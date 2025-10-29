NFL: Trotz teurer Tickets - NFL plant mit vollem Olympiastadion beim Berlin Game

Verärgerte Fans wegen deutlich erhöhter Ticketpreise – der Andrang auf das NFL Berlin Game ist jedoch so groß, dass die Liga trotzdem mit einem ausverkauften Olympiastadion rechnet.

Alexander Steinforth, General Manager von NFL Deutschland, rechnet für das Gastspiel der besten American-Football-Liga der Welt in Berlin mit einer vollen Arena.

"Wir werden ein ausverkauftes Olympiastadion haben", sagte Steinforth am Mittwoch in der Hauptstadt: "Es sind einige hunderte Tickets, die aus aufgelösten Kontingenten noch im Verkauf sind."

Insgesamt sei die Nachfrage vergleichbar mit den Zahlen aus dem Vorjahr in München gewesen. (rund drei Millionen Interessierte).

Am 9. November (15.30 Uhr) treffen die Indianapolis Colts im ersten regulären NFL-Saisonspiel in Berlin auf die Atlanta Falcons.