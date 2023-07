Der 27-Jährige ist selbst Ballträger und wurde am Rande des Training Camps am Sonntag von Reportern auf die Situation angesprochen.

Running Back Nick Chubb: "Das schmerzt"

Running Backs seien die einzigen Spieler, die für ihre gute Leistung bestraft würden, so Chubb weiter. "Wenn wir in einer Saison 2.000 Yards laufen, werden sie sagen, dass du im nächsten Jahr wahrscheinlich abgenutzt bist. Das ist hart. Das schmerzt."

Was Running Backs betrifft, frage die NFL nicht danach: "Was hast du in letzter Zeit für mich getan?". Vielmehr ginge es um die Frage: "Was kann ich morgen noch von dir erwarten?".