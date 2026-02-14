American Football
NFL - Team-Zeugnisse abgeschafft: Liga gewinnt Rechtsstreit gegen die Spielergewerkschaft
- Aktualisiert: 17.02.2026
- 09:54 Uhr
- ran.de
Die NFL erringt im Kampf gegen die Team-Zeugnisse der Spielergewerkschaft NFLPA einen wichtigen Erfolg.
Erfolg für die beste Football-Liga der Welt. Die Spielergewerkschaft NFLPA wird in Zukunft keine Team-Zeugnisse mehr erstellen, nachdem die NFL in ihrer Beschwerde gegen die Gewerkschaft Recht bekommen hat.
"Wir sind mit der Entscheidung des Schiedsrichters zufrieden, der die Tarifvereinbarung der Parteien bestätigt und der NFLPA untersagt hat, unsere Vereine und Einzelpersonen durch 'Bewertungen' zu verunglimpfen, die angeblich auf Daten und Methoden basieren, deren Offenlegung sie konsequent verweigert hat", ließ die NFL in einem Statement verlauten.
"Wir sind weiterhin entschlossen, in Zusammenarbeit mit der NFLPA und einem unabhängigen Umfrageunternehmen eine wissenschaftlich fundierte Umfrage zu entwickeln und durchzuführen, um genaue und zuverlässige Rückmeldungen von Spielern einzuholen, wie es die Parteien in der Tarifvereinbarung vereinbart haben."
Die Liga hatte die Beschwerde ursprünglich im August eingereicht und darin erklärt, die Team-Zeugnisse seien nicht mit dem Tarifvertrag vereinbar. Das Urteil ist in diesem Zuge ein großer Sieg für die Owner der Franchises.
NFLPA will Programm weiterführen
Die NFL argumentierte, die Team-Zeugnisse verstießen gegen die Satzung und die Geschäftsordnung der Liga, die es Spieler verbieten, "ein Mitgliedsteam oder dessen Management, Personal, Mitarbeiter oder Trainer öffentlich zu kritisieren".
Bei der jährlichen Umfrage war es Spielern bislang möglich, den Teams in diversen Kategorien Noten zu geben, woraufhin die Franchises auf einer Skala von 1 bis 32 eingestuft wurden. In der Folge wurden die Ergebnisse stets von der NFLPA veröffentlicht, was für großes mediales Aufsehen sorgte.
Als Reaktion auf die Erklärung der NFL äußerte sich auch die Spielergewerkschaft und stellte klar, das Programm werde "nicht verschwinden".
"Das Urteil bestätigt unser Recht, Spieler zu befragen und die Ergebnisse mit Spielern und Vereinen zu teilen. Wir sind zwar entschieden gegen die Einschränkung, diese Ergebnisse nicht zu veröffentlichen, doch diese Einschränkung beeinträchtigt weder das Programm noch dessen Wirkung."
Rund 1.700 Spieler bewerteten die NFL-Teams
Trotz der bereits im Sommer eingereichten Beschwerde führte die NFLPA im November die Umfragen unter den NFL-Spielern für die Zeugnisse 2025 durch.
Seit 2023 werden die 32 Teams anhand von Kriterien wie der Behandlung der Familien, der Verpflegung, den Umkleidekabinen und den Eigentumsverhältnisssen vom besten zum schlechtesten Team gerankt. Im vergangenen Jahr nahmen fast 1.700 Spieler an der Umfrage teil.
Im zurückliegenden Jahr belegten die Miami Dolphins und Minnesota Vikings die ersten beiden Plätze, die Arizona Cardinals wurden am Ende gelistet.