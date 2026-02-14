Die NFL erringt im Kampf gegen die Team-Zeugnisse der Spielergewerkschaft NFLPA einen wichtigen Erfolg.

Erfolg für die beste Football-Liga der Welt. Die Spielergewerkschaft NFLPA wird in Zukunft keine Team-Zeugnisse mehr erstellen, nachdem die NFL in ihrer Beschwerde gegen die Gewerkschaft Recht bekommen hat.

"Wir sind mit der Entscheidung des Schiedsrichters zufrieden, der die Tarifvereinbarung der Parteien bestätigt und der NFLPA untersagt hat, unsere Vereine und Einzelpersonen durch 'Bewertungen' zu verunglimpfen, die angeblich auf Daten und Methoden basieren, deren Offenlegung sie konsequent verweigert hat", ließ die NFL in einem Statement verlauten.

"Wir sind weiterhin entschlossen, in Zusammenarbeit mit der NFLPA und einem unabhängigen Umfrageunternehmen eine wissenschaftlich fundierte Umfrage zu entwickeln und durchzuführen, um genaue und zuverlässige Rückmeldungen von Spielern einzuholen, wie es die Parteien in der Tarifvereinbarung vereinbart haben."

Die Liga hatte die Beschwerde ursprünglich im August eingereicht und darin erklärt, die Team-Zeugnisse seien nicht mit dem Tarifvertrag vereinbar. Das Urteil ist in diesem Zuge ein großer Sieg für die Owner der Franchises.