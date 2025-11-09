Die Begeisterung für das Gastspiel der NFL geht über das Olympiastadion hinaus. Die Stimmung in der Hauptstadt ist großartig, nur einen Wunsch bekommen die deutschen Fans nicht erfüllt.

Aus Berlin berichtet Rainer Nachtwey

Es war der große Wunsch von Zaire Franklin im Interview mit ran: Blocks mit Colts-Blau im Olympiastadion.

Indianapolis’ Captain hatte in Frankfurt anderes erlebt – Pfiffe gegen sein Team als Gegner der New England Patriots.

Franklins Wunsch ist den Berliner NFL-Fans Befehl. Das Stadion verwandelt sich in einen blau-buntes Farbenmeer, das selbst Hertha BSC nur schwer hervorlockt.

Dazu bringen Björn Werner, als er in seinem Trikot mit der 92 auf den Colts-Amboss schlägt, und Scooter-Frontmann H.P. Baxxter mit einer Live-Performance der Touchdown-Hymne der Colts die Massen zum Toben.

Es ist eine Mischung aus Colts-Trikots, Colts-Mützen – bei Temperaturen in den mittleren einstelligen Gradzahlen –, Colts-Schals sowie Trikots, Caps und Mützen anderer NFL-Teams. Und auch ein wenig Atlanta Falcons Merchandise ist vertreten.