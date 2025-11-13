AJ Brown sollte sich zusammenreißen. Denn sein Ego gefährdet den Erfolg einer ganzen Franchise. Ein Kommentar. Von Jan Horstkötter AJ Brown ist ein Großer. Von den Körpermaßen her aber auch von den bisherigen Erfolgen in seiner Karriere. Sein Ego ist aber noch größer! Die Highlights der NFL auf Joyn

Patriots: Rob Gronkowski unterschreibt Vertrag - und sorgt für großen Lacher Der Wide Receiver der Philadelphia Eagles hat in den vergangenen drei Jahren so ziemlich alles gefangen, was in seine Richtung geworfen wurde. 1.496 Yards und 11 Touchdowns 2022. 1.456 Yards und 7 Touchdowns 2023 sowie 1.079 Yards und 7 Touchdowns (in lediglich 13 Spielen) im vergangenen Jahr. Dieses Jahr läuft es erstmals nicht ganz so rund. 408 Yards in acht Spielen. Nur zwei Partien, in denen er für mehr als 100 Yards Bälle fing. Nicht die Ansprüche des Star-Receivers.

Doch statt die bittere Pille, sofern man es überhaupt so nennen kann, zu schlucken und alles dem Erfolg des Teams unterzuordnen, macht Brown Woche für Woche öffentlich Theater.

Philadelphia Eagles bestes Team der NFC Kurze Erinnerung: Die Eagles stehen mit sieben Siegen und zwei Niederlagen nicht nur klar auf Platz eins einer schwachen NFC East – sondern der gesamten NFC! Es ist nicht so, dass Brown über die Misserfolge der Franchise wütend ist. Denn wütend ist er. Allerdings auf die Tatsache, dass er nicht so sehr ins Spiel eingebunden wird, wie er es sich wünscht. Sein Ego steht über der Franchise, die zweifelsohne eine schwächere Saison als im vergangenen Jahr spielt, aber immer noch klar auf Super-Bowl-Kurs ist. Und genau damit gefährdet er den Erfolg des Teams.

AJ Brown sorgt für schlechte Stimmung Schlechte Stimmung ist der Feind jedes Locker Rooms. Mit den kürzlich öffentlich getroffenen Aussagen wie "wenn du mich bei Fantasy Football hast, werde mich los" oder "Woche für Woche machen wir manchmal unseren Job in der Offensive nicht" trägt der 28-Jährige momentan sicher nicht dazu bei, dass diese in der Kabine besser wird. Der amtierende Super-Bowl-Champion steht in der NFL aktuell nur auf Platz 25 bei den Passing Yards und auf Platz zwölf bei den Punkten pro Spiel. Faktoren, die man durchaus kritisieren, ansprechen und an denen man vor allem arbeiten sollte.

NFL: Power Ranking vor Week 11 - Patriots wie mit Brady, Packers und Bills enttäuschen 1 / 33 © ZUMA Press Wire NFL Power Ranking vor Week 11

Nach zehn Wochen ist das Bild in der NFL relativ klar. Super-Bowl-Favoriten kristallieren sich heraus. Und auch der Kampf um den Nummer-1-Pick nimmt Formen an. Wie ist die aktuelle Gemengelage? ran präsentiert das Power Ranking vor dem 11. Spieltag. © Imagn Images Platz 32: Tennessee Titans (Vorwoche: 30)

Spötter würden jubeln: Die Titans haben diese Woche immerhin kein Spiel verloren. Dennoch fallen die Titans in ihrer Bye Week auf den letzten Platz. Cam Ward ist noch viel zu unbeständig, während es der restlichen Offense schlicht an Talent mangelt. Die Defense hat mit Dre'Mont Jones einen der besseren Spieler zur Deadline abgegeben. © 2025 Getty Images Platz 31: Las Vegas Raiders (Vorwoche: 27)

Die Las Vegas Raiders sind aktuell kaum mitanzusehen. Die 7:10-Niederlage gegen die Denver Broncos war dabei der Tiefpunkt um Geno Smith und Co. Smith präsentiert sich hinter einer desolaten Offensive Line ganz schwach. Immerhin konnte gegen Denver die Defense glänzen. Das lag aber wohl mehr an der ebenfalls katastrophalen Broncos-Offense ... © IMAGO/IPS Platz 30: Cleveland Browns (Vorwoche: 28)

Wenn eine schlechte Mannschaft auch noch im Special Teams versagt, kommt es knüppeldick. Gleich zwei Touchdowns kassierten die Browns gegen die Jets - ja, die Jets - per Kickoff- bzw. Punt-Return. Dillon Gabriel sieht trotz zwei Touchdown-Pässen nicht wie die Lösung auf Quarterback aus - da kann auch die starke Defense um Myles Garrett nicht viel ausrichten. Die Rufe nach Shedeur Sanders werden Woche für Woche lauter. © Inpho Photography Platz 29: New York Jets (Vorwoche: 29)

Die Jets zeigen trotz des Ausverkaufs am Deadline Day noch Einsatz - das muss man Head Coach Aaron Glenn zu Gute halten. Doch Return-Touchdowns sind nichts, was nachhaltig wiederholt werden kann. Offensiv geht bei Justin Fields fast nichts: sechs angekommene Pässe für 54 Yards, worunter sogar der 42-Yard-Touchdown-Screen von Breece Hall fällt. Mit der Verletzung von Garrett Wilson ist keine Besserung in Sicht. © ZUMA Press Wire Platz 28: New York Giants (Vorwoche: 26)

Jaxson Dart kann einem leid tun. Seine Versuche, New York konkurrenzfähig zu halten in allen Ehren, aber sie sind ein Tropfen auf dem heißen Stein der Unfähigkeit der Giants-Franchise in ihrer Gesamtheit. Das unterstreicht auch die Entlassung von Brian Daboll, der Dart unbedingt im Draft wollte und bisher gut entwickelt hat, während General Manager Joe Schoen bleiben darf. Jetzt fällt Dart wohl erst mal mit einer Gehirnerschütterung aus, Interimscoach Mike Kafka degradiert daraufhin Russell Wilson und setzt in der kommenden Woche auf Jameis Winston. © ZUMA Press Wire Platz 27: New Orleans Saints (Vorwoche: 32)

Tyler Shough glückt in seinem zweiten Start sein erster NFL-Sieg. Bei den Panthers reichen eine starke Defensiv-Leistung und etwas Glück bei einem langen Pass auf Chris Olave, dessen Verteidiger vor dem Catch unglücklich ins Straucheln gerät. Nichtsdestotrotz zeigt Shough gute Ansätze: Zwei Drittel seiner 27 Pässe kommen an, 282 Passing Yards ohne Turnovers sprechen für sich. Aber ob er diese Leistung auch konstant abrufen kann, bleibt abzuwarten. © Imagn Images Platz 26: Washington Commanders (Vorwoche: 24)

Die Saison der Washington Commanders ist so gut wie vorbei. 3-7, die nächste Verletzung von Jayden Daniels, die ihn wochenlang außer Gefecht setzen wird, und überhaupt absurde Verletzungsprobleme. Um das zu kompensieren, sind die Commanders einfach nicht gut genug. Das war auch bei der Niederlage gegen die Lions zu sehen. © Imagn Images Platz 25: Cincinnati Bengals (Vorwoche: 25)

Wir wissen doch auch nicht, was wir mit diesen Cincinnati Bengals machen sollen. Die Offense gehört zu den besten der Liga, die Defense ist die schlechteste der Liga. Aber hey, langweilig wird es nie. Beim spektakulären 42:47 gegen die Chicago Bears erst recht nicht. Nach der Bye Week wartet ein spannendes Division-Duell mit den zuletzt schwachen Steelers. © ZUMA Wire Platz 24: Miami Dolphins (Vorwoche: 31)

Man muss die NFL einfach lieben. Nach der extrem enttäuschenden Dolphins-Leistung gegen die Baltimore Ravens dominiert Miami eine Woche später die Buffalo Bills, die gerade die Chiefs souverän geschlagen haben. Tua Tagovailoa sieht dabei nichtmal sonderlich gut aus, allerdings überragen De'Von Achane und die Defense, die Josh Allen und Co. zu drei Turnovers zwingt. Aufgegeben haben sich die Dolphins also definitiv noch nicht. © 2025 Getty Images Platz 23: Dallas Cowboys (Vorwoche: 23)

Football war in der vergangenen Woche bei den Dallas Cowboys nur nebensächlich. Das Team trauert um Marshawn Kneeland, der in der Bye Week Selbstmord beging. Sportlich zeigte Dallas neben der gewohnt schwachen Defense auch offensiv zuletzt Probleme. Vor allem in der Redzone lief es bei der Niederlage gegen die Cardinals nicht. Immerhin wird die Defense von Quinnen Williams verstärkt. Gelingt gegen die Raiders die Wende? © 2024 Getty Images Platz 22: Carolina Panthers (Vorwoche: 18)

Auch wenn der Sieg der Panthers bei den Green Bay Packers eine große Überraschung war, waren die offensiven Probleme von Bryce Young und Co. nicht zu übersehen. Und die setzte sich gegen die Saints fort. Carolina hat eine durchaus talentierte Defense, kommt Bryce Young aber nicht in Fahrt, hilft auch das nicht. 124 bzw. 102 Passing Yards bei jeweils einer Interception sind für einen NFL-Quarterback auf Dauer einfach zu wenig. © Imagn Images Platz 21: Arizona Cardinals (Vorwoche: 21)

Ja, die 22:44-Niederlage gegen die Seahawks fiel letztlich sogar noch zu gering aus. Seattle dominierte das Spiel nach allen Regeln der Kunst und schaltete bereits im zweiten Viertel mehrere Gänge runter. Nichtsdestotrotz können aus der zweiten Halbzeit positive Schlüsse gezogen werden: Die Cardinals kämpfen sich gut zurück und sind in der Lage, gegen eine extrem starke Defense den Ball bewegen. Seattle ist aktuell mehrere Nummern zu groß, Arizona hat sich aber zumindest, als das Spiel schon entschieden war, teuer verkauft. © Icon Sportswire Platz 20: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 20)

Die Jaguars bleiben einfach eine Franchise zum Kopfschütteln. Drei Viertel lang zeigen Trevor Lawrence und Co. gegen verletzungsgeschwächte Texans das, was sie zeigen müssen, ehe im vierten Viertel der Totalausfall folgt. Lawrence und die Offense überzeugen dabei über die gesamte Spielzeit nicht, letztlich bringt der ehemalige Nummer-1-Pick lediglich 13 von 23 Pässen für 158 Yards an. So wird Jacksonville trotz der 5-4-Bilanz nichts mit den Playoffs zu tun haben. © ZUMA Wire Platz 19: Minnesota Vikings (Vorwoche: Platz 17)

Die Fragezeichen hinter J.J. McCarthy bleiben. Auch gegen die Baltimore Ravens patzt der Vikings-Spielmacher mehrmals, selbst Superstar-Receiver Justin Jefferson zeigt erste Anzeichen von Frustration über die Inkonstanz des Rookies. Minnesota kann mit einer starken Defense viele Spiele spannend gestalten, doch die fehlende Entwicklung McCarthys hält ein ansonsten playoffreifes Team aktuell zu sehr zurück. © Imagn Images Platz 18: Atlanta Falcons (Vorwoche: 22)

Wie gegen die Patriots zeigen die Falcons auch gegen die Colts in Berlin keine schlechte Leistung, zum Sieg reicht es aber wieder nicht. Atlanta fehlt aktuell ein fähiger Nummer-2-Receiver hinter Drake London, um für Defenses noch unangenehmer zu werden. So ist die Offense auf Dauer zu ausrechenbar. © IMAGO/Imagn Images Platz 17: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 11)

Nach mehreren guten Offensiv-Auftritten erleben Aaron Rodgers und Co. bei den Chargers einen Abend zum Vergessen. Positiv festzuhalten bleibt aber, dass die Defense über weite Strecken auch Justin Herbert und Co. limitiert. Pittsburgh kann, wie man es gegen die Colts gesehen hat, jede Woche Top-Teams schlagen - aber das Pendel kann jederzeit auch in die andere Richtung ausschlagen. © Imagn Images Platz 16: San Francisco 49ers (Vorwoche: 13)

Die Niederlage gegen die Rams war ein klares Signal für die 49ers: Die Qualität des Teams reicht für die ganz großen Gegner aktuell nicht aus. Die defensiven Ausfälle werden gerade dann deutlich. Offensiv zeigt Mac Jones nach wie vor, dass er mehr als ein Backup sein kann, wenn er im richtigen System spielt. Viel mehr aber auch nicht. © Imagn Images Platz 15: Tampa Bay Buccaneers (Vorwoche: 14)

Die Buccaneers befinden sich nach wie vor in einer Schwächephase. Auch wenn ein Sieg gegen die Saints dabei war, wackelt das Team seit der klaren Niederlage gegen die Lions in Week 7. Baker Mayfields Zauber ist verfolgen, dem Quarterback ist anzumerken, dass ihm nach zahlreichen Ausfällen die Waffen fehlen. Die Defense kann zwar ungemütlich sein, zeigt das aber nicht konstant. So machen die Bucs aktuell niemandem Angst. © ZUMA Press Wire Platz 14: Houston Texans (Vorwoche: 19)

Platz 14 könnte nach dem starken Comeback-Sieg eine Überreaktion sein, doch wir vertrauen hier auf die starke Texans-Defense. Auch wenn 29 Punkte gegen die Jaguars nach viel aussehen, darf dabei nicht vergessen werden, dass Jacksonville neben einem Punt-Return-Touchdown bei einem weiteren Score ein kurzes Feld nach einer Mills-Interception bekam. Houston verteilt den Ball offensiv mittlerweile gut und bekommt jetzt wohl C.J. Stroud zurück. Mit den Texans wird zu rechnen sein, sollte die Defense das Niveau beibehalten. © ZUMA Press Wire Platz 13: Chicago Bears (Vorwoche: 16)

Caleb Williams macht in Ben Johnsons Offense immer mehr Fortschritte. Gegen die Giants sieht es zwar lange wacklig aus, doch letztlich gewinnen die Bears dieses Spiel nur, weil Williams, als es ernst wird, Verantwortung übernimmt. Nichtsdestotrotz hat das Team noch Verbesserungspotenzial. Aber die Bears sind auf einem guten Weg. © Getty Platz 12: Denver Broncos (Vorwoche: 9)

Irgendwie schaffen es die Broncos immer wieder, sich dem Niveau des Gegners anzupassen. Zuletzt gelingt zwar der siebte Sieg in Folge, offensiv lässt Denver aber ziemlich viel vermissen. Bo Nix ist, freundlich ausgedrückt, zu inkonstant und lässt so einige Chancen im Passspiel liegen. Gut, dass die Defense regelmäßig die Kohlen aus dem Feuer holt. Eine Frage bleibt aber: Wie lange kann das gut gehen? Die Chiefs am Wochenende werden dafür ein guter Test. © Getty Images Platz 11: Green Bay Packers (Vorwoche: 10)

Ähnliches Bild in Green Bay: Die Defense liefert, die Offense strauchelt. Sogar so sehr, dass Matt LaFleur zunehmend in die Kritik gerät. Den Packers kann man aber zumindest zu Gute halten, dass die schwache Offensiv-Leistungen das Resultat einer guten Defensiv-Leistung war. Gegen die Giants kann Jordan Love zeigen, dass die letzten zwei Wochen nur Ausrutscher waren. © AFP/GETTY IMAGES/SID/JAMIE SQUIRE Platz 10: Kansas City Chiefs (Vorwoche: 5)

Als man gerade dachte, dass die Chiefs wieder in die Spur gefunden hätten, entgleist der Hype Train in Buffalo. Das 21:28 bei den Bills fiel eigentlich noch zu knapp aus. KC traf wirre Entscheidungen und brachte sich so bereits früh um jede Siegchance. Nach der Bye Week gibt es keine Ausreden mehr - sonst wird es sogar mit dem Erreichen der Playoffs eng. © ZUMA Press Wire Platz 9: Buffalo Bills (Vorwoche: 1)

Gegen die Dolphins wollte wirklich nichts klappen. Eine Interception in der Endzone, Fumbles von Josh Allen und James Cook bei eigentlichen Big Plays inklusive. Die Leistung spiegelt nicht das normale Bills-Niveau wider, doch insgesamt spielt Buffalo noch zu schwankend, um ein ernstes Wörtchen um den Super Bowl mitreden zu können. © Imagn Images Platz 8: Baltimore Ravens (Vorwoche: 15)

Die Ravens sind zurück. Gegen die Vikings glückt der dritte Sieg in Folge, die Division-Spitze ist nach dem 1-5-Start nur noch einen eigenen Sieg und eine Steelers-Niederlage entfernt. Die Rückkehr von Lamar Jackson hilft natürlich, aber auch die Defense zeigt sich seit der Bye stabilisiert. So ist in dieser Spielzeit wieder alles möglich. © 2025 Getty Images Platz 7: Philadelphia Eagles (Vorwoche: 8)

Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Die offensive Leistung gegen die Packers lässt zwar zu wünschen übrig, in den entscheidenden Momenten liefert Philly aber ab. Ein unnachahmlicher Spin-Move von Saquon Barkley und ein starker Catch von Devonta Smith reichen für den Sieg. Die Eagles-Offense ist schon über die gesamte Saison wacklig, die Defense hat aber schon wieder ihre Super-Bowl-Form. © Getty Platz 6: Detroit Lions (Vorwoche: 6)

Den Ausrutscher gegen die Vikings haben die Lions bei den Commanders ausgebügelt - und eine interessante Änderung vorgenommen. Denn in Washington callte erstmals Dan Campbell die Spielzüge. Können die Lions so nachhaltig wieder für mehr Gefahr sorgen? © USA TODAY Network Platz 5: Los Angeles Chargers (Vorwoche: 12)

Die Chargers haben zahlreiche Verletzungen in der Offensive Line und stellen so eine der schwächsten Beschützer-Gruppen der NFL. Justin Herbert bügelt das aber regelmäßig mit seiner Mobilität und schnellen Würfen aus. Generell spielt Herbert auf MVP-Niveau und ist der einzige Grund, dass L.A. mit 7-3 eine starke Bilanz aufweist. Gegen die Steelers dominiert aber auch die Defense. In dieser Form sind die Chargers für jeden Gegner ein ganz unangenehmer Gegner. © ZUMA Press Wire Platz 4: Indianapolis Colts (Vorwoche: 4)

Nach dem Patzer gegen die Steelers gewinnen die Colts in einem spannenden ersten Spiel in Berlin knapp in der Overtime. Es ist zwar immer noch nicht alles gold, was glänzt, aber die Offense um Jonathan Taylor bleibt eine der stärksten der Liga - und das trotz Daniel Jones, der wieder mehrere Wackler in seinem Spiel zeigt. Ob die Ergänzung von Sauce Gardner die Defense wirklich verbessert, wird sich vor allem nach der Bye Week gegen die Chiefs zeigen. © Imagn Images Platz 3: Seattle Seahawks (Vorwoche: 7)

Die Seahawks rocken. Und rollen. Nach der Machtdemonstration bei den Commanders zerlegt Seattle eine Woche später die Cardinals in ihre Einzelteile. Das Ergebnis fällt dabei sogar noch zu gering aus. Sam Darnold agiert wie ein Top-10-Quarterback und die Defense hat sich als Top-Einheit festgespielt. In dieser Form kann Seattle jedem Gegner gefährlich werden. © USA TODAY Network Platz 2: Los Angeles Rams (Vorwoche: 2)

Und trotzdem reicht es eventuell nicht zum Division-Sieg. Denn die Rams haben sich zu einem absoluten Top-Team gemausert. Matthew Stafford liefert mit seinen zarten 37 Jahren MVP-Zahlen, Puka Nacua und Davante Adams sind wohl das beste Receiver-Duo der Liga. Die Defense ist zwar nicht Elite, kann aber in jedem Spiel für mehrere Splash-Plays sorgen. Dass die Rams den Platz vor den Seahawks verdienen, können sie am Sonntag im direkten Duell unter Beweis stellen. © Imagn Images Platz 1: New England Patriots (Vorwoche: 3)

Wir haben es getan! Die Patriots sind aktuell das Team der Stunde. Sieben Siege in Folge sprechen eine klare Sprache. Und im Gegensatz zu den Broncos, die das gleiche Kunststück vollbracht haben, sehen die Patriots dabei auch gut aus. Drake Maye ist aktuell wohl Staffords größter Konkurrent im MVP-Kampf, auch beim kniffligen Spiel in Tampa Bay zeigt der junge Spielmacher eine Reihe von starken Würfen. Zudem feiert Rookie-Running-Back TreVeyon Henderson seine Coming-out-Party mit zwei langen Touchdown-Läufen. Gepaart mit einer soliden Defense sind die Patriots aktuell das kompletteste Team der Liga.