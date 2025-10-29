Anzeige
NFL: Trotz teurer Tickets - NFL plant mit vollem Olympiastadion beim Berlin Game

  • Aktualisiert: 29.10.2025
  • 12:22 Uhr
  • SID

Verärgerte Fans wegen deutlich erhöhter Ticketpreise – der Andrang auf das NFL Berlin Game ist jedoch so groß, dass die Liga trotzdem mit einem ausverkauften Olympiastadion rechnet.

Alexander Steinforth, General Manager von NFL Deutschland, rechnet für das Gastspiel der besten American-Football-Liga der Welt in Berlin mit einer vollen Arena.

"Wir werden ein ausverkauftes Olympiastadion haben", sagte Steinforth am Mittwoch in der Hauptstadt: "Es sind einige hunderte Tickets, die aus aufgelösten Kontingenten noch im Verkauf sind."

Insgesamt sei die Nachfrage vergleichbar mit den Zahlen aus dem Vorjahr in München gewesen. (rund drei Millionen Interessierte).

Am 9. November (15.30 Uhr) treffen die Indianapolis Colts im ersten regulären NFL-Saisonspiel in Berlin auf die Atlanta Falcons.

August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

NFL-Kapazität andere als bei der Hertha

Das Fassungsvermögen des Olympiastadions wird im Vergleich zu den Heimspielen des Fußball-Zweitligisten Hertha BSC leicht abweichen.

"Es wird ein bisschen geringer sein als bei Hertha BSC. Aber ich rechne mit weit über 70.000. Wir haben ja andere Aufbauten, andere Kamerapositionen, die Kabinen", sagte Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH.

