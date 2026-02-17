NFL: Angriff in Hotel-Lobby - Browns-Safety ins Krankenhaus geprügelt

Ein Spieler der Cleveland Browns wurde in einem Hotel angegriffen - die NFL-Franchise meldet sich mit einer Stellungnahme.

Safety Ronnie Hickman der Cleveland Browns wurde in der Lobby eines Hotels in New York City angegriffen. Laut einer Mitteilung des New York Police Department wurden die Beamten darüber informiert, dass es sich bei den Angreifern um vier Unbekannte handelte, die den NFL-Profi nach einer verbalen Auseinandersetzung geschlagen hätten. Anschließend seien die Verdächtigen in eine unbekannte Richtung geflüchtet.

In einer Stellungnahme der Cleveland Browns heißt es, dass der Safety nach dem Vorfall wegen leichter Verletzungen in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurde. Danach wurde Hickman entlassen, um sich bei seiner Familie weiter auszuruhen.