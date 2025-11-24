Bei der TV-Übertragung des NFL-Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles unterläuft Tom Brady als Co-Kommentator ein böser Versprecher. Forderungen nach seiner Entlassung kamen direkt auf.

Beim NFL-Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles (24:21) wurden die TV-Zuschauer in den USA nicht nur Augenzeuge einer phänomenalen Aufholjagd und eines Sieges der Cowboys. Sie wurden zudem Ohrenzeuge eines bösen Versprechers von Tom Brady.

Die Quarterback-Legende war in seiner Rolle als Experte beim übertragenden Sender "Fox Sports" im Einsatz und begleitete das Spiel als Co-Kommentator. Dabei rutschte ihm bei einem Sack von Dallas-Defender Osa Odighizuwa gegen Eagles-Spielmacher Jalen Hurts kurz vor Spielende beinahe das N-Wort heraus.

Im englischen Original wollte Brady eigentlich sagen: "Odighizuwa just blasted through Dickerson", um während der Einspielung der Zeitlupe die Leistung des Cowboys-Spielers zu würdigen, der sich vor seinem Sack stark gegen Eagles-Guard Landon Dickerson durchsetzte.