amt nach elf Jahren niedergelegt.

Und weiter: "Es war mir eine große Freude, diese Organisation zu leiten, und ich bin stolz auf das, was wir in den letzten über zehn Jahren erreicht haben. Am meisten bin ich jedoch stolz darauf, wie ich diese Organisation in den fähigen Händen von Sheila Hamp, Brad Holmes und Dan Campbell hinterlasse."

"Ich möchte der Familie Ford und letztendlich allen Lions-Fans danken, die mir in den letzten elf Saisons das Vertrauen geschenkt haben, die Detroit Lions zu führen", wird Wood zitiert.

Rod Wood, Team Präsident der Detroit Lions , tritt noch vor Beginn der NFL -Saison 2026 zurück. Das hat die Franchise am Mittwochabend in einer Pressemitteilung verkündet.

Detroit Lions: 2023 als Durchbruchssaison

Rod Wood wurde mitten in der Saison 2015 Präsident der Lions. Schon in seiner ersten vollen Saison im Folgejahr führte er die Franchise in die Playoffs, in denen man allerdings knapp in der Wildcard Round gegen die Dallas Cowboys ausschied. Es folgten fünf eher durchwachsene Jahre, in denen man kein einziges mal in die Postseason einziehen konnte.

2021 stellte Rod Wood Dan Campbell als Head Coach ein, mit dem die Franchise zwei Jahre später die ersten richtigen Erfolge seit der Saison 2016 erzielen konnte. Mit 12-5 zogen die Lions in die Playoffs ein und schieden erst im NFC Conference Championship Game knapp gegen die San Francisco 49ers mit 31:34 aus.

Im Jahr darauf beendete man die Regular Season mit einer überragenden Bilanz von 15-2 und sicherte sich so den Nummer eins Seed in der NFC, ehe man in der Divisional Round gegen die Washington Commanders (45-31) den Kürzeren zog.

Vergangene Saison wurden die Lions anfangs als potentieller Contender gehandelt. Mit einer Bilanz von 9-8 Platz landete man jedoch nur Platz vier in der NFC North und verpasste die Playoffs.

Nun ist Wood von seinen Aufgaben zurückgetreten. Bis sein Nachfolger gefunden ist, wird er aber noch beim Team bleiben.

Auch interessant: Seattle Seahawks stehen zum Verkauf - Franchise macht Beginn des Verkaufsprozesses offiziell