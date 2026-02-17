- Anzeige -
american football

NFL: Angriff in Hotel-Lobby - Browns-Safety ins Krankenhaus geprügelt

  • Veröffentlicht: 17.02.2026
  • 11:37 Uhr
  • ran.de

Ein Spieler der Cleveland Browns wurde in einem Hotel angegriffen - die NFL-Franchise meldet sich mit einer Stellungnahme.

Safety Ronnie Hickman der Cleveland Browns wurde in der Lobby eines Hotels in New York City angegriffen. Laut einer Mitteilung des New York Police Department wurden die Beamten darüber informiert, dass es sich bei den Angreifern um vier Unbekannte handelte, die den NFL-Profi nach einer verbalen Auseinandersetzung geschlagen hätten. Anschließend seien die Verdächtigen in eine unbekannte Richtung geflüchtet.

In einer Stellungnahme der Cleveland Browns heißt es, dass der Safety nach dem Vorfall wegen leichter Verletzungen in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurde. Danach wurde Hickman entlassen, um sich bei seiner Familie weiter auszuruhen.

NFL: Zukunft bei Cleveland Browns unklar

Nach Ende der Saison läuft sein Dreijahres-Vertrag aus. Damit wird er in der Offseason zum Restricted Free Agent. Wegen seiner guten Leistungen ist es jedoch möglich, dass die Browns den Safety mit einem sogenannten RFA Tender belegen werden, um seinen Vertrag für ein weiteres Jahr zu verlängern.

Die mittlerweile dritte Saison von Hickman in der NFL ist seine erfolgreichste: Er stand in allen 17 Spielen für die Browns in der Startformation und erzielte dabei Karrierebestwerte bei den Tackles (103), abgewehrten Pässen (7) und Interceptions (2).

Auch interessant: Nach Entlassung bei den Miami Dolphins - Tyreek Hill gibt Versprechen ab

