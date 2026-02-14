- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL - Team-Zeugnisse abgeschafft: Liga gewinnt Rechtsstreit gegen die Spielergewerkschaft

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 09:54 Uhr
  • ran.de
Die NFL hat einen Erfolg zu verzeichnen
Die NFL hat einen Erfolg zu verzeichnen© IMAGO/Imagn Images

Die NFL erringt im Kampf gegen die Team-Zeugnisse der Spielergewerkschaft NFLPA einen wichtigen Erfolg.

Erfolg für die beste Football-Liga der Welt. Die Spielergewerkschaft NFLPA wird in Zukunft keine Team-Zeugnisse mehr erstellen, nachdem die NFL in ihrer Beschwerde gegen die Gewerkschaft Recht bekommen hat.

"Wir sind mit der Entscheidung des Schiedsrichters zufrieden, der die Tarifvereinbarung der Parteien bestätigt und der NFLPA untersagt hat, unsere Vereine und Einzelpersonen durch 'Bewertungen' zu verunglimpfen, die angeblich auf Daten und Methoden basieren, deren Offenlegung sie konsequent verweigert hat", ließ die NFL in einem Statement verlauten.

"Wir sind weiterhin entschlossen, in Zusammenarbeit mit der NFLPA und einem unabhängigen Umfrageunternehmen eine wissenschaftlich fundierte Umfrage zu entwickeln und durchzuführen, um genaue und zuverlässige Rückmeldungen von Spielern einzuholen, wie es die Parteien in der Tarifvereinbarung vereinbart haben."

Die Liga hatte die Beschwerde ursprünglich im August eingereicht und darin erklärt, die Team-Zeugnisse seien nicht mit dem Tarifvertrag vereinbar. Das Urteil ist in diesem Zuge ein großer Sieg für die Owner der Franchises.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFLPA will Programm weiterführen

Die NFL argumentierte, die Team-Zeugnisse verstießen gegen die Satzung und die Geschäftsordnung der Liga, die es Spieler verbieten, "ein Mitgliedsteam oder dessen Management, Personal, Mitarbeiter oder Trainer öffentlich zu kritisieren".

Bei der jährlichen Umfrage war es Spielern bislang möglich, den Teams in diversen Kategorien Noten zu geben, woraufhin die Franchises auf einer Skala von 1 bis 32 eingestuft wurden. In der Folge wurden die Ergebnisse stets von der NFLPA veröffentlicht, was für großes mediales Aufsehen sorgte.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren

1 / 33
<em><strong>NFL: Cap Space aller 32 Teams</strong><br>Für die Saison 2026 liegt der&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.ran.de/sports/american-football/nfl/news/salary-cap-cap-space-und-dead-cap-so-funktionieren-vertraege-in-der-nfl-122775">Salary Cap</a>&nbsp;der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? <strong>ran</strong> gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)</em>
© Getty Images

NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)

<strong>Platz 32: Kansas City Chiefs<br></strong>Cap Space: -57.963.869 US-Dollar
© Getty Images

Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.963.869 US-Dollar

<strong>Platz 31: New Orleans Saints<br></strong>Cap Space:&nbsp;-41.774.364 US-Dollar
© 2018 Wesley Hitt

Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar

<strong>Platz 30: Minnesota Vikings<br></strong>Cap Space:&nbsp;-40.632.414 US-Dollar
© imago

Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar

<strong>Platz 29: Dallas Cowboys<br></strong>Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar

<strong>Platz 28: Miami Dolphins<br></strong>Cap Space:&nbsp;-23.334.443 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.334.443 US-Dollar

<strong>Platz 27: Cleveland Browns<br></strong>Cap Space:&nbsp;-19.541.898 US-Dollar
© UPI Photo

Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar

<strong>Platz 26: Chicago Bears<br></strong>Cap Space:&nbsp;-10.688.349 US-Dollar
© Getty Images

Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar

<strong>Platz 25: Buffalo Bills<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.882.073 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar

<strong>Platz 24: Jacksonville Jaguars<br></strong>Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar

<strong>Platz 23: Detroit Lions<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.151.960 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar

<strong>Platz 22: Houston Texans<br></strong>Cap Space:&nbsp;-5.387.142 US-Dollar
© ZUMA Wire

Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.387.142 US-Dollar

<strong>Platz 21: Green Bay Packers<br></strong>Cap Space:&nbsp;-4.344.831 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar

<strong>Platz 20: New York Giants<br></strong>Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
© Getty Images

Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar

<strong>Platz 19: Philadelphia Eagles<br></strong>Cap Space:&nbsp;9.814,036 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9.814,036 US-Dollar

<strong>Platz 18: Carolina Panthers<br></strong>Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar

<strong>Platz 17: Tampa Bay Buccaneers<br></strong>Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
© Getty Images

Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar

<strong>Platz 16: Baltimore Ravens</strong><br>Cap Space:&nbsp;22.673.001 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar

<strong>Platz 15: San Francisco 49ers<br></strong>Cap Space:&nbsp;25.538.414 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar

<strong>Platz 14: Denver Broncos<br></strong>Cap Space:&nbsp;26.033.090 Dollar
© Getty Images

Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar

<strong>Platz 13: Atlanta Falcons</strong><br>Cap Space:&nbsp;27.718.601 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar

<strong>Platz 12: New England Patriots<br></strong>Cap Space:&nbsp;33.175.816 US-Dollar
© Icon Sportswire

Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar

<strong>Platz 11: Arizona Cardinals<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.823.790 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar

<strong>Platz 10: Indianapolis Colts<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.952.488 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar

<strong>Platz 9: Pittsburgh Steelers<br></strong>Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
© NurPhoto

Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar

<strong>Platz 8: Los Angeles Rams<br></strong>Cap Space:&nbsp;46.762.912 US-Dollar
© getty

Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar

<strong>Platz 7: Cincinnati Bengals</strong><br>Cap Space:&nbsp;53.750.496 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar

<strong>Platz 6: Washington Commanders<br></strong>Cap Space:&nbsp;67.994.031 US-Dollar
© Getty Images

Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar

<strong>Platz 5: Seattle Seahawks<br></strong>Cap Space:&nbsp;75.097.972 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.097.972 US-Dollar

<strong>Platz 4: Los Angeles Chargers<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.100.325 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar

<strong>Platz 3: New York Jets<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.530.889 US-Dollar
© IMAGO/Newscom World

Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar

<strong>Platz 2: Las Vegas Raiders</strong><br>Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar

<strong>Platz 1: Tennessee Titans<br></strong>Cap Space:&nbsp;99.041.638 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar

Als Reaktion auf die Erklärung der NFL äußerte sich auch die Spielergewerkschaft und stellte klar, das Programm werde "nicht verschwinden".

"Das Urteil bestätigt unser Recht, Spieler zu befragen und die Ergebnisse mit Spielern und Vereinen zu teilen. Wir sind zwar entschieden gegen die Einschränkung, diese Ergebnisse nicht zu veröffentlichen, doch diese Einschränkung beeinträchtigt weder das Programm noch dessen Wirkung."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Rund 1.700 Spieler bewerteten die NFL-Teams

Trotz der bereits im Sommer eingereichten Beschwerde führte die NFLPA im November die Umfragen unter den NFL-Spielern für die Zeugnisse 2025 durch.

Seit 2023 werden die 32 Teams anhand von Kriterien wie der Behandlung der Familien, der Verpflegung, den Umkleidekabinen und den Eigentumsverhältnisssen vom besten zum schlechtesten Team gerankt. Im vergangenen Jahr nahmen fast 1.700 Spieler an der Umfrage teil.

Im zurückliegenden Jahr belegten die Miami Dolphins und Minnesota Vikings die ersten beiden Plätze, die Arizona Cardinals wurden am Ende gelistet.

Mehr News und Videos zur NFL
imago images 1067147447
News

Nach Dolphins-Aus: Tyreek Hill gibt Versprechen ab

  • 17.02.2026
  • 10:28 Uhr
December 15, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: December 15, 2025: Bradley Chubb 2 during the Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins at Acrisure Stadium in Pittsburgh PA. Brook Ward Apparent Media...
News

Rebuild gestartet: Miami Dolphins entlassen Topstar

  • 17.02.2026
  • 10:07 Uhr
imago images 1015939198
News

Nach Dolphins-Aus: Kehrt Tyreek Hill zu den Chiefs zurück?

  • 17.02.2026
  • 10:01 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets-Head Coach Aaron Glenn Introductory press conference, PK, Pressekonferenz Jan 27, 2025; Florham Park, NJ, USA; New York Jets owner Woody Johnson spe...
News

Kommentar: Jets-Owner erklimmt Gipfel der Peinlichkeit

  • 17.02.2026
  • 09:43 Uhr

NFL: Heißer Valentinstag! Wirbel um Bill Belichick und seine Freundin

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0
Ab sofort ein Free Agent: Wide Receiver Tyreek Hill
News

NFL: Dolphins trennen sich von Superstar Tyreek Hill

  • 17.02.2026
  • 07:12 Uhr

NFL: Puka Nacua gibt Vollgas! Auf der Rennstrecke und in der Liebe?

  • Video
  • 01:28 Min
  • Ab 0

NFL: Bye Dolphins, hello Chiefs? Fans träumen vom Tyreek-Hill-Märchen

  • Video
  • 01:56 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA New Orleans Saints at New York Giants Dec 8, 2024; East Rutherford, New Jersey, USA; New Orleans Saints quarterback Derek Carr (4) walks off the field after field...
News

Landing Spots: Wird Carr der Darnold-Nachfolger?

  • 16.02.2026
  • 18:10 Uhr
Tre' Johnson
News

Plötzlicher Tod mit 54: Ex-NFL-Profi stirbt unerwartet

  • 16.02.2026
  • 13:02 Uhr