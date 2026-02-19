Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL: Experte von Draft-Klasse 2025 enttäuscht: "Nicht den Einfluss gehabt ..."
- Veröffentlicht: 19.02.2026
- 22:48 Uhr
- Franziska Wendler
Vor dem anstehenden NFL Draft äußert einer der führenden Analysten seine Enttäuschung über die Ergebnisse der vergangenen Talenteziehung.
In der kommenden Woche ist es soweit, dann steigt in Indianapolis der alljährliche NFL Combine. Vom 23. Februar bis 2. März bekommen die besten American-Football-Talente in unzähligen Disziplinen die Möglichkeit, die Verantwortlichen der 32 NFL-Teams von sich zu überzeugen.
Vor dem Combine hat sich Daniel Jeremiah, der führende Draft-Analyst von NFL Network, den Fragen der Journalisten gestellt und dabei erklärt, vom vergangenen Draft-Jahrgang enttäuscht zu sein.
"Ich dachte, wir würden vielleicht etwas mehr Einfluss von all diesen Defensivspielern sehen. Es war ein wirklich guter Defensiv-Draft, und ich weiß, dass wir nicht ganz die Leistung aus vielen dieser jungen Spieler herausbekommen haben", sagte Jeremiah in einer Fragerunde, an der auch ran teilnahm.
Der Analyst sparte dabei auch nicht mit konkreten Beispielen.
NFL Draft 2025: Carter und Hunter enttäuschten
"Abdul Carter (Defensive End, an Position drei zu den New York Jets, Anm.d.Red.) hat großartige Werte in Sachen Pressures, aber ich dachte, er würde sofort einsteigen und zweistellige Sacks erzielen und wirklich einige dominante Momente haben, was meiner Meinung nach bei ihm aber noch kommen wird", so Jeremiah.
NFL: Caleb Williams macht mutige Ansage
Auch Travis Hunter, der an Position zwei von den Jacksonville Jaguars ausgewählt wurde, und sowohl als Cornerback wie auch als Wide Receiver eingesetzt werden wollte, ist einiges schuldig geblieben.
"Es wurde viel geredet und offensichtlich viel Aufmerksamkeit auf Travis Hunter gerichtet, wie er die beiden Positionen bewältigen würde, und das lief nicht ganz wie geplant. Es klingt, als gäbe es dort bereits ein paar kleine Anpassungen", so der Analyst weiter.
Externer Inhalt
Draft-Experte von Jahrgang 2025 "enttäuscht"
Ausschließlich negativ zurückblicken wollte Jeremiah aber dennoch nicht: "Ich bin immer noch begeistert von vielen dieser Jungs. Nick Emmanwori (Safety, an Position 35 zu den Seattle Seahawks) war vergangenes Jahr mein 15. Spieler und ist dann in der zweiten Runde gedraftet worden. Wir haben gesehen, was er im Super Bowl geleistet hat und wie dominant er war."
Und weiter: "Tetairoa McMillan (Wide Receiver, an Position acht zu den Carolina Panthers, Anm.d.Red.) hat großartig gespielt. Er hat besser gespielt, als ich gedacht hätte. Ich würde das als kleine Überraschung bezeichnen – wie schnell er sich als Nummer-eins-Wide-Receiver in der Liga durchgesetzt hat."
Das finale Fazit des Experten: "Ich denke, diese Draft-Klasse hatte vielleicht nicht ganz den direkten Einfluss, den wir uns erhofft hatten. Ich bin immer noch sehr optimistisch, aber ein wenig enttäuscht von den ersten Ergebnissen."