NFL: Trunkenheit am Steuer - Liga sperrt Vikings-Profi Addison

Nachdem Jordan Addison wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen war, greift die NFL nun durch und bestraft den Wide Receiver.

Die US-amerikanische Football-Profiliga NFL hat Wide Receiver Jordan Addison von den Minnesota Vikings für die ersten drei Spiele der neuen Saison gesperrt.

Das teilte ein Sprecher der Liga am Dienstag mit. Addison verstieß wegen Trunkenheit am Steuer gegen die sogenannte Substances of Abuse Policy der Liga.