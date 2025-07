Wie die "Associated Press" berichtete, verhängt die Liga gegen etwa 100 Spieler und zwei Dutzend Team-Mitarbeiter eine Geldstrafe wegen Verstößen gegen die Liga-Richtlinien, da sie Tickets für Super Bowl 59 im vergangenen Februar überteuert weiterverkauft haben sollen.

NFL-Skandal! Die Liga belangt unzählige Spieler und Franchise-Mitarbeiter wegen Verstößen gegen die Liga-Richtlinien in Bezug auf Ticket-Verkäufe für Super Bowl 59. Dies wurde in einem Statement bekanntgegeben.

Außerdem dürfen sie demnach für die nächsten beiden Super Bowls keine Tickets kaufen, es sei denn, sie spielen selbst in dem Spiel. Klubmitarbeiter, die gegen die Richtlinie verstoßen haben, werden mit einer Strafe in Höhe des doppelten Nennwerts belegt, heißt es weiter.

Die namentlich nicht genannte Quelle, die sich aufgrund der laufenden Ermittlungen gegenüber der "AP" anonym äußerte, erklärte dem Bericht zufolge, dass die Spieler, die ihre Tickets weiterverkauft haben, eine Strafe in Höhe des 1,5-fachen des von ihnen bezahlten Nennwerts zahlen müssen.

Das Wichtigste in Kürze

"Unsere ersten Ermittlungen haben ergeben, dass eine Reihe von NFL-Spielern und -Trainern, die bei mehreren NFL-Teams beschäftigt sind, Super-Bowl-Tickets zu einem Preis verkauft haben, der über dem Nennwert der Tickets lag, was einen Verstoß gegen die Richtlinie darstellt."

Die NFL hat die Verstöße gegen die Verhaltensregeln der Liga mittlerweile bestätigt. In einem Statement, das an die Teams verschickt wurde und der "AP" vorliegt, erklärte Sabrina Perel, Leiterin der Compliance-Abteilung der NFL, dass die Liga ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen habe.

Und weiter: "Diese seit langem bestehende Richtlinie der Liga, die ausdrücklich in den Tarifvertrag aufgenommen wurde, verbietet es Mitarbeitern der Liga oder der Teams, einschließlich Spielern, NFL-Tickets, die sie von ihrem Arbeitgeber erworben haben, für mehr als den Nennwert der Karte oder für einen Betrag zu verkaufen, der über dem ursprünglich vom Mitarbeiter für die Karte bezahlten Preis liegt, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist."

Perel ging daraufhin noch konkreter ins Detail zum Stand der Ermittlungen der Liga: "Wir sind dabei, unsere Untersuchung dieser Angelegenheit abzuschließen, aber die Untersuchung hat ergeben, dass Teammitarbeiter und Spieler ihre Tickets an eine kleine Anzahl von 'Bundlers' (gemeint ist eine Art Zwischenhändler bzw. Vermittler, Anm. d. Red.) verkauft haben, die mit einem Ticketverkäufer zusammenarbeiteten, um die Super-Bowl-Tickets über dem Nennwert zu verkaufen."

Das Endspiel wurde am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome in New Orleans, Louisiana zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs ausgetragen.