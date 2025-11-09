NFL in Deutschland: Jonathan Taylor außerirdisch - Indianapolis Colts gewinnen Berlin-Krimi

Star Running Back Jonathan Taylor führt die Indianapolis Colts mit einer Gala-Vorstellung zum Erfolg beim NFL-Gastspiel in Berlin.

Aus Berlin berichtet Rainer Nachtwey

Ein überragender Jonathan Taylor hat die Indianapolis Colts zum Sieg beim Gastspiel der NFL in Deutschland geführt. Der Star Running Back erzielte in der Verlängerung seinen dritten Touchdown zum 31:25 (25:25, 13:14) gegen die Atlanta Falcons.

Zudem brachte es Taylor vor 72.203 Zuschauern auf 244 Rushing Yards und 42 Receiving Yards. Das absolute Highlight war sein 83-Yard-Lauf in die Endzone zum zwischenzeitlich 22:17 hin. Taylor überdeckte mit seiner Gala den enttäuschenden Auftritt von Quarterback Daniel Jones.

Der Passgeber der Colts leistete sich zwei Turnover, eine Interception und einen Ballverlust. Zwei weitere Male verlor Jones den Ball, einmal sicherte er sich den Ball wieder selbst, einmal war Center Tanor Bortolini zur Stelle.

Zudem musste er sechs Sacks für 53 Yards Raumverlust hinnehmen. Immerhin brachte er 19 von 26 Pässen für 255 Yards Raumgewinn und einen Touchdown an den Mann. Neben Jones erwischte auch Colts-Kicker Michael Badgley einen gebrauchten Tag, der einen Extrapunkt und einen Field Goal-Versuch aus 53 Yards vergab. Immerhin brachte er die Colts mit einem Field Goal aus 44 Yards 25 Sekunden vor Ende in die Verlängerung.