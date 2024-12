Offiziell: NFL kommt 2025 nach Berlin

Die NFL kommt nach Berlin: Die größte American-Football-Liga der Welt wird im Jahr 2025 ein Spiel in der Bundeshauptstadt austragen. Dies teilten die NFL und die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit. Welche Teams sich im Herbst des kommenden Jahres im Olympiastadion gegenüberstehen werden, ist noch unklar. Ein genaues Datum gibt es bisher nicht.

"Wir werden sowohl den Spieltag, also auch die Teams im Laufe der nächsten Monate bekannt geben. Heute freuen wir uns darüber, dass wir unsere Präsenz in Deutschland durch ein Spiel in der Hauptstadt im Jahr 2025 weiter ausbauen und über einen langfristigen Plan, der bis in das Jahr 2029 reicht", sagte Alexander Steinforth, Geschäftsführer der NFL in Deutschland, im Interview mit RTL/ntv.

Gleichzeitig verkündete Innensenatorin Iris Spranger, dass nach 2025 noch 2027 und 2029 Spiele in Berlin stattfinden werden. Die Hauptstadt hatte sich Mitte November offiziell um die Austragung beworben. Dafür sind Investitionen des Senats von bis zu 12,5 Millionen Euro geplant. Von der NFL kommen 50 Millionen Euro hinzu.

"Es ist ein toller Tag, wir haben gemeinsam darauf hingefiebert", sagte Spranger - und fügte an: "Ich habe immer gesagt: München und Frankfurt sind toll, aber Berlin ist die Bundeshauptstadt."

Auch Roger Goodell freut sich über die Einigung. "Vor 34 Jahren haben wir zum ersten Mal ein Saisonvorbereitungsspiel im Olympiastadion ausgetragen, bevor es Anfang der 2000er Jahre die Heimstätte der Berlin Thunder der NFL Europe war. Jetzt, mit fast 20 Millionen NFL-Fans in Deutschland, kehren wir mit einem ersten regulären Saisonspiel in die Stadt zurück", sagte der NFL-Boss. Es beginne das "nächste Kapitel" der Beziehung.

Die Partie im kommenden Jahr ist das fünfte NFL-Spiel auf deutschem Boden. 2022 hatte die NFL mit dem Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady gegen die Seattle Seahawks erstmals eine Partie in Deutschland ausgetragen. Nach dem Auftakt in München folgten 2023 gleich zwei Begegnungen in Frankfurt, bevor die Liga in diesem Jahr wieder nach Bayern zurückkehrte.