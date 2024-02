Anzeige

Aufgrund eines Achillessehnenrisses war die Saison 2023 für Kirk Cousins vorzeitig beendet. Nun spricht er emotional über den Moment.

Als sich Kirk Cousins am 29. Oktober des vergangenen Jahres einen Achillessehnenriss beim Spiel gegen die Green Bay Packers zuzog, war die Ernüchterung groß.

Zum einen, weil die Saison für den Quarterback gelaufen war. Und zum anderen, weil die Minnesota Vikings gerade dabei waren, den verpatzten Saisonstart wettzumachen.

Vor dem Spiel gegen die Packers holten die Vikings drei Siege in vier Spielen - darunter einen gegen die San Francisco 49ers.

"Wir waren zu der Zeit in einer richtig guten Verfassung", sagte Cousins gegenüber der NFL. "Nicht nur wir als Offense lieferten. Auch die Defense machte einen tollen Job."

Doch die Verletzung des Signal Callers traf Minnesota schwer. Zwar gab es in der Folge noch drei Erfolge gegen die Atlanta Falcons, New Orleans Saints und die Las Vegas Raiders, doch der Rest der Spiele ging verloren. Am Ende stand eine Bilanz von 7-9 und kein Einzug in die Playoffs zu Buche.

Und Cousins? Der Quarterback dachte im Moment der Verletzung, dass diese gar nicht so schwerwiegend sei. Das zeigen Tonaufnahmen des Spielmachers beim Spiel gegen Green Bay.