Anzeige

Calvin Ridley hat für die Jaguars eine starke Saison hingelegt. Sollte er erneut unterschreiben, dürfte sich auch ein anderes Team freuen.

Calvin Ridley führte die Jacksonville Jaguars in der vergangenen Saison in Sachen Receivng Yards an. Wenig überraschend verkündete General Manager Trent Baalke deshalb auf einer Pressekonferenz: "Wir würden Calvin gerne weiter im Team haben. Daran werden wir arbeiten."

Enthusiastisch sollten darüber aber nicht nur die Jags-Fans sein, sondern auch die Anhänger der Atlanta Falcons.

Der Grund hierfür liegt in den Bedingungen des Trades, mit dem der Passempfänger von Atlanta nach Jacksoville geschickt wurde. So erhalten die Falcons den Zweitrundenpick der Jaguars aus dem Jahr 2024, sollte Ridley auch für 2024 nochmal beim Team von Head Coach Doug Pederson unterschreiben.

Sollte der Free Agent für die kommende Spielzeit nicht noch einmal einen Vertrag bei den Jaguars unterzeichnen, erhalten die Falcons nur einen Drittrundenpick.

Ursprünglich hieß es im Rahmen des Trades übrigens, Atlanta würde einen Pick in der vierten Runde erhalten. Diese Kompensation wurde aufgrund der starken Leistungen des Passempfängers aber bereits zu einem Drittrundenpick aufgewertet.