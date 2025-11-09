Die Buffalo Bills erleben in Woche 10 der NFL ein Debakel bei den Miami Dolphins, die New England Patriots bedanken sich. Das Wichtigste vom Sonntag. Die Buffalo Bills müssen im Kampf um den Division-Sieg in der AFC East einen herben und in der Art und Weise desaströsen Rückschlag hinnehmen. Das Team um Star-Quarterback Josh Allen kassiert bei den Miami Dolphins eine verheerende 13:30-Niederlage. NFL Berlin Game: Außerirdischer Taylor läuft Falcons in Grund und Boden

Kommentar zum Deutschland-Spiel: Berlin lebt die NFL! Damit verlieren die Bills in der Division allmählich den Anschluss an die New England Patriots, die im Topspiel bei den Tampa Bay Buccaneers den nächsten Sieg feiern. Unterdessen gelingt den Houston texans gegen die Jacksonville Jaguars eine spektakuläre Aufholjagd im letzten Viertel. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn ran fasst die Geschehnisse auf den NFL-Plätzen am Sonntag von Woche 10 zusammen.

Baltimore Ravens @ Minnesota Vikings 27:19 Die Baltimore Ravens um Lamar Jackson setzen ihre Aufholjagd in der NFL weiter fort und feiern den dritten Sieg in Folge. Die Minnesota Vikings hingegen verabschieden sich allmählich aus jeglichem Playoff-Rennen. Ravens @ Vikings: Statistiken zum Spiel Dabei kam vor allem Baltimore sehr schwerfällig ins Spiel, von sechs Drives in der ersten Halbzeit endeten drei mit einem Punt, dreimal reichte es immerhin zu einem Field Goal. Bei den Vikings fiel der Start deutlich besser aus, gleich die erste Ballbesitzphase endete mit einem Touchdown-Run von Aaron Jones. Doch danach gelang es Minnesota nicht, sich abzusetzen. Außerdem machten die Gastgeber zu viele Fehler. Mitte des zweiten Viertels leistete sich Quarterback J.J. McCarthy eine Interception tief in der gegnerischen Hälfte. Mehr als eine knappe 10:9-Führung nahmen die Vikings nicht mit in die Halbzeitpause. Und auch in der zweiten Halbzeit machten sich die Vikings das Leben mit eigenen Fehlern unnötig schwer. Zunächst warf McCarthy eine weitere Interception, als er Justin Jefferson mit einem tiefen Pass Richtung Endzone bedienen wollte. Wenig später leistete sich Minnesota auch noch einen Fumble bei einem Kickoff-Return. Die Ravens bedankten sich mit ihrem ersten Touchdown der Partie. Danach verwaltenen die Ravens die Führung und legten noch einmal nach, für Minnesota war die Hürde dann zu hoch. Jackson zeigte ein relativ unauffälliges Spiel, 176 Passing Yards und ein Passing Touchdown sowie 36 Rushing Yards standen zu Buche.

New England Patriots @ Tampa Bay Buccaneers 28:23 Die New England Patriots untermauern ihren Status als ein absolutes Spitzenteam der NFL eindrucksvoll. Trotz einer starken Leistung von Baker Mayfield müssen die Tampa Bay Buccaneers hingegen einen Rückschlag hinnehmen, bleiben in der NFC South aber weiter klar auf Kurs. Patriots @ Buccaneers: Statistiken zum Spiel Die Bucs legten vor eigener Kulisse wie die Feuerwehr los, gleich den ersten Drive führte Quarterback Baker Mayfield zu einem Touchdown. Rookie-Receiver Emeka Egbuka brachte den Ball in die Endzone. Nach vier Punts in Serie - jeweils zwei auf beiden Seiten - glichen die Patriots dank Wide Receiver Kyle Williams aus. Drake Maye fand den Rookie mit einem kurzen Pass, der allerdings ein Big Play daraus machte und den Ball über 72 Yards zum Touchdown trug. Für Williams, Drittrundenpick im vergangenen Draft, war es der erst dritte Catch der Saison und sein allererster Touchdown der Karriere. Ein weiterer Touchdown von Stefon Diggs sorgte für die Halbzeitführung der Patriots.

Direkt nach Beginn der zweiten Hälfte sorgte die Offense des Teams aus Foxbrough für das nächste Highlight. Running Back TreVeyon Henderson lief einmal über das halbe Spielfeld und vollendete einen 55-Yard-Touchdown-Run zum 21:10. Die Bucs blieben danach zwar in Schlagdistanz, konnten die Patriots aber nicht mehr einfangen - auch deshalb, weil die Defense von New England in wichtigen Momenten zur Stelle war.

Jacksonville Jaguars @ Houston Texans 29:36 Sensationelle Aufholjagd der Houston Texans im Division-Duell gegen die Jacksonville Jaguars! Lange Zeit sahen die Jags wie der sichere Sieger aus, dann aber erlebten die Texans ein Finale für die Geschichtsbücher. Und bleiben im Rennen um die Playoffs. Jaguars @ Texans: Statistiken zum Spiel Das Spiel lief von Beginn an zunächst nur in eine Richtung. Schon im dritten offensiven Play warf Davis Mills, der bei den Texans C.J. Stroud nach dessen Gehirnerschütterung vertrat, eine Interception. Die Jaguars machten daraus ein Field Goal. Deutlich bedeutsamer war jedoch der anschließende Kickoff. Die Texans fumbelten beim Return, die Jaguars kamen sofort in bester Position wieder an den Ball - dieses Mal gelang der Touchdown. Ein weiteres Big Play des Special Teams der Jaguars sorgte für die vorentscheidende 17:0-Führung, Parker Washington trug einen Punt der Texans über 72 Yards zum Touchdown. Zwar kamen die Texans Ende der ersten Halbzeit dank eines Touchdowns von Woody Marks heran, doch in der zweiten Halbzeit hielt die Defense der Jaguars lange stand. Im letzten Viertel aber drehte Houston so richtig auf. Drei Drives in Folge endeten in einem Touchdown, plötzlich führte Houston. Die Jaguars bekamen noch einmal den Ball, doch Trevor Lawrence verlor das Ei im letzten Spielzug, Will Anderson mit einem Dfeense-Touchdown sorgte für den Endstand.

Buffalo Bills @ Miami Dolphins 13:30 Die Miami Dolphins sorgen für die Überraschung des Spieltages und schocken die klar favorisierten Buffalo Bills! Zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren gewinnen die Dolphins das Division-Duell gegen den AFC-East-Rivalen und zeigen den Bills ihre Schwachstellen schonungslos auf. Bills @ Dolphins: Statistiken zum Spiel Die Bills erlebten eine erste Halbzeit zum Vergessen, zum ersten Mal seit zwei Jahren blieb Buffalo in den ersten 30 Minuten eines Spiels komplett ohne Punkte. Dabei begann es eigentlich perfekt, gleich den ersten Drive der Dolphins beendete die Bills-Defense mit einer Interception. Doch die Offense um Quarterback Josh Allen bekam kein Bein auf den Boden. Nach einem Three-and-out der Bills gingen die Dolphins ihrerseits im folgenden Drive durch einen Touchdown-Pass von Tua Tagovailoa auf Malik Washington in Führung. Einen Drive später war es Jaylen Waddle, der die Führung ausbaute.

Mitte des dritten Viertels brachten die Bills dann ihren bis dato besten Drive zustande, den Allen jedoch mit einer bitteren wie vermeidbaren Interception beendete. Wenig später musste Buffalo dann eine Hiobsbotschaft verkraften, Tight End Dalton Kincaid - einer der wichtigsten Passempfänger des Teams, verletzte sich am Oberschenkel. Erst zu Beginn des vierten Viertels kamen die Bills auf die Anzeigetafel, Allen fand Keon Coleman für den Touchdown. Die folgende Two-Point-Conversion schlug jedoch fehl, es blieb beim 6:16. Doch Buffalo war im Spiel und schnappte sich im nächsten Drive der Dolphins eine Interception. Die aber konnten die Bills nicht nutzen, weil Allen bei viertem Versuch den Ball zu Miami fumbelte. Herausragender Akteur des Spiels war DeVon Achane, der Running Back der Dolphins erlief 174 Rushing Yards und zwei Touchdowns. Zudem war er mit 51 Receiving Yards auch der zweitbeste Receiver beim Team aus Florida.

New York Giants @ Chicago Bears 20:24 Wildes Spiel in Chicago, bei leichtem Schneefall gelingt den Bears ein spektakulärer Comeback-Sieg! Damit verbesserte sich Chicago auf eine 6-3-Bilanz und befindet sich mittendrin im Playoff-Rennen. Doch danach sah es lange Zeit nicht aus. Giants @ Bears: Statistiken zum Spiel Denn die Bears enttäuschten offensiv lange auf ganzer Linie. Zwar gelang früh im Spiel ein Rushing Touchdown von Kyle Monangai und damit die Führung, doch viel mehr kam von der Offense danach nicht mehr. Vor allem Quarterback Caleb Williams enttäuschte und fügte seiner Achterbahn-Saison die nächste dürftige Leistung hinzu. Bei den Giants zeigte Jaxson Dart hingegen eine ordentliche Leistung. Gleich zweimal lief der Rookie in die Endzone und dominierte mit 66 Rushing Yards auch generell am Boden. Im Passspiel blieb er fehlerfrei und spielte solide, ohne zu glänzen.

Die Giants sahen relativ ungefährdet aus, dann allerdings musste Dart in der Schlussphase mit Verdacht auf Gehirnerschütterung aus dem Spiel. Russell Wilson ersetzte ihn. Und obwohl Wilson keine groben Fehler mache, kippte plötzlich das Spiel - und Williams drehte auf. Zunächst scrambelte er über 29 Yards und fand Rome Odunze in der Endzone, im nächsten Drive lief er selbst zum Touchdown. Die Giants konnten nicht mehr kontern.

Cleveland Browns @ New York Jets 20:27 Die New York Jets leben noch! Ohne Sauce Gardner und Quinnen Williams und trotz einer offensiv weitestgehend enttäuschten Leistung gewinnen die Jets ihr zweites Spiel in Folge (!) und schlagen die Cleveland Browns. Damit ziehen die Jets nach Record mit dem Team aus Ohio gleich. Browns @ Jets: Statistiken zum Spiel Für die Jets war es der erste Auftritt nach dem gefühlten Ausverkauf zur Trade-Deadline am vergangenen Dienstag, entsprechend gespannt waren die Fans im MetLife Stadium natürlich, ob das Team Moral zeigt oder endgültig auseinanderfällt. Die Antwort gab es bereits früh im Spiel mit einer mutmaßlich historischen Sequenz. Denn gleich zweimal nacheinander gelang dem Special Team von Gang Green im ersten Viertel ein Touchdown. Dabei begann es für die gerupfte Defense gar nicht gut, die Browns gingen durch einen Touchdown-Pass von Dillon Gabriel auf David Njoku in Führung. Dann aber schlug die Stunde der Spezialteams der Jets. Zunächst trug Kene Nwangwu den Kickoff der Browns nach deren Touchdown über 99 Yards zurück. Als Cleveland wenig später punten musste, war es Isaiah Williams, der den Punt über 74 Yards in die Endzone zurückbrachte. Doch abseits dieser Special-Teams-Explosionen waren die Jets offensiv nicht existent. Quarterback Justin Fields erlebte einen völlig verkorksten Tag und beendete das Spiel mit 54 (!) Passing Yards. Allein 42 kamen durch einen kurzen Pass auf Breece Hall, der anschließend zum Touchdown rannte. Gabriel legte zwar die deutlich besseren Zahlen auf als sein Gegenüber, doch gelang es den Browns nicht mehr, die Lücke zu schließen. Ein schwerer Fehler der Defense, die bei viertem Versuch der Jets ein Offside verursachte, beendete schließlich das Spiel.

New Orleans Saints @ Carolina Panthers 17:7 Die Carolina Panthers als Playoff-Team? Manch einer dachte das angesichts des 5-4-Records vor Woche 10 und des Sieges bei den Green Bay Packers. Doch der Auftritt gegen die New Orleans Saints zeigte deutlich, dass die Panthers dafür nicht gut genug sind. Quarterback Bryce Young spielte erneut schwach, zudem kam das Laufspiel überhaupt nicht zur Geltung. Saints @ Panthers: Statistiken zum Spiel Saints-Quarterback Tyler Shough machte auf der Gegenseite hingegen sein bislang bestes Spiel als NFL-Profi. Vor allem die Connection mit Wide Receiver Chris Olave funktionierte bestens. Shough gelangen 282 Yards und zwei Touchdowns, Olave kam auf 104 Receiving Yards und einen Touchdown.

