NFL: Bleibt Aaron Rodgers bei den Pittsburgh Steelers? Tendenz offenbar eindeutig

  • Veröffentlicht: 20.02.2026
  • 11:49 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© Eibner

Lange wurde darüber spekuliert, ob Aaron Rodgers eine weitere Saison bei den Pittsburgh Steelers dranhängt. Nun gibt es offenbar eine klare Tendenz.

Es war eine äußerst durchwachsene Saison für Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers. Nur durch ein verschossenes 44-Yard-Field-Goal von Tyler Loop in allerletzter Sekunde konnte man die schwächelnden Baltimore Ravens besiegen und doch noch als Sieger der AFC North in die Postseason einziehen. Dort verlor man anschließend deutlich mit 6:30 zu Hause gegen die Houston Texans.

Wie es mit dem Routinier weitergeht, war lange unklar. Jetzt soll sich Rodgers entschieden haben. Laut NFL-Insider Aditi Kinkhabwala höre man aus dem engen Umfeld des 42-Jährigen, dass lediglich eine "winzige Chance" bestehe, dass Rodgers 2026 zurück zu den Steelers gehen würde.

NFL: Deadline für Rodgers?

Die Steelers könnten sich eine Rückholaktion prinzipiell vorstellen, wollen damit aber nicht unnötig lange warten. Daher sollen sie Rodgers Ende Januar eine Deadline gesetzt haben. Laut Andrew Fillipponi von "937thefan" soll General Manager Omar Khan Rodgers mitgeteilt haben, dass innerhalb eines Monats eine Entscheidung fallen müsse. Diese Frist dürfte damit in gut einer Woche abgelaufen sein.

Rodgers spielte individuell eine solide bis gute Saison. Mit 3.322 geworfenen Yards Raumgewinn (Platz 15) und 24 Touchdowns (Platz 13) gegenüber sieben Interceptions (Platz 12) befindet er sich im oberen Mittelfeld der NFL-Quarterbacks. Eine äußerst respektable Leistung für einen Spieler in seinem Alter.

Auch interessant: Washington Commanders entlassen Star-Cornerback - Trade-News und Gerüchte im Ticker

