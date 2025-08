NFL: Teddy Bridgewater kehrt zurück - Quarterback unterschreibt bei den Tampa Bay Buccaneers

Bucs-Trainer Todd Bowles äußerte sich am Dienstag zu dem Transfer: "Wir brauchen den zusätzlichen Spieler, wir denken, wir brauchen etwas Erfahrung in diesem Raum, und je mehr Erfahrung, desto besser."

Teddy Bridgewater kehrt zurück in die NFL .

Nach seinem Ausflug in den High-School-Football kehrt Teddy Bridgewater in die NFL zurück. Er hat einen Einjahresdeal unterschrieben.

NFL: Zuletzt sorgte Bridgewater für Wirbel

Zuletzt sorgte Bridgewater im High-School-Football für Aufsehen. Als Trainer der Miami Northwestern High School wurde er suspendiert, nachdem er seinen Spielern unzulässige Vorteile ermöglichte. Unter anderem die Bezahlung von Lebensmitteln, Uber-Fahrten sowie weiteren Dienstleistungen.

Bridgewater, der in seiner NFL-Karriere zuletzt für die Lions auflief, galt vor der Saison 2020 als Plan B der Franchise, die sich letztlich jedoch für Tom Brady entschied.

Das verriet General-Manager Jason Licht am Dienstag auf einer Pressekonferenz: "Darüber haben wir heute an der Seitenlinie gesprochen. Am Ende hatten wir Tom Brady, aber jetzt haben wir Teddy im Kader."