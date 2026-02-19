NFL: Experte von Draft-Klasse 2025 enttäuscht: "Nicht den Einfluss gehabt ..."

Vor dem anstehenden NFL Draft äußert einer der führenden Analysten seine Enttäuschung über die Ergebnisse der vergangenen Talenteziehung. Von Franziska Wendler In der kommenden Woche ist es soweit, dann steigt in Indianapolis der alljährliche NFL Combine. Vom 23. Februar bis 2. März bekommen die besten American-Football-Talente in unzähligen Disziplinen die Möglichkeit, die Verantwortlichen der 32 NFL-Teams von sich zu überzeugen. Vor dem Combine hat sich Daniel Jeremiah, der führende Draft-Analyst von NFL Network, den Fragen der Journalisten gestellt und dabei erklärt, vom vergangenen Draft-Jahrgang enttäuscht zu sein. NFL Scouting Combine kostenlos streamen: NFL Network live auf ran.de "Ich dachte, wir würden vielleicht etwas mehr Einfluss von all diesen Defensivspielern sehen. Es war ein wirklich guter Defensiv-Draft, und ich weiß, dass wir nicht ganz die Leistung aus vielen dieser jungen Spieler herausbekommen haben", sagte Jeremiah in einer Fragerunde, an der auch ran teilnahm. Der Analyst sparte dabei auch nicht mit konkreten Beispielen.

NFL Draft 2025: Carter und Hunter enttäuschten "Abdul Carter (Defensive End, an Position drei zu den New York Jets, Anm.d.Red.) hat großartige Werte in Sachen Pressures, aber ich dachte, er würde sofort einsteigen und zweistellige Sacks erzielen und wirklich einige dominante Momente haben, was meiner Meinung nach bei ihm aber noch kommen wird", so Jeremiah.

Auch Travis Hunter, der an Position zwei von den Jacksonville Jaguars ausgewählt wurde, und sowohl als Cornerback wie auch als Wide Receiver eingesetzt werden wollte, ist einiges schuldig geblieben. "Es wurde viel geredet und offensichtlich viel Aufmerksamkeit auf Travis Hunter gerichtet, wie er die beiden Positionen bewältigen würde, und das lief nicht ganz wie geplant. Es klingt, als gäbe es dort bereits ein paar kleine Anpassungen", so der Analyst weiter.

