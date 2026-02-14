American Football
NFL - New York Jets: Woody Johnson beweist seine Peinlichkeit auch abseits des Sports - ein Kommentar
- Aktualisiert: 16.02.2026
- 11:24 Uhr
- Chris Lugert
In der NFL werden die Team-Zeugnisse, in denen die 32 Teams anhand verschiedener Kriterien bewertet werden, künftig nicht mehr veröffentlicht. Dass Woody Johnson einer der Treiber hinter dieser Entwicklung war, überrascht nicht. Ein Kommentar.
Von Chris Lugert
Das Jahr 2000 war für viele Menschen etwas Schönes, etwas, an das sie sich gerne zurückerinnern. Sei es nur das Millenium an sich, seien es spezielle persönliche Erfahrungen.
Und dann gibt es die Fans der New York Jets, die mit diesem Jahr vor allem eine Sache verbinden. Damals kaufte Woody Johnson für 635 Millionen Dollar die Franchise auf. Seine Bilanz seither? Verheerend.
In der NFL gibt es den Leitsatz, dass schlechte Franchises meist erfolglos bleiben, weil ihre Owner sich trotz mangelnden Sachverstands immer wieder ins Tagesgeschäft einmischen.
In einem Anfall von vermeintlicher Klugheit werden Entscheidungen gefällt, die rational kaum zu erklären sind. Die Cleveland Browns funktionieren ganz ähnlich, dort treibt Jimmy Haslam sein Unwesen.
NFL: Patriots-Pleite sorgt für drastische Drake-Maßnahme
Doch zurück zu den Jets. Die Franchise stand nie für Erfolg, aber 15 Jahre ohne Playoff-Teilnahme? Das ist ein Pfund, allerdings kein positives. Woody Johnson hat an dieser Durststrecke seinen ganz eigenen Anteil.
NFL: Zeugnisse werden nicht mehr veröffentlicht
Nicht wenige Fans halten den 78-Jährigen für den schlechtesten Besitzer in der NFL. So etwas wollen leicht zum Narzissmus neigende Milliardäre natürlich nicht hören. Zu viel Kontakt mit der Realität muss ja nicht sein.
Insofern waren für Johnson und die anderen Owner in der NFL die jährlichen Zeugnisse der NFL-Spieler immer eine interessante Sache. Denn ein ehrlicheres Urteil über den Zustand einer Franchise konnte es kaum geben.
Die Spielergewerkschaft NFLPA führt schon seit mehreren Jahren eine Umfrage unter ihren Mitgliedern durch, die Profis sollen dabei ihre Franchise anhand verschiedener Kategorien bewerten.
Jetzt aber wurde auf Druck der NFL - also der Owner - die Veröffentlichung dieser Zahlen beendet. Die Umfrage soll es zwar weiterhin geben, die Öffentlichkeit davon aber keine Kenntnis mehr erhalten.
Die NFL argumentierte, die Team-Zeugnisse verstießen gegen die Satzung und die Geschäftsordnung der Liga, die es Spielern verbieten, "ein Mitgliedsteam oder dessen Management, Personal, Mitarbeiter oder Trainer öffentlich zu kritisieren".
Externer Inhalt
Fans der Jets, Browns und Co. verdienen Mitleid
Einer der Treiber hinter der Beschwerde soll - man ahnt es - Woody Johnson gewesen sein. Was zu gut ins Bild passt. Denn mit seinem eigenen Versagen will jemand wie Johnson natürlich nicht konfrontiert werden.
Der Peinlichkeit, die sein Team seit Jahren auf dem Footballfeld abgibt, folgt nun auch die Peinlichkeit abseits davon. Johnson zeigt sich als beleidigte Diva mit der Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen.
NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren
NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)
Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.963.869 US-Dollar
Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar
Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar
Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.334.443 US-Dollar
Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar
Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar
Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar
Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar
Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.387.142 US-Dollar
Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar
Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9.814,036 US-Dollar
Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar
Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar
Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar
Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar
Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar
Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar
Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar
Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar
Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar
Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar
Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.097.972 US-Dollar
Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar
Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar
Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar
Das unterscheidet die guten Owner von den schlechten. Erstere nehmen die Ergebnisse der Umfrage zur Kenntnis und überlegen, wo sie ihr Team verbessern können. Letztere denken nur an sich selbst und ihr Ego.
Und so werden die entsprechenden Franchises dann auch geführt. Die einen wollen Erfolg und tun alles dafür, um die nötigen Umstände dafür zu schaffen. Den anderen geht es nur um ihr eigenes Ansehen, sie mischen sich deshalb immer wieder ein und merken nicht, dass sie damit erst die maximale Erfolglosigkeit herbeiführen.
Die Fans der Jets, Browns und anderer chronisch erfolgloser Teams verdienen maximales Mitgefühl, dass an der Spitze ihrer Teams solche Leute das Sagen haben.