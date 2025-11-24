- Anzeige -
American Football

NFL: Tom Brady sorgt mit Versprecher für Aufruhr - Rassismus-Eklat mit N-Wort?

  • Veröffentlicht: 24.11.2025
  • 20:49 Uhr
  • ran.de

Bei der TV-Übertragung des NFL-Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles unterläuft Tom Brady als Co-Kommentator ein böser Versprecher. Forderungen nach seiner Entlassung kamen direkt auf.

Beim NFL-Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles (24:21) wurden die TV-Zuschauer in den USA nicht nur Augenzeuge einer phänomenalen Aufholjagd und eines Sieges der Cowboys. Sie wurden zudem Ohrenzeuge eines bösen Versprechers von Tom Brady.

Die Quarterback-Legende war in seiner Rolle als Experte beim übertragenden Sender "Fox Sports" im Einsatz und begleitete das Spiel als Co-Kommentator. Dabei rutschte ihm bei einem Sack von Dallas-Defender Osa Odighizuwa gegen Eagles-Spielmacher Jalen Hurts kurz vor Spielende beinahe das N-Wort heraus.

Im englischen Original wollte Brady eigentlich sagen: "Odighizuwa just blasted through Dickerson", um während der Einspielung der Zeitlupe die Leistung des Cowboys-Spielers zu würdigen, der sich vor seinem Sack stark gegen Eagles-Guard Landon Dickerson durchsetzte.

Fans fordern Entlassung von Tom Brady

Allerdings versprach sich Brady und begann seinen Satz mit "Odighizuwa just blasted through Nicker...", was dem N-Wort extrem ähnlich klang. Er bemerkte seinen Fauxpas sofort und entschuldigte sich, allerdings lachte er dabei - was vielen Fans in den sozialen Medien zusätzlich zum Versprecher an sich missfiel.

Die Szene ging direkt viral, manche Stimmen forderten sogar eine sofortige Entlassung des siebenmaligen Super-Bowl-Siegers. Andere erstellten die typischen Memes und machten sich über den Patzer lustig.

Brady ist seit 2024 als Experte für "Fox" tätig und kassiert in einem Zeitraum von zehn Jahren 375 Millionen Dollar. Sein Engagement ruft jedoch auch immer wieder Kritik hervor, weil er gleichzeitig Teilhaber der Las Vegas Raiders ist und die Raiders von Bradys Einblicken als TV-Experte profitieren könnten.

