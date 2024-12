NFL: Washington Commander schlagen Atlanta Falcons dramatisch und ziehen in die Playoffs sein

Die Commanders stehen damit erstmals seit 2020 wieder in den Playoffs. Gleichzeitig sicherte der Sieg des Teams aus der amerikanischen Hauptstadt den Los Angeles Rams den Sieg in der NFC West.

Starke Zahlen von Daniels

Ganz im Gegensatz zu den Commanders, bei denen direkt die Party begann. "Ich bin so glücklich! Die Fans haben so lange darauf gewartet. Ich kann gar nicht in Wort fassen, was es mir bedeutet, auf dem Spielfeld zu stehen und dieses Team und diese Franchise zu solchen Möglichkeiten zu führen", sagte Rookie-Quarterback Daniels.

Die nächste Aufgabe für Daniels wird es nun sein, den Commanders den ersten Playoff-Sieg seit 2005 zu bescheren. Der Quarterback scheint dafür bereit zu sein, er brachte gegen die Falcons 24 von 36 Pässen an den Mann, warf drei Touchdown-Pässe und lief selbst für 127 Rushing Yards.