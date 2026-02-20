Lange wurde darüber spekuliert, ob Aaron Rodgers eine weitere Saison bei den Pittsburgh Steelers dranhängt. Nun gibt es offenbar eine klare Tendenz.

Es war eine äußerst durchwachsene Saison für Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers. Nur durch ein verschossenes 44-Yard-Field-Goal von Tyler Loop in allerletzter Sekunde konnte man die schwächelnden Baltimore Ravens besiegen und doch noch als Sieger der AFC North in die Postseason einziehen. Dort verlor man anschließend deutlich mit 6:30 zu Hause gegen die Houston Texans.

Wie es mit dem Routinier weitergeht, war lange unklar. Jetzt soll sich Rodgers entschieden haben. Laut NFL-Insider Aditi Kinkhabwala höre man aus dem engen Umfeld des 42-Jährigen, dass lediglich eine "winzige Chance" bestehe, dass Rodgers 2026 zurück zu den Steelers gehen würde.